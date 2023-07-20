Руни о Рэшфорде: «Он может забить много голов, но для выхода на уровень Мбаппе и Холанда ему нужно быть тем человеком, который приведет «МЮ» к титулам»
Уэйн Руни высказался о перспективах Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».
Форвард продлил контракт с клубом до 2026 года.
«Я думаю, что Маркус Рашфорд – невероятный талант. Я рад, что он подписал новый контракт. Я думаю, что следующие пять лет будут важными в его наследии.
Он может забить много голов, но если он действительно хочет выйти на тот уровень, на котором находятся [Килиан] Мбаппе и [Эрлинг] Холанд, ему нужно быть тем человеком, который приведет «Манчестер Юнайтед» к титулам, и я надеюсь, что он сможет это сделать», – сказал бывший нападающий манкунианцев и главный тренер «Ди Си Юнайтед».
Но, это нельзя отрицать, он лидер МЮ
Ну а сравнивать его с Рэшфордом - это реально клиника)
В слабой группе на квалах пропал в матчах против Латвий и не вывел свою среднюю сборную на ЧМ
Он что с Боррусией Дортмунд выиграл Бундеслигу чтобы Холланд был примером Решфорду?
5
10
15 лет
без ЛЕ АПЛ ЛЧ
Три юбилея без побед Манчестерски
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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