Джикия о том, что Абаскаль потерял раздевалку: «В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать»

Георгий Джикия опроверг информацию о проблемах в «Спартаке».

– Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.

– Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.

В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать, – сказал капитан « ».

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