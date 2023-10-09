«Реал» отложил объявление о продлении контракта с Винисиусом из-за паузы на матчи сборных. Вингер подпишет долгосрочный договор, проблем нет
Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в ближайшее время.
Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали условия нового долгосрочного соглашения. Мадридский клуб хотел объявить о продлении контракта на прошлой неделе, но решил отложить это из-за паузы на матчи сборных. При этом проблем с оформлением сделки нет.
Сумма отступных по новому контракту вингера составит 1 миллиард евро.
Действующее соглашения Винисиуса с «Реалом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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Другое дело, что в нашем рычаге не играли кудесники мяча Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо, Неймар. А про Месси - потенциально восьмикратный обладатель ЗМ из Ла Масии и говорить не буду даже...
У Сити с ПСЖ на две команды столько же голов в финале (3 матча), сколько у Вини в первом же. Дальше - больше, а хейтеры пусть наблюдают.