Ямаль – самый молодой автор гола в Ла Лиге: в 16 лет и 87 дней он забил за «Барселону» «Гранаде»

Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги, забив «Гранаде».

Полузащитник «Барселоны» отметился голом в добавленное к первому тайму время.

Ямаль стал самым юным футболистом, забившим в чемпионате . Ему 16 лет и 87 дней.

превзошел достижение , забившего в 16 лет и 98 дней в матче «Малаги» с «Сельтой» в 2012 году.

Со статистикой выступлений игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

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