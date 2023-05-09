Руни не включил Роналду в число игроков «МЮ»-2008, которые прошли бы в состав нынешнего «Сити»: «Скоулз идеально вписывается, Рио и Видич – тоже. И я бы подошел»

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Уэйн Руни считает, что Криштиану Роналду образца 2008 года не смог бы играть за «Ман Сити».

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», сейчас возглавляющий «Ди Си Юнайтед», порассуждал на тему того, кто из его бывших партнеров смог бы играть за сегодняшний «Манчестер Сити».

«Смог бы «МЮ»-2008 тягаться с «Манчестер Сити»? В наших встречах у нас были бы хорошие шансы, но в 38-матчевом сезоне у них было бы преимущество.

Мы были бы похожи на «Ливерпуль» Юргена Клоппа в этом смысле: можем обыграть «Сити», но в таблице в итоге немного ниже «горожан».

В нашей команде были футболисты, которые попали бы в состав этого «Ман Сити». Пол Скоулз идеально вписался бы, Рио Фердинанд и Неманя Видич — тоже.

Думаю, что я тоже подошел бы — и я бы с радостью поиграл с Холандом и де Брюйне», – отметил Руни.

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58 комментариев

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Верховный Лорд
Куда уж Роналду 2008 до Грилиша 2023)
+91
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Пако
Категорический скромняга этот Руни
+47
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Александр Быков
Как же у него горит от Роналду. Видимо не дает покоя то, что находился в тени португальца
+52
-37
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Артемий Дмитриев
Прошу меня простить, но видич и Фердинанд не обладали хорошим первым пасом и продвижением мяча, они были более олдскульные защитники, так что вряд ли бы они у пепа играли))
+14
-4
+10
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Temp LC
Ответ Александр Белов
Чёт я сомневаюсь чтоб Криш пахал и прессинговал по всему полю даже в молодости, так что прав Уэйн
так он это и делал в МЮ САФ’а.
+11
-2
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Nikita S.
Ответ Артемий Дмитриев
Прошу меня простить, но видич и Фердинанд не обладали хорошим первым пасом и продвижением мяча, они были более олдскульные защитники, так что вряд ли бы они у пепа играли))
Фердинанд не обладал первым пасом?
+8
0
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Qotik
Сейчас фанаты Барселоны нам пояснят, какой Руни объективный и что это вовсе не личная неприязнь, нет. Даже не смотря на наличие золотого мяча у Роналду в тот год. 🤡🤡🤡
+22
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mj23.net
Ответ Артемий Дмитриев
Прошу меня простить, но видич и Фердинанд не обладали хорошим первым пасом и продвижением мяча, они были более олдскульные защитники, так что вряд ли бы они у пепа играли))
Пике о Фердинанде пару дней назад:
«Сегодня позиция центрального защитника — это не только оборона. Вы должны комфортно себя чувствовать с мячом. Это то, чего мы не понимали десять лет назад [в Англии]. Рио [Фердинанд] был первым, кто это сделал."
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prpa prod
Ответ SergggB
В 2008-м Роналду не забил пенальти Барсе в полуфинале и в финале с Челси. Почему-то в важных матчах Ронни терялся. В текущем Сити сидел бы на скамейке
Настолько терялся , что забил гол в том самом финале, который и привел к этим пенальти) забавно, что ты это решил не упоминать)
+10
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Никита Давыдкин
Ответ Иван Иванов
Не ну в какой степени прав Руни, ведь Роналду не подходит для футбола Гвардиолы. ;) Но с другой Криштиану - это Холанд 2008-го года, а Эрлинг как мы знаем в этом году всё-таки вписался в Сити. Так что, если бы шейхи насильно купили Криша в Пепу ,как Холанда летом, то Гвардиоле пришлось бы встроить его, как того же Эрлинга в этом сезоне. 😀
Роналду играл на другой позиции, имел другие сильные и слабые стороны и его функции на поле отличались от тех, что у Холанда. Его не с норвежцем надо сравнивать, а с крайками Сити
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ipolyakov16
Ответ funnynerd21
Можно ещё и старину Эдвина ван дер Сара в рамку
Мне кажется, Ван Дер Сар вообще на голову выше Эдерсона. Ну правда. Как минимум по количеству ЛЧ можно считать (2, насколько я понимаю), ну и в сборной стоял больше 10 лет точно стабильно.
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Men77
Ответ Joy2being
Руни более 5 лет в тени Рона был Да и после ЧМ 06 явно не должбливает Величайшего. Роналду с отрывом величайший игрок в истории мю.
что за бред про величайшего в истории МЮ? Ты бы хоть погуглил кого считают величайшим в МЮ его болелы, либо футболисты, либо СМИ. Ни в одном рейтинге его даже близко не признавали. Единственный рейтинг, в котором его могут признать, это рейтинг от его фанов со спортс.ру🤣
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koshaus
Руни: "Когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и просто пил."
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Иван Иванов
Не ну в какой степени прав Руни, ведь Роналду не подходит для футбола Гвардиолы. ;) Но с другой Криштиану - это Холанд 2008-го года, а Эрлинг как мы знаем в этом году всё-таки вписался в Сити. Так что, если бы шейхи насильно купили Криша в Пепу ,как Холанда летом, то Гвардиоле пришлось бы встроить его, как того же Эрлинга в этом сезоне. 😀
+4
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Максим Левицкий
Это потому что Руни некрасивый! Не то что ботоксная португальская клубника со вставной челюхой!!!
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psa.1207
Руни некрасивый 😁
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Shadow1882
Ну уж нет. Тогдашний Роналду ещё помнил, что такое пахать на флангах и играть в полузащите. Идеально подошёл бы Пепу
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Никита Давыдкин
Ответ Иван Иванов
Никита, из той Барселоны Пепа даже Холанда выгнали бы, потому что он не подходил бы команде. Та Барса Пепа это исключительный продукт. Но мы же говорим о Ман Сити, а не о Барсе Пепа.
Причём тут вообще та Барселона, если изначально я говорил и говорю про Сити?
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Верховный Лорд
Ответ Нионель Ералду
Ты на прошлом сезоне решил просмотр футбола остановить? 🤡
Ты после вопроса свой автограф решил оставить?)))
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0rbit
Ответ Нионель Ералду
Ты на прошлом сезоне решил просмотр футбола остановить? 🤡
а что произошло в этом? Очень любопытно.
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0rbit
Ответ Нионель Ералду
Ты на прошлом сезоне решил просмотр футбола остановить? 🤡
То есть по ВАШЕМУ ( фамильярности на кухне оставьте ), в какой-то из бесчисленных мультивселенных Грилиш, Марез или Фоден лучше футболисты чем праймовый Роналду? лол 😀
Я не являюсь участником ваших «девчачьих войн мокрых трусов Месси/Роналду», но это что-то любопытное. Более чем уверен в 2008, максимум вы начинали первые неудачные шаги в жизни, а не наблюдали за футболом.

Мало того, я не Марти Макфлай, но могу ответить, ни в 2024 ни в 2025 и тд. до конца карьеры Грилиш ни на йоту не приблизится к Роналду. ☺️
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Фруктовый роналду
Правильно рон 2008 был слишком хорош и поэтому он бы не вписался в мю а вписался бы в реал мадрид.Он уже в сборной развалил играя со звездами мирового футбола.Как же велик криштиану
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Temp LC
вот и обида выглянула, а говорил что не злопамятный)
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Александр Белов
Не вижу Роналду в тактической тренерской системной команде
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Buharoid
Ответ SergggB
В 2008-м Роналду не забил пенальти Барсе в полуфинале и в финале с Челси. Почему-то в важных матчах Ронни терялся. В текущем Сити сидел бы на скамейке
Да, ведь Грилиш намного сильнее (нет).
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