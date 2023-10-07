Жозе Моуринью: «Уверен, что буду работать в Саудовской Аравии. Развитие этой лиги – эффект Роналду»

Жозе Моуринью уверен, что будет работать в Саудовской Аравии.

– Я в «Роме», я сосредоточен на «Роме» и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда, но я уверен, что обязательно это сделаю.

– Что скажете о развитии саудовской лиги?

– Думаю, что это эффект , который первым пришел туда и изменил перспективы. И это проявляется в том, что игроки приходят не в конце карьеры, а в самом расцвете сил. Конкуренция в Аравии реальная, – сказал тренер «Ромы».

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