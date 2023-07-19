Руни о Кейне: «В «Тоттенхэме» его держат как заключенного, похоже. Он был бы идеальным игроком для «МЮ»

Уэйн Руни хочет, чтобы Харри Кейн перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Харри Кейн был бы для меня идеальным игроком, который мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед».

Похоже, в « » его держат как заключенного! Похоже, ему очень трудно выбраться оттуда.

Если у «Манчестер Юнайтед» будет , то это значительно повысит их шансы на победу и борьбу [за трофеи]. Но произойдет ли это, еще предстоит выяснить». – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер « » в интервью The Athletic.