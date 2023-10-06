Онопко перед Камеруном: «На сборную можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг»

Виктор Онопко надеется, что на товарищеском матче Россия – Камерун будет аншлаг.

Игра пройдет на « » 12 октября.

«Очень надеемся, что соберется полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой.

На сборную еще можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг», — сказал ассистент главного тренера сборной России.

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