Онопко перед Камеруном: «На сборную можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг»
Виктор Онопко надеется, что на товарищеском матче Россия – Камерун будет аншлаг.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
«Очень надеемся, что соберется полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой.
На сборную еще можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг», — сказал ассистент главного тренера сборной России.
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