Ямаль – самый молодой автор гола в Ла Лиге: в 16 лет и 87 дней он забил за «Барселону» «Гранаде»

Теги Барселона Ла Лига рекорды Гранада Фабрис Олинга Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги, забив «Гранаде».

Полузащитник «Барселоны» отметился голом в добавленное к первому тайму время.

Ямаль стал самым юным футболистом, забившим в чемпионате Испании. Ему 16 лет и 87 дней.

Ламин превзошел достижение Фабриса Олинга, забившего в 16 лет и 98 дней в матче «Малаги» с «Сельтой» в 2012 году.

Со статистикой выступлений игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Muhammad Juraev
Ответ Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
А у реала хотя бы такие есть?)
+54
-15
+39
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Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
+69
-31
+38
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corazón blanco
Важный между прочим гол забил, в раздевалку, да еще и дебютный. Сам гол конечно получился немного корявеньким, повезло с отскоком, но сколько Ямалю до этого не везло? Фортуна вернула долг. С почином! Классный игрок.
+27
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+22
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ZaSvabody
Ответ Muhammad Juraev
А у реала хотя бы такие есть?)
У Реала 11 негров в составе и ни одного воспитанника. Вот они и бесятся :)
+24
-8
+16
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Кирилл
Ямаль вообще молодец, видно что не боится идти в борьбу с мужиками )

Главное, чтобы без травм обошлось всё !
+10
-2
+8
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Однажды в Космосе
вот так творится история!!
+9
-2
+7
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John Brocnar
Ответ Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
Приятно наблюдать за твоим страхом
+5
0
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Eziiko
Ответ Однажды в Космосе
вот так творится история!!
По стопам Фабриса Олинги растёт!!!!
+5
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Однажды в Космосе
вот так творится история!!
Прошлый рекордсмен сейчас в Румынии играет
+6
-1
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Алексей Толстюк
Ответ Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
Там еще были такие киты как Хефрен, Марк Кросас, Гай Ассулин.
+6
-4
+2
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Donald Subanov
Ответ Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
Ну или как Месси, Фабрегас, Хави, Иньеста, Бускетс, Педро, Пуйоль, Вальдес.
+2
0
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chernov jr
Ответ Zed_patriot
где был Кринж в его годы кто знает?
загугли: теряю связь с реальностью
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Abush
Интересно сможет ли он удержать планочку и не превратиться в маленькую переоценённую звезду. Сильно зависит от окружения и ментальности. Посмотрим, пока выглядит конечно очень сильно
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Ansu Fati
Ответ ZaSvabody
У Реала 11 негров в составе и ни одного воспитанника. Вот они и бесятся :)
11 негров и носатый))
+1
-1
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Nikro9
Ответ Muhammad Juraev
А у реала хотя бы такие есть?)
Хесе,из подобных, если только😉
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Muhammad Juraev
А у реала хотя бы такие есть?)
Они отдают свою молодежь в аренду, потом забирают обратно и заставляют сидеть на банке, не давая развиваться
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Muhammad Juraev
Ответ Nikro9
Хесе,из подобных, если только😉
Это ещё кто такой?🤣🤣🤣
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Muhammad Juraev
Ответ Дмитрий Снегирёв
Они отдают свою молодежь в аренду, потом забирают обратно и заставляют сидеть на банке, не давая развиваться
Так они негодны
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Badinoko
Он мал, да удал!
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Donald Subanov
Ответ Гномович!
Будущая легенда Барсы, как Кркич, Халилович, Тельо и Фати.
У Реала даже таких нет.
Одни афро наемники
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chernov jr
Ответ Donald Subanov
У Реала даже таких нет. Одни афро наемники
вот они, лучшие фанаты в мире 😂 в самой барселоне за такие комментарии от вас бы открестились
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