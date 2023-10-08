Абаскаль о Денисове: «Он не Бэтмен, когда остается один. Если хавбеки возвращаются пешком, трудно что-то сделать»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль оценил игру Даниила Денисова в последних матчах «Спартака».

– Насколько велик кредит доверия у Денисова?

– По его игре в Самаре все очевидно: если хавбеки возвращаются пешком, трудно что‑то сделать, Денисов не Бэтмен, когда остается один. Так что речь не о доверии, а о игре футболиста.

Сегодня тоже были ситуации, когда он оставался один в один. А парень еще очень молод, – сказал главный тренер «Спартака».

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18 комментариев

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arspurs9
Offtop
Сейчас лежу, на фоне после Италии Матч Тв идет, какая то передача снова.
Что за дурачок там ведущий? Такую чушь несёт, пытаясь убедить Шалимова в своем бреду.
Он в открытую вообще хейтит все в Спартаке. Ахахаха
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balander09
кстати Шалимов подтвердил мою мысль что сейчас защитники разучились блокировать мячи, стоят вдалеке , руки за спину и полубоком, я думал только спартаковские защитники так играют, оказалось многие в рпл
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Leon9
Денисов очень слабый защитник,плохо читает игру,за спиной у него всегда игрок,как только тот получает мяч ,просыпается Денисов....Опаздывает,не накрывает....
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Вячеслав Терентьев
Ответ Slavnov
Тут полностью прав и молодец, что сказал, это вообще ко всей защите относится, когда центр поля проваливается и на тебя на скорости вываливаются несколько человек, сложно это остановить,денисов ошибается,но объем,что впереди,что сзади выполняет сумасшедший и если ему на фланг поставить полузащитника, который будет помогать при обороне,а не оставлять его в один на один, без подстраховки,он совсем по другому будет выглядеть
Но зачем стоять рядом с Дуарте в центре и оставлять правый фланг полностью открытым для Гаича.
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Ебздрогыч
Абаскаль Мозесу денег должен? Почему он, никакущий, который матч выходит в основу?
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Spartakus1984
Так то он не правый защитник а опорник,всего его хейтят но забывают этот факт.
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Ебздрогыч
А почему у тебя каждую игру хавбеки возвращаются пешком?
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Slavnov
Тут полностью прав и молодец, что сказал, это вообще ко всей защите относится, когда центр поля проваливается и на тебя на скорости вываливаются несколько человек, сложно это остановить,денисов ошибается,но объем,что впереди,что сзади выполняет сумасшедший и если ему на фланг поставить полузащитника, который будет помогать при обороне,а не оставлять его в один на один, без подстраховки,он совсем по другому будет выглядеть
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Eugene88
В привозе с краснодаром тоже виноваты какието там хавбеки? Человек просто не вывозит уровень выше середины рпл
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Jurgen Klinsmann
Ответ Ебздрогыч
А почему у тебя каждую игру хавбеки возвращаются пешком?
может потому что сливают его?🤔
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Adjusted
Ответ Jurgen Klinsmann
может потому что сливают его?🤔
Они не его сливают, а сезон.
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ltkmaby
Ответ Ебздрогыч
Абаскаль Мозесу денег должен? Почему он, никакущий, который матч выходит в основу?
Не у одного меня такая мысль про Мозеса, вот к о реально отбывает номер на поле, помощи команде от него ноль.
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balander09
Ответ arspurs9
Offtop Сейчас лежу, на фоне после Италии Матч Тв идет, какая то передача снова. Что за дурачок там ведущий? Такую чушь несёт, пытаясь убедить Шалимова в своем бреду. Он в открытую вообще хейтит все в Спартаке. Ахахаха
да какой то студент в костюме Жоры сидит
по голосу шкет какой-то
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arspurs9
Ответ balander09
да какой то студент в костюме Жоры сидит по голосу шкет какой-то
Выглядит очень странно
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balander09
Ответ arspurs9
Выглядит очень странно
ещё Аршавину говорит ты же такой же Ван Дер Сару забивал )
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arspurs9
Ответ balander09
ещё Аршавину говорит ты же такой же Ван Дер Сару забивал )
Ахаха
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