Геннадий Орлов: «Если Абаскаля и снимать, то зимой. Это в африканских странах, если не понравился вождь, его тут же снимают. Нужно думать о репутации»

Геннадий Орлов считает, что Гильермо Абаскаля не нужно увольнять до зимней паузы.

«Если Абаскаля и снимать, то это надо делать в зимнюю паузу. Это в африканских странах бывает – не понравился вождь, его в ту же минуту снимают. Нужно думать о репутации клуба. При Федуне уже было большое количество тренеров.

Плюс мне не нравится, что Жуков – депутат госдумы и Тарпищев – президент Федерации тенниса начинают советовать, что делать. Это же некорректно. Сам клуб тоже должен вести себя солидно», – сказал комментатор.

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