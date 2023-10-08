Геннадий Орлов: «Если Абаскаля и снимать, то зимой. Это в африканских странах, если не понравился вождь, его тут же снимают. Нужно думать о репутации»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Александр Жуков Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов считает, что Гильермо Абаскаля не нужно увольнять до зимней паузы.

«Если Абаскаля и снимать, то это надо делать в зимнюю паузу. Это в африканских странах бывает – не понравился вождь, его в ту же минуту снимают. Нужно думать о репутации клуба. При Федуне уже было большое количество тренеров.

Плюс мне не нравится, что Жуков – депутат госдумы и Тарпищев – президент Федерации тенниса начинают советовать, что делать. Это же некорректно. Сам клуб тоже должен вести себя солидно», – сказал комментатор.

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16 комментариев

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Leon Betov
Если в Североафриканских странах не понравился вождь, на выборах за него всегда 146%
+12
-3
+9
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Vatikan
В Африке на костре сжигают
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Oleg Pronin
если проиграет, надо снимать
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Александр Каретников
так у нас тоже Африка 🌍 он что не в курсе))?
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Сейчас уберут, назначат Царя, снимут его зимой, назначат Карпина, в начале весны снимут, начат Черчесова, в конце сезона снимут назначат Карерра
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Хамыч
Ответ Bartez1986
Жукову и Тарпищеву некорректно советовать, а вот Гене - можно
тоже на это обратил внимания - тем нельзя - а мне можно - ещё и африканских вождей зачем то притащил)))
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Roon95
Ответ Bartez1986
Жукову и Тарпищеву некорректно советовать, а вот Гене - можно
примерно на 1% корректнее)
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Ответ Bartez1986
Жукову и Тарпищеву некорректно советовать, а вот Гене - можно
да да, тоже оценил это...деменция она такая, подкралась и не уходит...
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