Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «У «Спартака» есть характер и менталитет, мы дважды уступали и отыгрались»
Гильермо Абаскаль после ничьей с ЦСКА отметил готовность «Спартака» бороться.
«Матч очень медленный. Мы тормозили игру, хотя при нашем владении должны были двигать мяч намного быстрее. Позволяли сопернику переводить игру с фланга на фланг, закрывали возможности для наших вертикальных передач. Ошибались и в прессинге, трижды могли остановить игрока ЦСКА, но не сделали этого, в результате они забили первый мяч. В конце матча команда верила в удачу и добилась ничьей.
Говорил до матча: определяющим будет не столько владение, сколько скорость действий. Это дерби. Конечно, можно играть лучше, есть где прибавлять. Но мы дважды уступали и отыгрались, у нас есть характер и менталитет. Надо исправить ошибку и идти дальше», – сказал главный тренер «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Основу наскребли, но уже на замены выпускать особо некого, на скамейке нет игроков даже хотя бы сравнимого с основой уровня. В итоге матч заканчивала команда уровня второй половины таблицы.
Нет, красно-белые, конечно, играли до конца, но это в общем-то норма при разнице в один мяч да на своем поле.
Мне кажется Максименко услышал только что-то про владение. Потому что я не понял как уже на первой минуте он секунд 15 просто держал мяч в своей штрафной
Есть еще вариант - Маслов. Мы сильно потеряем в атаке на фланге, зато хорошо добавим в обороне.
И пропихивать к нам Черчесовых....
Сейчас посмотрел Барсу с Гранадой. Чуть худшей команде Ла Лиги не влетели. И что-то не слышу я от болельщиков Барсы - Хави пшел вон.
Очень важно не нервировать команду. Дать время. И все будет. Абаскаль то же учится. И лучше пусть будет он, чем тот же Черчесов. Со своим "в этом мире нового в футболе нет"...
Ну-ну....
Пы.Сы. Нравится подход ЦСКА. У них проблем больше чем у нас. И то же игра дается трудно и тяжко. Но нет никакого давления на Федотова. Выбрали тренера. Доверяют ему. Он даст результат обязательно.
Рыжий наварил лапши и вывалил еé доверчивым лопухам! )))
игроки с паспортом РФ явно и основательно сливают тренера , опыт у них в этом есть.
Зобнин и Джикия очень часто посещают кабинет высшего руководства.
Пусть учится. Хватит дергать и его и команду.
У Спартака появились яйца. Не первый матч команда вытаскивает.
А это - дорогого стоит. Там все друг за друга. Все в игре.
Тот же Джикия, который сейчас не играет, поддерживает тренера.
Не надо мешать. Химия нужная есть. Осталось самое главное. То, чего нам всегда не хватает.
Терпение.