Руни не включил Роналду в число игроков «МЮ»-2008, которые прошли бы в состав нынешнего «Сити»: «Скоулз идеально вписывается, Рио и Видич – тоже. И я бы подошел»

Уэйн Руни считает, что Криштиану Роналду образца 2008 года не смог бы играть за «Ман Сити».

Бывший форвард « », сейчас возглавляющий «Ди Си Юнайтед», порассуждал на тему того, кто из его бывших партнеров смог бы играть за сегодняшний « ».

«Смог бы «МЮ»-2008 тягаться с «Манчестер Сити»? В наших встречах у нас были бы хорошие шансы, но в 38-матчевом сезоне у них было бы преимущество.

Мы были бы похожи на « » в этом смысле: можем обыграть «Сити», но в таблице в итоге немного ниже «горожан».

В нашей команде были футболисты, которые попали бы в состав этого «Ман Сити». идеально вписался бы, Рио Фердинанд и Неманя Видич — тоже.

Думаю, что я тоже подошел бы — и я бы с радостью поиграл с Холандом и де Брюйне», – отметил Руни.