Хави о 2:2 с «Гранадой»: «Барса» доминировала почти весь матч и заслуживала победить. Гол Феликса можно было засчитать: мне сказали, что Ферран коснулся мяча, но он не касался и не мешал»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Гранада Сесар Сото Градо Жюль Кунде Ферран Торрес Ламин Ямаль Футбол

Хави считает, что «Барселона» должна была набрать 3 очка в игре с «Гранадой».

«Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок...

Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком – для нас этого мало.

Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо – с точки зрения игры, а не результата.

Когда мы видим игрока, способного нам помочь, мы даем ему такую возможность. Ямаль по-настоящему помогает нам, влияет на игру. Он забил важный гол.

Резервный судья сказал мне, что Ферран коснулся мяча [в ситуации с отмененным голом в добавленное время]. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал.

С Кунде не произошло ничего серьезного, кажется. Он в порядке», – сказал главный тренер «Барселоны» после ничьей со счетом 2:2.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.

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34 комментария

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Bazilic
Ответ VuNePonimaete
Как же надоело все это нытье от современных тренеров. вы 19 команду Испании в основное время обыграть не можете, а потом скулите что эту судьи виноваты. Как же не хватает таких тренеров как Зидан, который никогда ничего про судей не говорил (и да, Анчи тоже ноет по судьям время от времени)
При Зидане у Барсы отбирали гол Месси в ворота Бетиса, которого Барселоне не хватило для чемпионства
При Зидане Реалу засчитывали голы с метрового офсайда против Баварии, удаляли Куадрадо, дарили пенальти против Юве
Разумеется Зидан молчал
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Стахович
Щас про травку расскажет
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mgarnet13
Ответ Bazilic
При Зидане у Барсы отбирали гол Месси в ворота Бетиса, которого Барселоне не хватило для чемпионства При Зидане Реалу засчитывали голы с метрового офсайда против Баварии, удаляли Куадрадо, дарили пенальти против Юве Разумеется Зидан молчал
Засчитывали голы из метровго офсайда в овертайме, которого вообще не должно было быть, потому что Бавария сравняла счёт голом из офсайда?
Пенальти против Юве никто не дарил. Любому у кого есть хотя бы 1 глаз и 2 извилины понятно, что пенка в ворота Юве была чистейшая. Простите, если у меня мусорный бак вместо сердца!
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Стахович
Хави опять ноет
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евГений
Ответ Стахович
Можно болел барсы куда-то выслать,создать для них отдельный сайт?С этими персонажами трудно в одном месте находиться
Так ты же первый пришел на эту ветку и стал кидать сомнительные тейки про Хави. А потом что-то про барсафанов говоришь)

Со стороны белковые выглядят гораздо более противными.
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Нефанатик
И не пытался сыграть в мяч, а стоял пассивно. Эх, Чави, Чави.
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HenocpegcTbeHHoKaxa
Сельта, Севилья, Мальорка, Порту, Граната - все 5 матчей подряд отвратительная игра с провалами в обороне и без острых атак. Доминатор, блин, Хави, надоминировался уже, что Жирона и Реал сверху таблицы
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xQcoW
Я хочу доминировать жену Хави
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Iamliam
Те кто приводит как прецендент похожий эпизод из матча АтМ - Реал из 6го тура обратите внимание, что эпизоды отличаются как количеством участвовавших игроков на стороне атакующий команды так и их действиями.
Реал
Рюдигер активно участвовал в эпизоде и стягивал на себя 2 матрасников, изза чего прошла передача на его партнёра а утого подучилась голевая на Камавингу - учатсвует 3 игрока Реала, Рюдигер в явном пассивном офсайде
Барса
А здесь по Торресу вообще никто не играл, он был один и не влиял на эпизод с голом - участвуют 2 игрока Басры, один из которых никак не мешает ни защитникам(потому что те тупо прозевали Торреса), ни вратарю(он вообще не играл по Торресу просто смотрел).
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Prayerok
Ответ Eugene88
Что значит не мешал? Если даже не сразу понятно коснулся или нет, то точно мешал и принимал непосредственное участие, раз тянулся к мячу. Нытье хави стабильно
Ты б хоть эпизод посмотрел, там между Ферраном и мячом метр, если не больше.
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Ответ войд
Барса исторически всегда была под Реалом,подтяни наконец матчасть и не позорься больше)
даже если взять ЛЧ в 21 веке,а это скандалы в 2х финалах против АТМ,где вторые играли все 2 игры лучше,но вмешивались арбитры и меня исхода матчей.
3 кубка ЛЧ подряд с зидуном-физруном тоже,практически каждая 2 матч в плейоф ЛЧ-скандал,хорошо что тот уже забыт,и вспоминаем только когда происходят судейские скандалы.
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Стахович
Ответ VuNePonimaete
тут только Сегунда поможет, хотя не факт. они после вылетов в ЛЕ что-то адекватнее не стали
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