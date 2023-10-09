Ямаль о том, что стал самым молодым автором гола в Ла Лиге: «О рекорде не думал, только о том, как переломить ход игры. Противоречивые эмоции – «Барса» сравняла счет, хотя должна была выиграть»
Ламин Ямаль прокомментировал ничью с «Гранадой».
Матч «Барселоны» и «Гранады» в 9-м туре Ла Лиги завершился со счетом 2:2. 16-летний Ямаль отметился забитым голом в добавленное к 1-му тайму время, став самым молодым автором гола в истории лиги.
«Я очень рад своему голу и рекорду, но у меня противоречивые чувства, потому что мы сравняли счет в матче, в котором должны были победить.
Я не думал о рекорде, только о том, как переломить ход игры.
Мы провели три матча на выезде против очень активных команд, но понемногу мы будем становиться лучше и добиваться лучших результатов», – сказал полузащитник «Барселоны».
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