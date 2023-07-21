Чакыр вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС

Экс-арбитр Джюнейт Чакыр вошел в обновленный состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«В обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, помимо , вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета (без права голоса)», – сообщили в РФС.

Чакыр получил категорию арбитра ФИФА в 2006 году. Работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году. Он единственный турецкий арбитр, который обслуживал финальный матч Лиги чемпионов – игру «Ювентуса» и «Барселоны» в 2015-м.

На ЧМ-2018 Чакыр отработал на трех матчах, одним из которых стал полуфинал Хорватия – Англия. В 2022 году арбитр завершил судейскую карьеру, проведя 386 матчей.

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