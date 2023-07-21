Чакыр вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Николай Иванов Краснодар Равшан Ирматов Джюнейт Чакыр Милорад Мажич ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Экс-арбитр Джюнейт Чакыр вошел в обновленный состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«В обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, помимо Джюнейта Чакыра, вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса)», – сообщили в РФС.

Чакыр получил категорию арбитра ФИФА в 2006 году. Работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году. Он единственный турецкий арбитр, который обслуживал финальный матч Лиги чемпионов – игру «Ювентуса» и «Барселоны» в 2015-м.

На ЧМ-2018 Чакыр отработал на трех матчах, одним из которых стал полуфинал Хорватия – Англия. В 2022 году арбитр завершил судейскую карьеру, проведя 386 матчей.

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35 комментариев

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Tiestorzn17
Реал все ближе к первому титулу в РФПЛ.
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А. Мостовой
Легенда Реала!
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92f4nzvmff
Полуфинал Англия - Хорватия провел отвратно. Впрочем у него таких матчей вагон и маленькая тележка
+19
-1
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Burel
Когда слышу про Чакыра, сразу вспоминаются и эти знаменитые фамилиии: Маккели, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
+10
0
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Ничего Смешного
Маскарад продолжается
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Милан 757
Про-дажный неадекватный турок 🤮👎 ...
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Dr. J 24
Чакыр ищет в таблице РПЛ Реал.
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mars
Роналду покер с пенальти за Факел
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GuruFutbola
Ответ БRAYZ
А есть инфа за кого он болеет в РПЛ? Или кто больше заплатит?
Обычно за тех, кто финансирует его из гос бюджета)
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Роман
Повышение для истинного мадридиста 💪
Siiiiiiu
+5
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БRAYZ
А есть инфа за кого он болеет в РПЛ? Или кто больше заплатит?
+2
-1
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Tiestorzn17
Ответ Burel
Когда слышу про Чакыра, сразу вспоминаются и эти знаменитые фамилиии: Маккели, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
Золотой состав Реала, столько чашек сообразили. Музей без них вдвое меньше был бы.
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иц а мэн
поздравляем реал с победой в рпл!
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noti22
Жаль, не Марчиняк. Тогда Оренбург стал бы чемпионом
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forward1988
Этому взяточнику кто больше занесет,тому он и сделает результат матча положительный
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SaH4r.
ромка всех минусит в слезах, осторожнее пацаны)
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GuruFutbola
Рпл выиграет реал)
Поздравляю местных глоров)
+6
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Fomin525
Нет крови-нет фола
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Ильдар Фарукшин
"А вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь ". Крылов
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Demetrios
Чакыр, да хоть черт рогатый лишь бы нормально и не предвзято судить стали а то в прошлом году вообще ужас был.
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777-mego
сердце Реала диспетчер Реала
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Тыр Пырыч
Засланный казачок...
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Tiestorzn17
Ответ мать Зетмира
Так у Барселоны состав не хуже, еще и игроки в свое время были почти такие же легендарные, как у Реала.))
Да и хрен бы с ней, новость про легенду Реала
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Алексей Ильин
На одного Иванова Пять ирматчекиров, хорошо живем !
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Nick Crosier
Скоро Пьерлуидже Коллина поедет судить игры ПФЛ.
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