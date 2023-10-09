Хави о 2:2 с «Гранадой»: «Барса» доминировала почти весь матч и заслуживала победить. Гол Феликса можно было засчитать: мне сказали, что Ферран коснулся мяча, но он не касался и не мешал»

Хави считает, что «Барселона» должна была набрать 3 очка в игре с «Гранадой».

«Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок...

Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком – для нас этого мало.

Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо – с точки зрения игры, а не результата.

Когда мы видим игрока, способного нам помочь, мы даем ему такую возможность. Ямаль по-настоящему помогает нам, влияет на игру. Он забил важный гол.

Резервный судья сказал мне, что Ферран коснулся мяча [в ситуации с отмененным голом в добавленное время]. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому не мешал.

С Кунде не произошло ничего серьезного, кажется. Он в порядке», – сказал главный тренер «Барселоны» после ничьей со счетом 2:2.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.

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