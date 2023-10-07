Беллингем обогнал Роналду по «гол+пас» за 10 матчей за «Реал» во всех турнирах – 13 очков против 11. Джуд забил 8 голов за 8 игр в Ла Лиге, Криштиану – 7

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем побил достижение Криштиану Роналду в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» открыл счет на 9-й минуте матча с «Осасуной» в 9-м туре, а на 54-й сделал дубль. Это его 7-й и 8-й голы в чемпионате Испании.

Криштиану Роналду забивал 7 голов в составе мадридцев за такой же период в 2009 году.

При этом за первые 10 матчей за «Реал» во всех турнирах Беллингем опережает португальца по результативным действиям. У хавбека 10 голов и 3 голевых паса, у форварда 10 забитых мячей и 1 ассист.

Подробно со статистикой 20-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Если Беллингем опорник, то Бускетс центрфорвард
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Опорник серьезно?)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Романов
Топ игрок
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Громов 22
Джуд играет примерно ту же роль которую в Милане дона Карло играл Кака . Вот очень мне напоминает)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Беллингем - талантище. В 20 лет демонстрирует высочайший уровень игры. Думаю что потраченные на его приобретение деньги окупятся многократно.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelona Forever
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
мне конечно тебя жаль.ты так фанатеешь от одного человек🤦
это не нормально
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ Геннадий Тимченко
после покупки Азара Беллингем смотрится просто на 💯
После покупки Азара - Джуд смотрится как раз на все 200% :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Евгений Громов 22
Джуд играет примерно ту же роль которую в Милане дона Карло играл Кака . Вот очень мне напоминает)
Действительно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Вот это поворот. Беллингем АПЗ и ложная девятка. Свободный художник вообще-то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
а что не защитник?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тотти
Думал, что человек провалится. Оказалось, что характера ему не занимать. Молодцы в Реале, урвали хорошего игрока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Джуд хоть и полузащитник, но в Мадриде играет как заправский форвард. Невероятная статистика, все знали, что Мадрид провернул отличный трансфер, но чтобы настолько. Фантастика!

P.S. Уже дубль оформил, да еще и в домик вратарю, пожалуйста не останавливайся!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Формусатий
Ответ Zed_patriot
и это Джуд сделал ещё без Кашшая 😂😂
Кашшаи судил в ЛаЛиге ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atash Yoldashow
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Беллингем опорник ?🥴
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Королёв
Ответ Фёдор Кузнецов
а что не защитник?
так он вообще то вратарь водила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
Ответ Фёдор Кузнецов
И он без голден боя
тот бездарь с голден боем больше ничего не выиграет в своей жизни, а у беллингема громадный потенциал выиграть главную награду мира - золотой мяч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ ZA.RMA
После покупки Азара - Джуд смотрится как раз на все 200% :)
Тогда уж на 300☝️🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beslan Yanadamov
Ответ Геннадий Тимченко
Тогда уж на 300☝️🤣
тракторист уже выехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kikilboka
Пока что это самое яркое персональное выступление футболиста в топ-5 лигах. Если так и продолжит, а Реал в чемпионате и ЛЧ выступит хорошо - вполне себе заявка на лучшего игрока сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Думали будет Холанд и Мбаппе, но похоже будет Холанд, Мбаппе, Беллингем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
после покупки Азара Беллингем смотрится просто на 💯
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Беллингем феномен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
И он без голден боя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M93
Уже 8. Мбаппе плачет. )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nepekamu noJle
Уже 8 за 8 )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий