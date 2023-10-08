Абаскаль о Денисове: «Он не Бэтмен, когда остается один. Если хавбеки возвращаются пешком, трудно что-то сделать»
Гильермо Абаскаль оценил игру Даниила Денисова в последних матчах «Спартака».
– Насколько велик кредит доверия у Денисова?
– По его игре в Самаре все очевидно: если хавбеки возвращаются пешком, трудно что‑то сделать, Денисов не Бэтмен, когда остается один. Так что речь не о доверии, а о игре футболиста.
Сегодня тоже были ситуации, когда он оставался один в один. А парень еще очень молод, – сказал главный тренер «Спартака».
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Сейчас лежу, на фоне после Италии Матч Тв идет, какая то передача снова.
Что за дурачок там ведущий? Такую чушь несёт, пытаясь убедить Шалимова в своем бреду.
Он в открытую вообще хейтит все в Спартаке. Ахахаха
по голосу шкет какой-то