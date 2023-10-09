Руни возглавит «Бирмингем», идущий 6-м в Чемпионшипе. Он ушел из «Ди Си Юнайтед» вчера

Теги Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Джон Юстес Футбол

Уэйн Руни может возглавить команду из Англии.

37-летний специалист займет пост главного тренера «Бирмингема», сообщает Фабрицио Романо. Сегодня клуб отправил в отставку Джона Юстеса.

В данный момент «синие» занимают 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров. 

Последним местом работы Руни был «Ди Си Юнайтед». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее вчера.

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7 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ alexis2020
Всего 37 лет. Лишь на два года старше, чем Левандовски...
а выглядит так как будто всю жизнь работает в ночную смену
+16
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Давид Agabekyan
А почему прошлого тренера уволили? Нормально же шли
+2
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revodrok
Руни неплохо себя в Дерби показал. но Бирмингем жизнь ничему не учит. лучшие результаты за последние десять лет в сезонах 14/15, 15/16, когда клубом рулил Роуэтт. тогда тоже были непонятки с владельцами, и Роуэтта сняли походу сезона 16/17, хотя клуб шёл, как и сейчас, в районе мест плей-офф. пришёл Дзола и страшно провалился. текущая ситуация формально 1 в 1. при Юстэсе в прошлом году набрали больше всего очков, начиная как раз с 16 года.
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lemming
Ответ Давид Agabekyan
А почему прошлого тренера уволили? Нормально же шли
в Юстесе начали подозревать шпиона.
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alexis2020
Всего 37 лет. Лишь на два года старше, чем Левандовски...
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Atomix BS
Беллингем будет доволен)
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no_one_perfect
Ответ alexis2020
Всего 37 лет. Лишь на два года старше, чем Левандовски...
На три) Руни в течение месяца стукнет 38
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