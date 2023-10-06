Онопко перед Камеруном: «На сборную можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг»

Теги ВТБ Арена Сборная России по футболу болельщики Виктор Онопко сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Fan ID Футбол

Виктор Онопко надеется, что на товарищеском матче Россия – Камерун будет аншлаг.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.

«Очень надеемся, что соберется полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой.

На сборную еще можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг», — сказал ассистент главного тренера сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Bartez1986
так это ж вакханалия будет. драки, погромы. бедные женщины и дети, кто придет...
+9
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Uriy walmart
А как же безопасность?😮😮😮🤔
+8
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Сергей48
Ожидается вселенский шухер🤦‍♂️ кто принял такое решение?🧐
+3
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Redwhite heart
🖕
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WelcomeBackPURE
Там такие цены ))
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