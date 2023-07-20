Каманцев о том, что Мажичу советовали отказаться от предложения РФС: «Писали, что можно повторить не столь удачный опыт коллег»

Павел Каманцев рассказал о советах Милораду Мажичу отказаться от предложения РФС.

– Правда ли, что люди из России советовали Мажичу отказаться от предложения РФС?

– Возможно, это даже ваши бывшие коллеги (Каманцев обратился к Севастиану Терлецкому, который до 2023 года работал в «Спорт-Экспрессе» – Sports.ru).

– Что писали Мажичу?

– Что можно повторить не столь удачный опыт коллег.

– Понимаете мотивацию автора сообщения?

– Да.

– В чем она заключалась?

– Определенные люди утрачивают информационные позиции, в том числе инсайдерские. Приходят более современные молодые люди, меняют систему под себя. Не всем есть место в новой системе.

– Как вы относитесь к этому сообщению?

– Абсолютно безразлично. Это не моя проблема. Это не первый поступок этого человека. Никаких иллюзий по его поводу я не испытываю.

– Правильно понимаем, что этот человек – автор «Спорт-Экспресса» Александр Бобров?

– Я не буду это комментировать, – сказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!».