Агент Сафонов: «В «Спартаке» своих задвигают. Покупают Николсона, потом избавляются от него. По составу они 2-е после «Зенита», но где игра?»

Агент Алексей Сафонов не понимает позицию «Спартака» по составу.

– У вас все больше и больше вопросов к Абаскалю?

– Я не призываю его выгонять. Но просто удивляют порой его высказывания. То «Спартак» заслуживал победы, то судья все сломал, показав желтую на 10-й минуте... Считаю, по составу «Спартак» – вторая команда в РПЛ после «Зенита».

Но где игра? Тут уже действительно возникают вопросы к тренеру и селекции. Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают.

Маслов – свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулев, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление.

В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чем проблема?

– Только Соболеву нет замены.

– Хм. Ну вы уже убрали Николсона и Бальде. Видно, что эти ребята умеют забивать. За того же Николсона заплатили серьезные деньги. Сейчас его отдают в аренду с правом выкупа. Да еще, если верить СМИ, москвичи будут платить ему 80 процентов жалованья. Удивительно... На курорт его отправили, что ли?

Вы уже определитесь, чего вы хотите. Своих воспитанников – Мелешина – задвигают. Покупают Николсона, но потом от него избавляются. А вы посмотрите, как в «Крыльях» здорово смотрится Рассказов. В «Спартаке» на нем крест поставили, а в Самаре он расцвел. Значит, парень умеет играть в футбол?

Понимаете, мне не нравится, что в России иностранцев (и тренеров, и игроков) уважают больше, чем своих граждан. Давайте уже как-то менять отношение к такому подходу. Смотришь на чертановскую молодежь – и получаешь удовольствие. Ребят, давайте уже чего-то находить.

Если приглашаете иностранца, он должен быть на две головы сильнее нашего. Про Дуарте я так сказать не могу. А то у нас начинается соревнование кошельков. Мол, я приглашу легионера за два миллиона. А я - за три...

Надо больше своим доверять! У «Спартака» огромная армия болельщиков. Соответствуйте ожиданиям. А то 16 лет ждали чемпионства. Не хотелось бы, чтобы новое золото было завоевано опять через 16 лет, – сказал Сафонов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку