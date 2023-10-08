Абаскаль о Денисове: «Он не Бэтмен, когда остается один. Если хавбеки возвращаются пешком, трудно что-то сделать»

Гильермо Абаскаль оценил игру Даниила Денисова в последних матчах «Спартака».

– Насколько велик кредит доверия у ?

– По его игре в Самаре все очевидно: если хавбеки возвращаются пешком, трудно что‑то сделать, Денисов не Бэтмен, когда остается один. Так что речь не о доверии, а о игре футболиста.

Сегодня тоже были ситуации, когда он оставался один в один. А парень еще очень молод, – сказал главный тренер « ».

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