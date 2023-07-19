Руни о Кейне: «В «Тоттенхэме» его держат как заключенного, похоже. Он был бы идеальным игроком для «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Уэйн Руни хочет, чтобы Харри Кейн перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Харри Кейн был бы для меня идеальным игроком, который мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед».

Похоже, в «Тоттенхэме» его держат как заключенного! Похоже, ему очень трудно выбраться оттуда. 

Если у «Манчестер Юнайтед» будет Харри Кейн, то это значительно повысит их шансы на победу и борьбу [за трофеи]. Но произойдет ли это, еще предстоит выяснить». – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью The Athletic.

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23 комментария

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QWertY
Никто его не заставлял подписывать 5 летний контракт. Не буду удивлен, если он в очередной раз продлит контракт)
+24
-7
+17
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Данил Бакуров
Ответ Glukinho
кто такая дула пистолета?
Жена кейна
+14
0
+14
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Пошлю любого, кто против футбола!
Всем бы заключённым такое бабло давали и под дулой пистолета заставляли подписывать контракт на 5 лет
+9
-1
+8
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Jack Daniels
Ответ Jeicob Harlon
президент наполи и тотенхэма не один и тот же??
Агенту Ким Мин Чжэ надо премию дать за то что настоял на отступных в контракте, а то получили бы такого же заложника как Кулибали
+7
0
+7
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SergioRamos92
Ответ Гамаль Хайдаров
Когда он его подписывал, он играл в сильнейшем клубе Англии, который высоко занимал места в АПЛ и играл в финале ЛЧ. Никто не знал что такое произойдет с ним, да и есть такая категория футболистов, которая любит гонять за один клуб. Тотти, Ройс к примеру
Понятное дело что Ройс у всех ассоциируется с Дортмундом
Но он все же поиграл в другой Боруссии еще из Гладбаха
+6
0
+6
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Glukinho
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Всем бы заключённым такое бабло давали и под дулой пистолета заставляли подписывать контракт на 5 лет
кто такая дула пистолета?
+7
-4
+3
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Рамазан Багомедов
Ответ Гамаль Хайдаров
Когда он его подписывал, он играл в сильнейшем клубе Англии, который высоко занимал места в АПЛ и играл в финале ЛЧ. Никто не знал что такое произойдет с ним, да и есть такая категория футболистов, которая любит гонять за один клуб. Тотти, Ройс к примеру
Ройс кстати до перехода в Дортмунд играл за Мёнхенгладбах
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Shadow1882
Это называется "контракт"
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Гамаль Хайдаров
Когда он его подписывал, он играл в сильнейшем клубе Англии, который высоко занимал места в АПЛ и играл в финале ЛЧ. Никто не знал что такое произойдет с ним, да и есть такая категория футболистов, которая любит гонять за один клуб. Тотти, Ройс к примеру
когда ттх был сильнейшим клубом?
Ройс пришел из Гладбаха
+1
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c5dsk7xqqb
свободу Добби
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Jeicob Harlon
президент наполи и тотенхэма не один и тот же??
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Да Кейн ведомый очевидно. Был бы более тверд, уже бы оформляли трансфер в Баварию.
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НРИ
Свободу Анж.. Кейну
+1
-1
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Данил Бакуров
Ответ QWertY
Никто его не заставлял подписывать 5 летний контракт. Не буду удивлен, если он в очередной раз продлит контракт)
Ещё на шесть годиков
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xxx-xxx
Ответ Гамаль Хайдаров
Когда он его подписывал, он играл в сильнейшем клубе Англии, который высоко занимал места в АПЛ и играл в финале ЛЧ. Никто не знал что такое произойдет с ним, да и есть такая категория футболистов, которая любит гонять за один клуб. Тотти, Ройс к примеру
Сильнейший клуб Англии, у которого последний трофей был в 2008 году и тот кубок лиги ))))
Ройса еще приплел, тот фанат Боруссий, а это разные клубы (ц)
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Игорь Новиков
Ответ Гамаль Хайдаров
Когда он его подписывал, он играл в сильнейшем клубе Англии, который высоко занимал места в АПЛ и играл в финале ЛЧ. Никто не знал что такое произойдет с ним, да и есть такая категория футболистов, которая любит гонять за один клуб. Тотти, Ройс к примеру
Он никогда не играл "в сильнейшем клубе Англии". Зачем вы сказки пишете?)
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Ivchev
Ответ DolJun
сказал чел, который пол карьеры провел опорником у сафа. мда
Что за миф и бред?? Какой пол карьеру Руни опорником играл?
Играл он в центре очень очень мало, элл даже по количеству матчей не 1% даже. Пол карьеры, чушь уж совсем не надо нести пожалуйста.
+1
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