Джикия о том, что Абаскаль потерял раздевалку: «В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия опроверг информацию о проблемах в «Спартаке».

– Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.

– Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.

В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать, – сказал капитан «Спартака».

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22 комментария

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Konstantin Zorin
Георгий сделал вид, что не помнит фамилию своего агента.
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corazón blanco
Есть - агент Джикии. Или он лодку не раскачивает, давая аж два интервью о том, что Джикию незаслуженно усадили на скамейку?
+16
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+13
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Владимир Владимир
Забыл сказать, что за гаражами рожу начистит
+6
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Alex8007
Очевидно, что Джикия это новый Глушаков. Видно как новая ОПГ, пусть будет «Одуванчик» в виде русского костяка сливает тренера. И видно что Промесу это не нравится — как он побежал к Гильерме..
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Ответ Alex8007
Очевидно, что Джикия это новый Глушаков. Видно как новая ОПГ, пусть будет «Одуванчик» в виде русского костяка сливает тренера. И видно что Промесу это не нравится — как он побежал к Гильерме..
не все россияне играют плохо, вот например по сегодняшней игре нет вопросов к Зиньковскому, Пруцеву и Литвинову, также спасает Максименко!
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Men77
Когда Джикия говорил, что придет время и он даст подробное интервью, он наверное имел ввиду, что все хорошо
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Nik Yeremich
"еееее, вы чо на Спартак гоните, я не понял, щас по фактам с вами поговорю, хинкали поём и запью"
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hh88_88
В раздевалке Спартака не тренера решают
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Slavnov
джикии контракт заканчивается, он присел на лавку, совпадение?не думаю...
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Александр Каретников
Георгий приезжай адрес скину, хинкали не забудь))))
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Красная стрела
Так твой же агент чешит языком.
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Andrey Yaroslavtsev
В Спартаке всегда всё хорошо )
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Александр Каретников
Ответ Alex8007
Очевидно, что Джикия это новый Глушаков. Видно как новая ОПГ, пусть будет «Одуванчик» в виде русского костяка сливает тренера. И видно что Промесу это не нравится — как он побежал к Гильерме..
я о том же , не зря их Абаскаль убрал
есть мнение что руководство через костях русских игроков пытаются слить тренера.
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Peter Parker
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не все россияне играют плохо, вот например по сегодняшней игре нет вопросов к Зиньковскому, Пруцеву и Литвинову, также спасает Максименко!
Ну Литвинову не то чтобы вопросы, но в целом понятно почему он отдыхает, форма посредственная. Но так же и понятно, почему он выходит на поле, свои сильные качества тоже проявил
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Ответ Alex8007
Зина ужасно сыграл, Максименко воообще не уровень, жалко что третий вратарь — ещё хуже
Зина движения добавил в конце, наоборот после выхода наших парней и замены легионеров, поддавили..
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Caustic
Ответ Alex8007
Зина ужасно сыграл, Максименко воообще не уровень, жалко что третий вратарь — ещё хуже
ну ужасно не потому что изображает, а потому что реально не получается. на слив уж точно не похоже.
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