Агент Сафонов: «В «Спартаке» своих задвигают. Покупают Николсона, потом избавляются от него. По составу они 2-е после «Зенита», но где игра?»

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Агент Алексей Сафонов не понимает позицию «Спартака» по составу.

– У вас все больше и больше вопросов к Абаскалю?

– Я не призываю его выгонять. Но просто удивляют порой его высказывания. То «Спартак» заслуживал победы, то судья все сломал, показав желтую на 10-й минуте... Считаю, по составу «Спартак» – вторая команда в РПЛ после «Зенита».

Но где игра? Тут уже действительно возникают вопросы к тренеру и селекции. Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают.

Маслов – свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулев, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление.

В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чем проблема?

– Только Соболеву нет замены.

– Хм. Ну вы уже убрали Николсона и Бальде. Видно, что эти ребята умеют забивать. За того же Николсона заплатили серьезные деньги. Сейчас его отдают в аренду с правом выкупа. Да еще, если верить СМИ, москвичи будут платить ему 80 процентов жалованья. Удивительно... На курорт его отправили, что ли?

Вы уже определитесь, чего вы хотите. Своих воспитанников – Мелешина – задвигают. Покупают Николсона, но потом от него избавляются. А вы посмотрите, как в «Крыльях» здорово смотрится Рассказов. В «Спартаке» на нем крест поставили, а в Самаре он расцвел. Значит, парень умеет играть в футбол?

Понимаете, мне не нравится, что в России иностранцев (и тренеров, и игроков) уважают больше, чем своих граждан. Давайте уже как-то менять отношение к такому подходу. Смотришь на чертановскую молодежь – и получаешь удовольствие. Ребят, давайте уже чего-то находить.

Если приглашаете иностранца, он должен быть на две головы сильнее нашего. Про Дуарте я так сказать не могу. А то у нас начинается соревнование кошельков. Мол, я приглашу легионера за два миллиона. А я - за три...

Надо больше своим доверять! У «Спартака» огромная армия болельщиков. Соответствуйте ожиданиям. А то 16 лет ждали чемпионства. Не хотелось бы, чтобы новое золото было завоевано опять через 16 лет, – сказал Сафонов. 

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11 комментариев

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dimamak10
Как в знаменитом видео фаны спрашивают тренера , почему играют Ибсон и Кариока, я бы хотел узнать почему играет Зобнин, а не Пруцев
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Zidan4ik
Все правильно сказал. По трансфер маркету идут вторыми после Зенита. У Зенита стоимость 149 мл$ у Спартака 101 мл$
+9
-3
+6
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kova1972
Ответ Ganibale
Вопрос в другом, выходит Чернов с Динамо абсолютно спокойный и уверенный, выходят Дуарте и Джикия ошибки, страх, то упадут, лицо Джиики вообще недовольное вечно. Почему не дать играть Чернову? Я понимаю стеб в адрес болельщиков Спартака наверно даже заслужили, ну Аббаскаль правда поплыл и успеха с ним не будет. Поэтому все вопросы к тренеру, к слову сидят еще Пруцев, Литвинов, Зиньковский
Согласен. Джикия уже давно должен сидеть на лавке или отправлен из команды. У него ошибка на ошибке чуть ни в каждой игре
+3
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+3
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igls54
Чемпионство Спартака после 3-х туров уже никто не отнимет
+6
-4
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Ленид Вилькин
А зачем играть если и так 2 место по составу заняли😀Интересно а кто принимает решение по продаже игроков ? Критиковали ведь многих,а продали именно их 2,но они не хуже других и вроде нужны для подмены Соболя?
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0
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Ganibale
Ответ Владимир Пушкарев
Чернов сидит на лавке , зато покупают за миллионы иностранцев. Отдайте обратно в крылья пацана
Вопрос в другом, выходит Чернов с Динамо абсолютно спокойный и уверенный, выходят Дуарте и Джикия ошибки, страх, то упадут, лицо Джиики вообще недовольное вечно. Почему не дать играть Чернову? Я понимаю стеб в адрес болельщиков Спартака наверно даже заслужили, ну Аббаскаль правда поплыл и успеха с ним не будет. Поэтому все вопросы к тренеру, к слову сидят еще Пруцев, Литвинов, Зиньковский
+2
0
+2
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Игорь Заварзин
Я лично уже за любые перемены с позицией ГТ. Хуже уже не будет, это точно, - кого бы не взяли. Рыжий не знает, что делать дальше и не тянет Спартак.
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Роман Орлов
Ответ kova1972
Согласен. Джикия уже давно должен сидеть на лавке или отправлен из команды. У него ошибка на ошибке чуть ни в каждой игре
И я об этом постоянно пишу. Откуда только непонятно закрепилось за ним, что он надёжный защитник и завсегдатай сборной. В очередной раз повторюсь, что только подкаты его конёк и всё. Поле не видит, позиционно играть не умеет, только скакать на одной ноге с руками за спиной. А вспомните вчерашний второй гол: даже ногу левую не выставил для блокировки удара, обе ноги стояли вместе, как будто-то клеем намазанные.....Полное дно.....
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Владимир Пушкарев
Чернов сидит на лавке , зато покупают за миллионы иностранцев. Отдайте обратно в крылья пацана
0
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