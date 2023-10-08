Литвинов о «Спартаке» и Абаскале: «Не знаю, почему все решили, что у нас с тренером проблемы. У меня было воспаление – каждый раз решали, играть мне или нет»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов опроверг информацию о конфликте с Гильермо Абаскалем.

Литвинов начал дерби против ЦСКА (2:2) на скамейке запасных и вышел на поле на 58-й минуте.

– Можно сказать, что эта ничья сохранила Абаскалю пост главного тренера?

– Не знаю. Об этом мы не говорим и в команде не обсуждаем. Лишние мысли, которые мешают команде, мы стараемся убирать.

– Почему критика идет в адрес тренера, а не в адрес команды?

– Считается, что если команда проигрывает, то виноват тренер. Но мы так не думаем. Если выигрываем или проиграем, то все вместе.

– Ты в очередной раз остался на скамейке запасных. Как думаешь, из-за чего это?

– Не знаю, почему все решили, что у нас проблемы с главным тренером. Хочу сразу сказать, у меня было воспаление. Мы с тренером решали каждый раз, играть мне или нет. Сейчас гораздо стало лучше, поэтому я на поле стал больше времени проводить, – сказал полузащитник «Спартака».

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4 комментария

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хорошо вышел Руслан, надеюсь, за две недели наберёт форму и будет играть стабильно в старте!
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bevooch
Ответ Eugene88
Ага, не то что феномальный перфоманс мозеса из матча в матч. Не просто же так в основн постоянно
Наличие Мозеса на поле второй матч подряд я вообще не понимаю. Для меня основной вопрос к тренеру только по Вите.
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bevooch
Руслан сегодня был так себе. Даже если воспаления не было, то форма и готовность у него не очень.
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