Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «У «Спартака» есть характер и менталитет, мы дважды уступали и отыгрались»

Гильермо Абаскаль после ничьей с ЦСКА отметил готовность «Спартака» бороться.

«Матч очень медленный. Мы тормозили игру, хотя при нашем владении должны были двигать мяч намного быстрее. Позволяли сопернику переводить игру с фланга на фланг, закрывали возможности для наших вертикальных передач. Ошибались и в прессинге, трижды могли остановить игрока , но не сделали этого, в результате они забили первый мяч. В конце матча команда верила в удачу и добилась ничьей.

Говорил до матча: определяющим будет не столько владение, сколько скорость действий. Это дерби. Конечно, можно играть лучше, есть где прибавлять. Но мы дважды уступали и отыгрались, у нас есть характер и менталитет. Надо исправить ошибку и идти дальше», – сказал главный тренер « ».

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