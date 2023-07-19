Руни о Кейне: «В «Тоттенхэме» его держат как заключенного, похоже. Он был бы идеальным игроком для «МЮ»
Уэйн Руни хочет, чтобы Харри Кейн перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Харри Кейн был бы для меня идеальным игроком, который мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед».
Похоже, в «Тоттенхэме» его держат как заключенного! Похоже, ему очень трудно выбраться оттуда.
Если у «Манчестер Юнайтед» будет Харри Кейн, то это значительно повысит их шансы на победу и борьбу [за трофеи]. Но произойдет ли это, еще предстоит выяснить». – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью The Athletic.
Но он все же поиграл в другой Боруссии еще из Гладбаха
Ройс пришел из Гладбаха
Ройса еще приплел, тот фанат Боруссий, а это разные клубы (ц)
Играл он в центре очень очень мало, элл даже по количеству матчей не 1% даже. Пол карьеры, чушь уж совсем не надо нести пожалуйста.