Тимур Гурцкая: «Спасибо Алаеву, хоть кто-то говорит, что судейство – говно. Мажич такой же популист, как и Каманцев. Никогда ЭСК не голосовала так, чтобы мы поняли, что это нормальный орган»
Агент Тимур Гурцкая описал проблемы в работе судейского комитета.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия дискредитировала себя.
– Спасибо Алаеву. Хоть кто-то есть, кто говорит, что судейство – говно.
Скандалов стало меньше. Почему? Потому что клубы отрезаны от общения. Мажич такой же популист, как и Каманцев.
Судейский комитет подчиняется не РПЛ, а РФС. Когда клубы после каждого матча звонят Алаеву и орут на него, он не может ни на что повлиять. Мажич ни разу не встречался с клубами – Алаев об этом говорит открытым текстом. Зато Мажич уже два или три раза встретился с журналистами.
– Не со всеми.
– С выбранными, которые потом должны были написать хорошие статьи.
Не может быть такого, чтобы ЭСК единогласно принимала всякую ##### (фигню – прим. Sports.ru). Еще никогда ЭСК не голосовала так, чтобы мы поняли, что это нормальный орган.
Как в ЭСК может сидеть Николай Иванов, который завалил прошлый год? Его выгнали из РПЛ, назначили в Первую лигу – и он единственный россиянин с правом голоса в ЭСК. Что он там делает? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Босс РПЛ вспыхнул из-за судейской комиссии. В этом сезоне она оооочень редко признает ошибки
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