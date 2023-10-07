Анчелотти о 4:0 с «Осасуной»: «Мы заметно прибавили после «Атлетико», критика нам помогла. В хороший футбол «Реал» играет всегда»
Карло Анчелотти не ожидал, что Джуд Беллингем будет забивать так много.
Хавбек «Реала» сегодня оформил дубль в игре с «Осасуной» (4:0) в 9-м туре Ла Лиги.
«То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.
Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающее значение имел первый гол, он позволил нам в большей степени контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы решили исход матча.
«Реал» играет в хороший футбол. «Реал» всегда показывает хороший футбол, но вообще все зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Тчуамени превосходно действовал в качестве центрального защитника – для него это новый опыт.
Мы заметно прибавили после матча с «Атлетико» (1:3). Критика нам помогла, так что спасибо за нее», – сказал главный тренер «Реала».
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