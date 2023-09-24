Леонид Федун: «У «Спартака» практически два состава. Абаскаль, похоже, определился, кто будет играть»

Леонид Федун высоко оценил укомплектованность «Спартака» в этом сезоне.

– Обсуждали частую ротацию состава?

– «Спартак» все время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей... Потому что «Спартак» – это новость.

Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь , похоже, определился. Важно не бояться периодически менять . Думаю, что команда будет идти вперед, – сказал бывший владелец « ».

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