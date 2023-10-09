Градиленко о «Спартаке»: «Рябчук – слабый игрок, как и Медина, случайно забивший на 95-й. ЦСКА купил Файзуллаева за 500 тысяч, а Медина стоил 7 млн – катастрофа»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Дмитрий Градиленко Кристофер Мартинс Перейра Хесус Медина Олег Рябчук Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Аббосбек Файзуллаев Футбол

Дмитрий Градиленко критически оценил состав «Спартака».

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура Мир РПЛ (2:2).

– Говорить о том, что в этом дерби было какое-то качество, нет совершенно никакого смысла. Потому что уровень очень слабый. Конечно, я ожидал худшего для красно-белых, но, слава богу, произошло то, что произошло.

– Можно ли назвать этот результат хотя бы частичной реабилитацией за то, что было с «Крыльями Советов» и с «Динамо» на кубок?

– Да конечно нет! Какая реабилитация? Многие говорили о том, что игра с «Динамо» не нужна, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе… Но это бред! Ведь приходят болельщики, они болеют за команду, и надо выходить и играть на 100%. Но, видимо, это и есть те 100% нынешнего «Спартака»: с «Динамо» 0:3, с ЦСКА дома еле-еле 2:2. Но о чем говорить, когда у тебя в составе непонятно как вообще попавшие в команду футболисты.

– Например, кто?

– Например, Рябчук – очень слабый игрок, таких и в России найти можно. Потом – Дуарте, Мартинс, Медина. Да, он забил на 95-й случайно, но игрок-то он слабый. А его купили, если я не ошибаюсь, за 7 млн! Это катастрофа, ребята, вы что творите?

– Замены, которые сделал Абаскаль, повлияли на то, что «Спартаку» удалось отыграться?

– Говорить про то, сделал Абаскаль замены или не сделал, нет никакого смысла. Я говорю в целом и глобально – ребята, давайте уже что-то сделайте. Я обращаюсь к руководителям клуба. Давайте уже что-то поменяйте. Потому что брать, мягко говоря, не очень сильных футболистов за огромные деньги, которым еще платят большие зарплаты... Пожалуйста – есть пример ЦСКА, который купил Файзуллаева за 500 тысяч, а Медина стоил 7 млн! Это в 14 раз больше. И это только трансфер, мы еще не берем зарплату. А у того же Медины она миллиона два, вероятно. А это 500 тысяч рублей в день. В день! Ребята, спуститесь на землю, – сказал бывший игрок «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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27 комментариев

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Toha1090
Обожаю эти случайные голы, случайных профессионалов оказавшихся на игре двух профессиональных клубов в профессиональной лиге.
+27
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trav
Зачем опять берут интервью у этого человека? Может мне выложить интервью со своим соседом дядей Толей, который тоже как и Градиленко работает таксистом? Или через него сливают весь негатив про Спартак? Да нет, не может быть
+20
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Dmitry Orlov
> Многие говорили о том, что игра с «Динамо» не нужна, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе… Но это бред! Ведь приходят болельщики, они болеют за команду, и надо выходить и играть на 100%.

Чего ради? Когда в кубке уже группа выиграна, а через 4 дня матч в чемпионате с ЦСКА - в чём смысл?
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боже, почему все так настойчиво топят Дуарте? все последние матчи он был безупречен на фоне остальных в обороне и пашет не только за себя...
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savik-A.M.
сказал бывший игрок Спартака - пришлось гуглить , воспитанник ЦСКА , аж 22 игры за пять сезонов в команде ,после 20 за сезон в ЦСКА , и 58 за Ростснльмаш надо было привязать именно к Спартаку
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Сергей Ефимов
Это всё бла бла бла.
Сейчас Файзуллаев провалит три матча, а Медина 3 отыграет, начнут говорить обратное…
У нас как будто в футбольной среде так принято, чуть что сразу списывать.
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Ответ MagicWithoutBorders
Рябчук вчера в матче с ЦСКА был ужасен! Всё время обрезы и ошибки :(
вся команда выглядела слабо, включая топовых легионеров, к которым ни в коем случае Рябчука с 3 матчами за Спартак отнести нельзя...парню нужно время и постоянная практика, сейчас с учётом травм Хлусевича и Тавареша, прекрасный шанс себя проявить!
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Ответ Сергей Ефимов
Это всё бла бла бла. Сейчас Файзуллаев провалит три матча, а Медина 3 отыграет, начнут говорить обратное… У нас как будто в футбольной среде так принято, чуть что сразу списывать.
безработным экспертам нужно обязательно что-то сказать, а то денег не насыпят, вот и пытаются пороть всякую околесицу, даже если это близко не соответствует действительности, Медина доказал в чемпионате что это очень сильный легионер, пока у нас он не имеет регулярной практики и только начинает набирать и получать игровое время, ближе к зиме можно будет оценить то как он вписался и не нужно забывать, что почти все новички в этом сезоне первые матчи во многих клубах проводят очень качественно и результативно...так что, время покажет...
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Dmitry Orlov
Ответ phill anselmo
а за сколько его ЦСКА купил? тоже за 500 тысяч евро? капец эти специалисты из-за печки
Медину? Ну почти. Свободным агентом пришёл, только агентская комиссия. Цифр не помню, вроде писали около 1-1,5 миллионов. Но уж точно не 6 и не 7.
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Матвей Суицидин
Ответ Заборостроитель
Откуда инфа, что денег с работы на ТВ тоже не заработал?
в такси не от хорошей жизни пошел работать, от футбола отлучили, а обязательства могли остаться - ипотека, образование детей, здоровье. всякое может быть.
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Матвей Суицидин
Ответ trav
Зачем опять берут интервью у этого человека? Может мне выложить интервью со своим соседом дядей Толей, который тоже как и Градиленко работает таксистом? Или через него сливают весь негатив про Спартак? Да нет, не может быть
и что работа таксистом - это клеймо теперь? не всем посчастливилось играть в футбол в период золотого дождя
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Spaten
Восставшие из ада)
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MagicWithoutBorders
Рябчук вчера в матче с ЦСКА был ужасен! Всё время обрезы и ошибки :(
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Сергей Ефимов
Это всё бла бла бла.
Сейчас Файзуллаев провалит три матча, а Медина 3 отыграет, начнут говорить обратное…
У нас как будто в футбольной среде так принято, чуть что сразу списывать.
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Spartakus1984
Ну Рябчук и правда даже хуже Хлусевича,не знаю зачем его купили,лучше бы дожали ситуацию с Рожерио,или отложили покупку ЛЗ до зимы,раз нкиого не могли нормального купить летом.А новый ген.дир.говорил,что покупки будут теперь ради качества а не количества и будут игроки только сильнее имеющихся.Медина мне и в ЦСКА не нравился,когда услышал,о его переходе к нам, расстроился.
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Konstantin Zorin
Вот ведь, оказывается все у Абаскаля слабые, он один сильный. Ну, пусть Гильермо выйдет и сыграет, раз тренировать не научился.
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London-D
На твои деньги покупали что ли, пьянчужка?
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Leon9
боюсь спросить кто это топовый в Спартаке?Топовые стоят от 15 млн.
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MrFrost
я не провидец, но по Рябчуку, мне лично, стало всё понятно по первым его касаниям мяча - он деревянный и заявленной хорошей скоростью там и не пахнет. Если брать Мартинса, то считаю его хорошим игроком, как и Медину, но такое впечатление, что они играют не на своих позициях. А вот про Денисова у меня ни одного цензурного слова не найдётся)
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Заборостроитель
Ответ Матвей Суицидин
и что работа таксистом - это клеймо теперь? не всем посчастливилось играть в футбол в период золотого дождя
Откуда инфа, что денег с работы на ТВ тоже не заработал?
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Алар
Что Градиленко от того, что он последнее время бочку катит на Спартак? Значит есть что!
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Ilya Shilovskiy
Файзулаев топ, на самом деле, очень удивил
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phill anselmo
а за сколько его ЦСКА купил? тоже за 500 тысяч евро? капец эти специалисты из-за печки
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