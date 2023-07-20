Руни о Рэшфорде: «Он может забить много голов, но для выхода на уровень Мбаппе и Холанда ему нужно быть тем человеком, который приведет «МЮ» к титулам»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Футбол

Уэйн Руни высказался о перспективах Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

Форвард продлил контракт с клубом до 2026 года. 

«Я думаю, что Маркус Рашфорд – невероятный талант. Я рад, что он подписал новый контракт. Я думаю, что следующие пять лет будут важными в его наследии.

Он может забить много голов, но если он действительно хочет выйти на тот уровень, на котором находятся [Килиан] Мбаппе и [Эрлинг] Холанд, ему нужно быть тем человеком, который приведет «Манчестер Юнайтед» к титулам, и я надеюсь, что он сможет это сделать», – сказал бывший нападающий манкунианцев и главный тренер «Ди Си Юнайтед».

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28 комментариев

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RealJon
Роналду в 37 лет забил 18 голов, а Рэш в свой лучший сезон всего лишь 17. Где ему до Холанда или Мбаппе...
Но, это нельзя отрицать, он лидер МЮ
+28
-3
+25
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Мбаппе к каким титулам привел ПСЖ, уровень его тоже не до конца понятен пока он сидит в Лиге 1.
Понимаю, сейчас модно хейтить Мбаппе. А больше 40 голов в Лиге Чемпионов и два Мундиаля разве не показатель его уровня? Если бы он не играл на таком уровне, его бы не котировали, как одного из лучших игроков нового поколения.
+21
-3
+18
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#SharkTeam
для топарей из юнайтеда уже давно недостижима планка в 20 мячей в АПЛ. Титулы? КАЛ максимум
+11
-4
+7
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arspurs9
Ему 26 в этом году, он уже должен быть близок к своему пику, до уровня Мбаппе или Холланда он не достанет, поздно.
+6
-1
+5
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Том Мунтян
Ответ Los Galácticos
Мбаппе к каким титулам привел ПСЖ, уровень его тоже не до конца понятен пока он сидит в Лиге 1.
Если ты в состоянии сложить 2+2, то сомнения относительно уровня Мбаппе у тебя не появятся.
Ну а сравнивать его с Рэшфордом - это реально клиника)
+7
-2
+5
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Konstantin Meerov
Ответ Los Galácticos
Мбаппе к каким титулам привел ПСЖ, уровень его тоже не до конца понятен пока он сидит в Лиге 1.
на ЧМ и ЧЕ черепашка был силен.
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llolishe
А какой уровень Холланда
В слабой группе на квалах пропал в матчах против Латвий и не вывел свою среднюю сборную на ЧМ
Он что с Боррусией Дортмунд выиграл Бундеслигу чтобы Холланд был примером Решфорду?
+3
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Короче свободен.
Кстати, это куда более сильный аргумент, чем то, что Вы привели)
+3
-1
+2
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Olajuvon
Приводит к титулам тренер, который грамотно использует таланты своих игроков!
+3
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Spaten
Да хорош, он себя так не проявил до сих пор как эти двое. Да и как сам Руни тоже между прочим!
+2
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Заставил ты меня покопаться немного в грязном белье. Найди в этой новости свой коммент. Ты либо крестик сними, либо трусы одень. https://www.sports.ru/football/1115292179-del-boske-o-mbappe-v-reale-madrid-obyazan-podpisyvat-luchshix-kilian-i.html?sl=1&commentId=4989791%C2%A6news%C2%A61115292179&utm_medium=share&utm_content=android
А что не так? Как это противоречит тому, что Килиан один из лучших игроков поколения? То, что он на позиции форварда не так эффективен, как на позиции вингера? Так это факт.
+3
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Никита Алексеев
Рэшфорду не стать таким, за столько сезоном в МЮ он показывал уровень лишь отрезками, он не лидер
+2
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corazón blanco
Для этого Рэшфорду нужна стабильность, как после Мундиаля, когда он выдал большую серию игр, в которых он забивал.
+4
-3
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Любезный Коссутий
он может забить много, а может и не много
+3
-2
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llolishe
Это же происходит в
5
10
15 лет
без ЛЕ АПЛ ЛЧ
Три юбилея без побед Манчестерски
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deswe
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Ришат Капашев
Руни себя в пример не привел, наверное постеснялся.
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VERBLYUD
Чем Холанд лучше Рэшфорда?
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
А что не так? Как это противоречит тому, что Килиан один из лучших игроков поколения? То, что он на позиции форварда не так эффективен, как на позиции вингера? Так это факт.
Короче свободен.
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Закир Кадыров
Ответ DolJun
руни конечно человек-анекдот, последние два дня травит просто невероятно) сперва советы кейну раздает, хотя сам в рабстве у сафа находился, сейчас рассказывает сказки что мистер каменные колени может выйти на уровень холанда и мбаппе) походу крепко пьющим стал после завершения игровой карьеры
О Мудрик как твои дела???
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VERBLYUD
Ответ #SharkTeam
Холанд великий чемпион. Рэшфорд олицетворение бестрофейной эпохи юнайтеда
Холанд обычный замыкатель, которому повезло с командой, а Рэшфорд разносторонний игрок.
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madaev
Ответ VERBLYUD
Холанд обычный замыкатель, которому повезло с командой, а Рэшфорд разносторонний игрок.
Особенно с Боруссией
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llolishe
Ответ #SharkTeam
для топарей из юнайтеда уже давно недостижима планка в 20 мячей в АПЛ. Титулы? КАЛ максимум
Кубок Гонконга есть
Награда за лучший газон
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