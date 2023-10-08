Джикия о том, что Абаскаль потерял раздевалку: «В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать»
Георгий Джикия опроверг информацию о проблемах в «Спартаке».
– Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.
– Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.
В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать, – сказал капитан «Спартака».
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есть мнение что руководство через костях русских игроков пытаются слить тренера.