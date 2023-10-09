Руни возглавит «Бирмингем», идущий 6-м в Чемпионшипе. Он ушел из «Ди Си Юнайтед» вчера
Уэйн Руни может возглавить команду из Англии.
37-летний специалист займет пост главного тренера «Бирмингема», сообщает Фабрицио Романо. Сегодня клуб отправил в отставку Джона Юстеса.
В данный момент «синие» занимают 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров.
Последним местом работы Руни был «Ди Си Юнайтед». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее вчера.
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