16-летний Ямаль – 5-й среди самых юных авторов гола в истории топ-лиг

Теги Рома премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Дженоа Джанни Ривера Ипсвич Алессандрия Пьетро Пеллегри Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль вошел в топ-5 самых юных авторов гола в истории топ-лиг.

Полузащитник «Барселоны» забил «Гранаде» в возрасте 16 лет и 87 дней, установив рекорд Ла Лиги.

Рекордсмен в европейских топ-лигах – Амедео Амадеи из «Ромы», отметившийся голом в 1937 году, когда ему было 15 лет и 287 дней.

В топ-4 также входят Джейсон Доццелли («Ипсвич»), отличившийся в 1984-м за «Ипсвич» в возрасте 16 лет и 57 дней, Джанни Ривера («Алессандрия», 1959, 16 лет и 68 дней) и Пьетро ПеллегриДженоа», 2017, 16 лет и 72 дня).

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10 комментариев

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melowchi
Ответ Andrey Andreev
Отличная компания, все как один с незадаашейся карьерой)
Джанни Ривера?
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Alexandr Kondratev
Ответ Andrey Andreev
Отличная компания, все как один с незадаашейся карьерой)
ага, особенно Ривера. у которого больше 500 матчей за Милан
+5
0
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Alexandr Stasevich
Ответ Johnie
Слишком много авансов. После 2-3 сезонов смотреть надо, но писать же новости нужно. Понимаю
«Слишком много авансов» - это когда Ютуб был захламлен роликами с финтами Хашима Мастура, а в этой новости лишь сухая статистика.
+1
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swzvtc8jq9
Ответ Русский в Шоке
Лучше Хаби Алонсо похвалить, как он в Германии тренером уже отжигает.
Ну хвали,кто тебе запрещает?
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Стахович
Беспонтовый игрок.Такой гол как вчера,мог забить и Уткин
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Ман Сити требл
Ответ Andrey Andreev
Отличная компания, все как один с незадаашейся карьерой)
Ага, особенно Ривера
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