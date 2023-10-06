Онопко о сборной: «Проблем с мотивацией нет. Все хотят играть за Россию – неважно, против кого и где»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виктор Онопко Футбол

Виктор Онопко уверен, что у игроков сборной России нет проблем с мотивацией.

«Их никогда и не было. Мотивация всегда присутствует. Все хотят вызываться, тренироваться и играть за Россию – неважно, против кого и на каком поле. Я видел огонь в глазах ребят на тренировках, в раздевалке до и после матчей.

Видел расстройство после ничьих. Уверен, что и 12-го числа на стадионе имени Льва Ивановича Яшина настрой у ребят будет максимальный», – рассказал тренер сборной России.

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5 комментариев

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svft
отдохнуть ему надо, все о России думает
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ygcn5c2ty9
мотивацию надо поднимать
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Кирилл.С-Пб
У сборной России нет проблем, у России со сборной есть...
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Cat Behemoth
Если так, то значит тренер хреновый.
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