Руни о Рэшфорде: «Он может забить много голов, но для выхода на уровень Мбаппе и Холанда ему нужно быть тем человеком, который приведет «МЮ» к титулам»

Уэйн Руни высказался о перспективах Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

Форвард продлил контракт с клубом до 2026 года.

«Я думаю, что Маркус Рашфорд – невероятный талант. Я рад, что он подписал новый контракт. Я думаю, что следующие пять лет будут важными в его наследии.

Он может забить много голов, но если он действительно хочет выйти на тот уровень, на котором находятся [ ] Мбаппе и [ ] Холанд, ему нужно быть тем человеком, который приведет « » к титулам, и я надеюсь, что он сможет это сделать», – сказал бывший нападающий манкунианцев и главный тренер « ».