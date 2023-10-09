«Реал» отложил объявление о продлении контракта с Винисиусом из-за паузы на матчи сборных. Вингер подпишет долгосрочный договор, проблем нет

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали условия нового долгосрочного соглашения. Мадридский клуб хотел объявить о продлении контракта на прошлой неделе, но решил отложить это из-за паузы на матчи сборных. При этом проблем с оформлением сделки нет. 

Сумма отступных по новому контракту вингера составит 1 миллиард евро. 

Действующее соглашения Винисиуса с «Реалом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев

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Phantom1289
Ответ xQcoW
Таланта у него не отнять. Рычаг может только мечтать о таких игроках.
Казалось бы, новость про Реал. Но нет, надо обязательно Барселону приплести. Комплексы смотрю прям.
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VuNePonimaete
Ответ Гамаль Хайдаров
ныть и клянчить желтые для соперников?)
Талант победных голов в финале ЛЧ. Хотя откуда вам про это знать)
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Гамаль Хайдаров
Ответ VuNePonimaete
Талант победных голов в финале ЛЧ. Хотя откуда вам про это знать)
забить один гол в пустые, прирожденный талант!!!
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Tristan...
Ответ xQcoW
Таланта у него не отнять. Рычаг может только мечтать о таких игроках.
Он же итак за Реал играет. Зачем им о нём мечтать?
Другое дело, что в нашем рычаге не играли кудесники мяча Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо, Неймар. А про Месси - потенциально восьмикратный обладатель ЗМ из Ла Масии и говорить не буду даже...
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rigobersong
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Гамаль Хайдаров
Ответ VuNePonimaete
ох забил бы так Ямал сколько бы криков от вас было хотя их и вчера немало было, а там 19 команда Ла Лиги всего была :)
да нет, обычная реакция, мы больше радуемся когда ГавиПедря вас в финалах унижают, вот это интересно!
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Harut Hovsepyan
Ответ Гамаль Хайдаров
забить один гол в пустые, прирожденный талант!!!
Дойти с командой до финала ЛЧ, добежать до пустых ворот, оторваться от защитников, не оказаться в оффсайде при этом, не задрожать под давлением и пульнуть мимо или в небеса, как некоторые - да, прирожденеый талант!!!

У Сити с ПСЖ на две команды столько же голов в финале (3 матча), сколько у Вини в первом же. Дальше - больше, а хейтеры пусть наблюдают.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Ностальгическое Дерьмо
С таких популистских выпадов и зарождаются нацистские движения, винисиус у тебя плохой, а сам не лучше, ага
отвечать ригоберке - себя не уважать. не трать своё время на этого 🤡
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