Жозе Моуринью: «Уверен, что буду работать в Саудовской Аравии. Развитие этой лиги – эффект Роналду»

Теги Рома Криштиану Роналду Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жозе Моуринью уверен, что будет работать в Саудовской Аравии.

– Я в «Роме», я сосредоточен на «Роме» и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда, но я уверен, что обязательно это сделаю.

– Что скажете о развитии саудовской лиги?

– Думаю, что это эффект Роналду, который первым пришел туда и изменил перспективы. И это проявляется в том, что игроки приходят не в конце карьеры, а в самом расцвете сил. Конкуренция в Аравии реальная, – сказал тренер «Ромы».

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25 комментариев

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Kubinec_
уверен, что уже зимой там будет
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Женя Дерунов
не будет никакого развития. Местные игроки слабые по сравнению с приезжими и азиатская лига чемпионов это прикол с картофельными полями.
+24
-6
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Фут.Боль
Значит уже имеет предложение из СА.
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Серега Антонов
Жозе! Возьми если что на стажировку в Саудовскую Аравию нашего Царя Мостового. Пускай там верблюдам показывает как мяч чеканить умеет
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Блуждающий странник
Моур уже смирился, что с Ромой ничего не выйдет, да он и по игре и результатам сам все понимает
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Давид Agabekyan
Ответ Серега Антонов
Жозе! Возьми если что на стажировку в Саудовскую Аравию нашего Царя Мостового. Пускай там верблюдам показывает как мяч чеканить умеет
В Саудовской Аравии не может быть двух царей. Так что Салману надо начать беспокоиться
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deadjoker
Жозе научит бедуинов играть
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Ko4etkov Nikita
Интересно, сколько Жозе положат в Аравии?
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arspurs9
Понимает, что из Ромы попрут и сразу начал стелить себе денежную соломку, налаживая связи с СА)
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Manu Maks
Ответ Фут.Боль
Значит уже имеет предложение из СА.
Если отменить лимит вполне будет, но нужно конечно время!
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dimamak10
Ответ Серега Антонов
Жозе! Возьми если что на стажировку в Саудовскую Аравию нашего Царя Мостового. Пускай там верблюдам показывает как мяч чеканить умеет
Хорошая идея. Дима Аленичев ездил на стажировку и подготовил багаж для чемпионства
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trashbox
А вот это уже зрада.
Глядишь, туда же и Анчелотти отправится, бгг
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Данила Данайцев
Да Жозе и скорее всего, уже в этом году
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Андрей Демчев
Скорее эффект больших денег
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Блуждающий странник
Ответ Фут.Боль
Значит уже имеет предложение из СА.
У него было предложение после прошлого сезона
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Алексей Иванов
Ответ Фут.Боль
Значит уже имеет предложение из СА.
между строк можно прочитать, что из Аль наср)
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