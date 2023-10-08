Ямаль – самый молодой автор гола в Ла Лиге: в 16 лет и 87 дней он забил за «Барселону» «Гранаде»
Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги, забив «Гранаде».
Полузащитник «Барселоны» отметился голом в добавленное к первому тайму время.
Ямаль стал самым юным футболистом, забившим в чемпионате Испании. Ему 16 лет и 87 дней.
Ламин превзошел достижение Фабриса Олинга, забившего в 16 лет и 98 дней в матче «Малаги» с «Сельтой» в 2012 году.
Со статистикой выступлений игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
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