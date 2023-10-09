Уэйн Руни может возглавить команду из Англии.

37-летний специалист займет пост главного тренера « », сообщает Фабрицио Романо. Сегодня клуб отправил в отставку Джона Юстеса.

В данный момент «синие» занимают 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров.

Последним местом работы был « ». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее вчера.

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