Ямаль о том, что стал самым молодым автором гола в Ла Лиге: «О рекорде не думал, только о том, как переломить ход игры. Противоречивые эмоции – «Барса» сравняла счет, хотя должна была выиграть»

Теги Барселона Ла Лига рекорды Гранада Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль прокомментировал ничью с «Гранадой».

Матч «Барселоны» и «Гранады» в 9-м туре Ла Лиги завершился со счетом 2:2. 16-летний Ямаль отметился забитым голом в добавленное к 1-му тайму время, став самым молодым автором гола в истории лиги.

«Я очень рад своему голу и рекорду, но у меня противоречивые чувства, потому что мы сравняли счет в матче, в котором должны были победить.

Я не думал о рекорде, только о том, как переломить ход игры.

Мы провели три матча на выезде против очень активных команд, но понемногу мы будем становиться лучше и добиваться лучших результатов», – сказал полузащитник «Барселоны».

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13 комментариев

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Фарид Исмаилов
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Вот так вот и пиарят всяких Ламалов Берут 15 летних сосунков,пихают в основу чтобы набить никому ненужных рекордов,а потом кричат на каждом углу какой он топ)
жаль в Реале и близко подобных сосунков нет(
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Bazilic
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Но он же забил)
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Bazilic
Ямал умница. Сразу понятно, что и в голове у него все на своих местах. Это явно не еще один Мориба
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Фарид Исмаилов
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хахвхахаха,ты на серьезных щас хочешь что бы 16 юнец в соло выносил команды?Жаээвах,ты совсем куку?
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Фарид Исмаилов
Ответ войд
Я хочу чтобы такие как ты перестали пиарить всех подряд с лесопилки)
ты матч хоть гляни с его участием,в 16 лет и близко уровнем нет игрока на данный момент выступающий в проф клубе
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Bazilic
Как же меня раздражают сравнения с Фати. Ансу был надеждой и невероятным талантом
То, что случилось с Фати - исключение. Нужно сказать «спасибо» Манди из Бетиса за то, что сломал Фати
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