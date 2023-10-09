Тимур Гурцкая: «Спасибо Алаеву, хоть кто-то говорит, что судейство – говно. Мажич такой же популист, как и Каманцев. Никогда ЭСК не голосовала так, чтобы мы поняли, что это нормальный орган»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Николай Иванов Милорад Мажич Александр Алаев брань Тимур Гурцкая ЭСК РФС Павел Каманцев Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая описал проблемы в работе судейского комитета.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия дискредитировала себя.

– Спасибо Алаеву. Хоть кто-то есть, кто говорит, что судейство – говно.

Скандалов стало меньше. Почему? Потому что клубы отрезаны от общения. Мажич такой же популист, как и Каманцев.

Судейский комитет подчиняется не РПЛ, а РФС. Когда клубы после каждого матча звонят Алаеву и орут на него, он не может ни на что повлиять. Мажич ни разу не встречался с клубами – Алаев об этом говорит открытым текстом. Зато Мажич уже два или три раза встретился с журналистами.

– Не со всеми.

– С выбранными, которые потом должны были написать хорошие статьи.

Не может быть такого, чтобы ЭСК единогласно принимала всякую ##### (фигню – прим. Sports.ru). Еще никогда ЭСК не голосовала так, чтобы мы поняли, что это нормальный орган.

Как в ЭСК может сидеть Николай Иванов, который завалил прошлый год? Его выгнали из РПЛ, назначили в Первую лигу – и он единственный россиянин с правом голоса в ЭСК. Что он там делает? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Босс РПЛ вспыхнул из-за судейской комиссии. В этом сезоне она оооочень редко признает ошибки

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Алаев сам не лучше. Никому не нужная, бездарная говорящая голова. И высказывается он только о судьях, когда нужно было высказаться против фан-уйди он был среди первых, кто засунул голову в землю как страус и потом только подлизывал тем, кто это все пропихнул на матчи РПЛ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Все популисты, один Гурцкая мастер на все руки)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Ну прав же! Хоть и на хайпе выехал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эндрю81
То есть ЭСК никогда не голосует так, как ему бы хотелось, а ему очень хочется сделать так чтобы было наоборот. Человек вообще не понимает, что такое понятие суд. Хочет, как в 90х чтобы все было. Что ж, если очень хотеть и делать все чтобы туда вернуться - вполне возможен возврат. Только поздняк будет потом метаться.. с воплями: я не думал, не хотел и тд и тп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий