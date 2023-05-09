Руни не включил Роналду в число игроков «МЮ»-2008, которые прошли бы в состав нынешнего «Сити»: «Скоулз идеально вписывается, Рио и Видич – тоже. И я бы подошел»
Уэйн Руни считает, что Криштиану Роналду образца 2008 года не смог бы играть за «Ман Сити».
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», сейчас возглавляющий «Ди Си Юнайтед», порассуждал на тему того, кто из его бывших партнеров смог бы играть за сегодняшний «Манчестер Сити».
«Смог бы «МЮ»-2008 тягаться с «Манчестер Сити»? В наших встречах у нас были бы хорошие шансы, но в 38-матчевом сезоне у них было бы преимущество.
Мы были бы похожи на «Ливерпуль» Юргена Клоппа в этом смысле: можем обыграть «Сити», но в таблице в итоге немного ниже «горожан».
В нашей команде были футболисты, которые попали бы в состав этого «Ман Сити». Пол Скоулз идеально вписался бы, Рио Фердинанд и Неманя Видич — тоже.
Думаю, что я тоже подошел бы — и я бы с радостью поиграл с Холандом и де Брюйне», – отметил Руни.
«Сегодня позиция центрального защитника — это не только оборона. Вы должны комфортно себя чувствовать с мячом. Это то, чего мы не понимали десять лет назад [в Англии]. Рио [Фердинанд] был первым, кто это сделал."
Я не являюсь участником ваших «девчачьих войн мокрых трусов Месси/Роналду», но это что-то любопытное. Более чем уверен в 2008, максимум вы начинали первые неудачные шаги в жизни, а не наблюдали за футболом.
Мало того, я не Марти Макфлай, но могу ответить, ни в 2024 ни в 2025 и тд. до конца карьеры Грилиш ни на йоту не приблизится к Роналду. ☺️