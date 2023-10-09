Хави о 2:2 с «Гранадой»: «Барса» доминировала почти весь матч и заслуживала победить. Гол Феликса можно было засчитать: мне сказали, что Ферран коснулся мяча, но он не касался и не мешал»
Хави считает, что «Барселона» должна была набрать 3 очка в игре с «Гранадой».
«Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок...
Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком – для нас этого мало.
Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо – с точки зрения игры, а не результата.
Когда мы видим игрока, способного нам помочь, мы даем ему такую возможность. Ямаль по-настоящему помогает нам, влияет на игру. Он забил важный гол.
Резервный судья сказал мне, что Ферран коснулся мяча [в ситуации с отмененным голом в добавленное время]. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал.
С Кунде не произошло ничего серьезного, кажется. Он в порядке», – сказал главный тренер «Барселоны» после ничьей со счетом 2:2.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.
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При Зидане Реалу засчитывали голы с метрового офсайда против Баварии, удаляли Куадрадо, дарили пенальти против Юве
Разумеется Зидан молчал
Пенальти против Юве никто не дарил. Любому у кого есть хотя бы 1 глаз и 2 извилины понятно, что пенка в ворота Юве была чистейшая. Простите, если у меня мусорный бак вместо сердца!
Со стороны белковые выглядят гораздо более противными.
Реал
Рюдигер активно участвовал в эпизоде и стягивал на себя 2 матрасников, изза чего прошла передача на его партнёра а утого подучилась голевая на Камавингу - учатсвует 3 игрока Реала, Рюдигер в явном пассивном офсайде
Барса
А здесь по Торресу вообще никто не играл, он был один и не влиял на эпизод с голом - участвуют 2 игрока Басры, один из которых никак не мешает ни защитникам(потому что те тупо прозевали Торреса), ни вратарю(он вообще не играл по Торресу просто смотрел).
3 кубка ЛЧ подряд с зидуном-физруном тоже,практически каждая 2 матч в плейоф ЛЧ-скандал,хорошо что тот уже забыт,и вспоминаем только когда происходят судейские скандалы.