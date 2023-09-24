Леонид Федун: «У «Спартака» практически два состава. Абаскаль, похоже, определился, кто будет играть»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун высоко оценил укомплектованность «Спартака» в этом сезоне.

– Обсуждали частую ротацию состава?

– «Спартак» все время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей... Потому что «Спартак» – это новость.

Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперед, – сказал бывший владелец «Спартака». 

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17 комментариев

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Peter Parker
Ответ Саша Казанов
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Саша Казанов. Дата регистрации 23 декабря. Пол: женский. Саша Казанов как никто другой разбирается в циклах
+37
-3
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Ширко1986
Да, Квинси в конце конечно еле бежал)) но даже в таком состоянии было 2 момента когда мог решить 2-0 и до свидания
+6
-2
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Igorsm
не понимаю почему Пруцев и Игнатов не играют регулярно в старте, для всех очевидно что они тащат.
+4
0
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Данила Данайцев
Ответ amur.
Не-не-не... ведь ТОЛЬКО У ЗЕНИТА И СКА по ДВА СОСТАВА! Хотя погодите.... получается кто-то врёт? Либо Федун... либо болельщики Спартака
Я без претензий, может и были единичные случаи но основная масса красно-белых, признаёт, что сейчас реально в распоряжении тренера , два состава.
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Igorsm
Ответ Саша Казанов
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а у динамо старые песни о главном что "к весне будет результат" :D
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Джованни Джованни
Ответ Igorsm
не понимаю почему Пруцев и Игнатов не играют регулярно в старте, для всех очевидно что они тащат.
Игнатов?!
+2
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Смари Муха
Спартак это самая медийная команда в РПЛ
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Не уверен!!
Только Соболева и Промеса некому поменять.
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dreamstep
Промес конечно в конце 2 100% момента профукал, надо было минуте на 80й вместо него кого-то свежего выпускать.
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Sashabolshoy
Ответ amur.
Не-не-не... ведь ТОЛЬКО У ЗЕНИТА И СКА по ДВА СОСТАВА! Хотя погодите.... получается кто-то врёт? Либо Федун... либо болельщики Спартака
У Зенита 3 состава 🤫
+6
-6
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kalc1976@list.ru
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Ответ amur.
Не-не-не... ведь ТОЛЬКО У ЗЕНИТА И СКА по ДВА СОСТАВА! Хотя погодите.... получается кто-то врёт? Либо Федун... либо болельщики Спартака
Да-да, у Спартака 2 состава, это Чернов, Маслов, Свинов, Умяров, Классен, Мелешин - они же порвут всех как ваши Балтику.
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kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Peter Parker
Саша Казанов. Дата регистрации 23 декабря. Пол: женский. Саша Казанов как никто другой разбирается в циклах
))))
0
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