Беллингем обогнал Роналду по «гол+пас» за 10 матчей за «Реал» во всех турнирах – 13 очков против 11. Джуд забил 8 голов за 8 игр в Ла Лиге, Криштиану – 7

Джуд Беллингем побил достижение Криштиану Роналду в Ла Лиге.

Полузащитник « » открыл счет на 9-й минуте матча с «Осасуной» в 9-м туре, а на 54-й сделал дубль. Это его 7-й и 8-й голы в чемпионате .

Криштиану Роналду забивал 7 голов в составе мадридцев за такой же период в 2009 году.

При этом за первые 10 матчей за «Реал» во всех турнирах опережает португальца по результативным действиям. У хавбека 10 голов и 3 голевых паса, у форварда 10 забитых мячей и 1 ассист.

Подробно со статистикой 20-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

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