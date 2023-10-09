16-летний Ямаль – 5-й среди самых юных авторов гола в истории топ-лиг

вошел в топ-5 самых юных авторов гола в истории топ-лиг.

Полузащитник «Барселоны» забил «Гранаде» в возрасте 16 лет и 87 дней, установив рекорд .

Рекордсмен в европейских топ-лигах – Амедео Амадеи из «Ромы», отметившийся голом в 1937 году, когда ему было 15 лет и 287 дней.

В топ-4 также входят Джейсон Доццелли («Ипсвич»), отличившийся в 1984-м за « » в возрасте 16 лет и 57 дней, Джанни Ривера («Алессандрия», 1959, 16 лет и 68 дней) и (« », 2017, 16 лет и 72 дня).

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