Анчелотти о 4:0 с «Осасуной»: «Мы заметно прибавили после «Атлетико», критика нам помогла. В хороший футбол «Реал» играет всегда»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Орельен Тчуамени Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти не ожидал, что Джуд Беллингем будет забивать так много.

Хавбек «Реала» сегодня оформил дубль в игре с «Осасуной» (4:0) в 9-м туре Ла Лиги.

«То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.

Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающее значение имел первый гол, он позволил нам в большей степени контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы решили исход матча.

«Реал» играет в хороший футбол. «Реал» всегда показывает хороший футбол, но вообще все зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Тчуамени превосходно действовал в качестве центрального защитника – для него это новый опыт.

Мы заметно прибавили после матча с «Атлетико» (1:3). Критика нам помогла, так что спасибо за нее», – сказал главный тренер «Реала».

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17 комментариев

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vcaireac
Анчелотти - Чуамени после матча:
«Поздравляю, Орельен. Теперь ты ЦЗ».😀
+62
-1
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Cruel Snake
Лёгкая прогулка, прекрасные голы. Беллингем уфффф феерит. 👏 признан лучшим игроком матча.
+15
-1
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corazón blanco
Ну про всегда конечно лукавит Анчелотти, но сегодня команда показала действительно шикарную игру, которую хочется видеть как можно чаще, здорово сыграли абсолютно все. Вальверде сегодня был просто неудержим. Тчуамени здорово себя проявил в обороне. Отличная разгромная победа.
+15
-2
+13
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Gon3a1e5@mail.ru
Джуд полезнее трансфера черепашки. Не останавливайся 🙏🙏🙏
+6
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Нефанатик
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Реал с топами не играл еще.
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Yerken Bektemir
Ответ Нефанатик
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Чемпионат страны как раз берут обыгрывая рядовых соперников.
+4
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молодой сутенер
Прекрасный матч, прекрасная игра Джуда 👍
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pi5ka
Ответ бек саидов
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разве они не с гранадой играют завтра? ну насчет раздвинут не знаю, все возможно с провинциалкой
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xDe xDe
Осасуна вообще ничего не показала, её нетрудно было разгромить. Однако команда действительно прибавила, даже со скидкой на игру с провалившимся соперником. И, главное, прибавил Карло - перестал выдумывать странное. Поражение с Атлетико почти целиком на его плечах.
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Джанлука Нальюка
Я был на матче. Первый раз на бернабеу. Классный стадион, отличный второй тайм, но стадион показался каким то тихим, несмотря на почти полный солдаут.
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distress of ignorance
Ну нет, не всегда Реал играет хорошо. Но сегодня играли здорово, благо Осасуна была нулевая
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бек саидов
Ответ xDe xDe
Осасуна вообще ничего не показала, её нетрудно было разгромить. Однако команда действительно прибавила, даже со скидкой на игру с провалившимся соперником. И, главное, прибавил Карло - перестал выдумывать странное. Поражение с Атлетико почти целиком на его плечах.
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buryat
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Реал с топами не играл еще.
Наполи?
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Rishat Ganiev
Ответ Нефанатик
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как раз таки чтобы выиграть чемпионат нужно больше громить всяких середняков и меньше спотыкаться с ними. ведь большинство матчей как раз таки с соперниками заведомо слабыми. было много сезонов, когда у команды был положительные баланс с АТМ и Барсой, а чемпионат в итоге уплывал как раз таки кому то из них. Один матч уж явно не показатель. Анчи конечно не спец по Барсе и Атлетико как Зидан, но когда нужно своё он берёт и в кубковых матчах в том числе.
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distress of ignorance
Ответ Нефанатик
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Наоброт, чемпионат против таких команд и берется, обычно. Стабильность на дистанции - это важно.
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