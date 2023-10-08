Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «У «Спартака» есть характер и менталитет, мы дважды уступали и отыгрались»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль после ничьей с ЦСКА отметил готовность «Спартака» бороться.

«Матч очень медленный. Мы тормозили игру, хотя при нашем владении должны были двигать мяч намного быстрее. Позволяли сопернику переводить игру с фланга на фланг, закрывали возможности для наших вертикальных передач. Ошибались и в прессинге, трижды могли остановить игрока ЦСКА, но не сделали этого, в результате они забили первый мяч. В конце матча команда верила в удачу и добилась ничьей.

Говорил до матча: определяющим будет не столько владение, сколько скорость действий. Это дерби. Конечно, можно играть лучше, есть где прибавлять. Но мы дважды уступали и отыгрались, у нас есть характер и менталитет. Надо исправить ошибку и идти дальше», – сказал главный тренер «Спартака».

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28 комментариев

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Император Плутона
Ответ Дмитрий
А можно уволить Абаскаля хотя бы ради исчезновения Денисова? Сегодня была бы победа 2:0. Эта загадочная связь двух молодых мужчин🏳️‍🌈
сам исчезни
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Фантом
По итогам просмотра матча создалось впечатление, что дело не в менталитете "Спартака", а проблемах с составом у ЦСКА.

Основу наскребли, но уже на замены выпускать особо некого, на скамейке нет игроков даже хотя бы сравнимого с основой уровня. В итоге матч заканчивала команда уровня второй половины таблицы.

Нет, красно-белые, конечно, играли до конца, но это в общем-то норма при разнице в один мяч да на своем поле.
+7
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Andy Tucker
Ответ Владислав Железников
Пора увольнять , все ждут уже
Федотова и Личку
+12
-6
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bevooch
Ответ Дмитрий
А можно уволить Абаскаля хотя бы ради исчезновения Денисова? Сегодня была бы победа 2:0. Эта загадочная связь двух молодых мужчин🏳️‍🌈
Я думаю, без Денисова сегодня Спартак выиграл бы 14:0. Может даже 17:0. Очевидно же, что именно в Дане все проблемы.
+3
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Ответ arspurs9
Кстати на Зобнина я бы посмотрел. Есть еще вариант - Маслов. Мы сильно потеряем в атаке на фланге, зато хорошо добавим в обороне.
Маслов не играет в атаку это не вариант, а вот Зобнин мог бы помочь...
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Артём Амирджанян
Ответ Andy Tucker
Федотова и Личку
Никто не собирается Федотова увольнять
+2
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Snv
ага особенно во втором тайме 1 удар по воротам
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Aleksey Yashin
"Говорил до матча: определяющим будет не столько владение, сколько скорость действий"

Мне кажется Максименко услышал только что-то про владение. Потому что я не понял как уже на первой минуте он секунд 15 просто держал мяч в своей штрафной
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mad butcher
Ответ 9черное
Характер есть, игры нет
А у кого она есть?
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arspurs9
Ответ </c/>
тренер, убери Денисова в запас и поставь Зобнина или Мозеса на фланг, нужны более мобильные способные играть вперёд игроки, совершенно не работали фланги сегодня + жуткие потери позиции от Денисова...
Кстати на Зобнина я бы посмотрел.
Есть еще вариант - Маслов. Мы сильно потеряем в атаке на фланге, зато хорошо добавим в обороне.
+2
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mad butcher
Хватит уже на Абаскаля гнать.
И пропихивать к нам Черчесовых....

Сейчас посмотрел Барсу с Гранадой. Чуть худшей команде Ла Лиги не влетели. И что-то не слышу я от болельщиков Барсы - Хави пшел вон.

Очень важно не нервировать команду. Дать время. И все будет. Абаскаль то же учится. И лучше пусть будет он, чем тот же Черчесов. Со своим "в этом мире нового в футболе нет"...

Ну-ну....

Пы.Сы. Нравится подход ЦСКА. У них проблем больше чем у нас. И то же игра дается трудно и тяжко. Но нет никакого давления на Федотова. Выбрали тренера. Доверяют ему. Он даст результат обязательно.
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добрый грек
Характер есть, менталитет тоже, а когда игра появится?
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9черное
Характер есть, игры нет
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Один живой
Гильермо, верим в тебя !!!
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тренер, убери Денисова в запас и поставь Зобнина или Мозеса на фланг, нужны более мобильные способные играть вперёд игроки, совершенно не работали фланги сегодня + жуткие потери позиции от Денисова...
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Ветер
Гордиться тем, что отскочили дома, от коней, которые за последние 10 игр, выиграли только один раз?
Рыжий наварил лапши и вывалил еé доверчивым лопухам! )))
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Александр Каретников
проблема не в тренере , а в игроках я это понял после этого матча
игроки с паспортом РФ явно и основательно сливают тренера , опыт у них в этом есть.
Зобнин и Джикия очень часто посещают кабинет высшего руководства.
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arspurs9
Ответ </c/>
Маслов не играет в атаку это не вариант, а вот Зобнин мог бы помочь...
Но Маслов лучше в обороне. Плюс он будет рядом с Дуарте. Парагваец вообще импотент как только дело доходит до передачи, а у Паши дальняя очень хорошая. Кто-то с таким навыком обязан быть в обороне.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Ветер
Гордиться тем, что отскочили дома, от коней, которые за последние 10 игр, выиграли только один раз? Рыжий наварил лапши и вывалил еé доверчивым лопухам! )))
Я не совсем понимаю, про какой мега-отскок все говорят? Да, ЦСКА сильнее играл, но чтобы вот прям отскочили - такого не видел. Первый гол ЦСКА - с контратаки, ответили индивидуальной игрой Промеса. Второй гол ЦСКА - после ошибки Мартинса и рикошета, ответили логичным навалом и голом. Не так ужасно всё было, уж точно не Арсенал - ЦСКА в 2006 году в ЛЧ
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Вячеслав Терентьев
Какие ошибки Коуч? После каждой игры такие ошибки, почему до сих пор не исправили.
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Ветер
Ответ mad butcher
Хватит уже на Абаскаля гнать. И пропихивать к нам Черчесовых.... Сейчас посмотрел Барсу с Гранадой. Чуть худшей команде Ла Лиги не влетели. И что-то не слышу я от болельщиков Барсы - Хави пшел вон. Очень важно не нервировать команду. Дать время. И все будет. Абаскаль то же учится. И лучше пусть будет он, чем тот же Черчесов. Со своим "в этом мире нового в футболе нет"... Ну-ну.... Пы.Сы. Нравится подход ЦСКА. У них проблем больше чем у нас. И то же игра дается трудно и тяжко. Но нет никакого давления на Федотова. Выбрали тренера. Доверяют ему. Он даст результат обязательно.
Федотов и Абаскаль, почти одновременно заняли свои посты. У первого - второе место и кубок, у второго - вылет от Акрона и третье место, подаренное конями. Пусть учится. Лет 20 - 30. Мы же добрые, да и нас УБ2 испугать можно.
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mad butcher
Ответ Ветер
Федотов и Абаскаль, почти одновременно заняли свои посты. У первого - второе место и кубок, у второго - вылет от Акрона и третье место, подаренное конями. Пусть учится. Лет 20 - 30. Мы же добрые, да и нас УБ2 испугать можно.
У нас сейчас один из самых молодых и перспективных тренеров Европы.
Пусть учится. Хватит дергать и его и команду.
У Спартака появились яйца. Не первый матч команда вытаскивает.
А это - дорогого стоит. Там все друг за друга. Все в игре.
Тот же Джикия, который сейчас не играет, поддерживает тренера.

Не надо мешать. Химия нужная есть. Осталось самое главное. То, чего нам всегда не хватает.

Терпение.
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Ветер
Ответ mad butcher
У нас сейчас один из самых молодых и перспективных тренеров Европы. Пусть учится. Хватит дергать и его и команду. У Спартака появились яйца. Не первый матч команда вытаскивает. А это - дорогого стоит. Там все друг за друга. Все в игре. Тот же Джикия, который сейчас не играет, поддерживает тренера. Не надо мешать. Химия нужная есть. Осталось самое главное. То, чего нам всегда не хватает. Терпение.
Полтора года уже прошло. Ему никто не мешал строить команду. Принял команду, выигравшую Кубок, и команду, с которой Зенит, в своéм сильнейшем составе, ушéл от поражения на последних минитух. Между сделать результат с позиции силы и отскоком на последних минутах - очень большая разница. У коней кризис, связанный с короткой скамейкой. Игру элементарно, не кем усиливать. Если мерять по их уровню, свою силу, то о чемпионствах и кубках, можно даже и не мечтать. Так что химия рыжего - это лишь лживая иллюзия, в которую хочется поверить. Про перспиктивность испанца, сменившего уже бесчисленное число раз, места работы, даже и говорить не хочу. Целеустрéмлéнности там, и умении достигать целей - ноль целых, ноль десятых.
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