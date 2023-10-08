«Спартак» не побеждает 3 матча – 2 поражения и ничья. Такая же серия была в августе

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не может победить на протяжении трех матчей.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля вырвала ничью в матче против ЦСКА (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Перед этим она была разгромлена «Крыльями Советов» (0:4) в чемпионате и «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

В текущем сезоне у москвичей уже была серия из трех игр без побед – в августе.

22 октября «Спартак» примет «Пари НН» в рамках Мир РПЛ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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64 комментария

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pav11k
Такой удар Гайича в касание дорогого стоит. В РПЛ обычно большинство ударов в касание или с лета заканчиваются отправлением мяча в аут или сильно выше ворот. Милан был один на фланге в центре без опеки, отлично открылся, сместившись в центр, и пробил. Пас Облякова хорош, прямо в ножку. Денисов немного не успел накрыть.

Ну и удар Промеса - загляденье. Хотя и был перед ним игрок, сумел раскачать и пробить. Блеск!

ЦСКА все пытался через левый фланг играть: два гола оттуда пришли и Файзуллаева туда запускали в забеги. Денисов не успевал накрыть в обоих эпизодах с голом. У ЦСКА все-таки поумнее игра была, могли бы выиграть.

Но я рад, что Спартак наказал их за такие откроенные затяжки. Будто ходить разучились, начали на машинках кататься.
Хороший футбол получился!
+34
-4
+30
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Bring Me The Horizon
Дайте Абаскалю поработать!!!!!
Видели как он хлопает???
А как одевается стильно!!!
А какая причёска классная у него 🤭
+48
-19
+29
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Александр Милевский
Ответ pav11k
Такой удар Гайича в касание дорогого стоит. В РПЛ обычно большинство ударов в касание или с лета заканчиваются отправлением мяча в аут или сильно выше ворот. Милан был один на фланге в центре без опеки, отлично открылся, сместившись в центр, и пробил. Пас Облякова хорош, прямо в ножку. Денисов немного не успел накрыть. Ну и удар Промеса - загляденье. Хотя и был перед ним игрок, сумел раскачать и пробить. Блеск! ЦСКА все пытался через левый фланг играть: два гола оттуда пришли и Файзуллаева туда запускали в забеги. Денисов не успевал накрыть в обоих эпизодах с голом. У ЦСКА все-таки поумнее игра была, могли бы выиграть. Но я рад, что Спартак наказал их за такие откроенные затяжки. Будто ходить разучились, начали на машинках кататься. Хороший футбол получился!
Полностью согласен. По качеству игры кони должны были забирать 3 очка, но поплатились за свою клоунаду в концовке
+24
-2
+22
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Сергей48
Абаскаль прекрасен в своей саркастической клоунаде🤡
+24
-12
+12
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unreality
Мега отскок, но кони сами виноваты, надо было добивать. Но этот отскок только в минус - Абаскаля пока не уволят 😁
+24
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К0варный
ЦСКА до победы не хватило ещё пары электрокаров.
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Строган Колянов
Ответ евГений
Повезло в концовке! Легионеры – молодцы. Денисов – до свиданья, лютое поленище, два мяча с его фланга пришли.
там во втором голе - Мартинсу большой привет
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евГений
Повезло в концовке! Легионеры – молодцы. Денисов – до свиданья, лютое поленище, два мяча с его фланга пришли.
+6
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Kit Belleu
Отвратительная игра Спартака.
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KOT_B_yHTAX
Какой же Спартак ужасен в обороне. буквально за 2 минуты 3 атаки навалом от ЦСКА. Я думал это повтор одного эпизода, анннет! Госпадя....
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К0варный
Ответ Bring Me The Horizon
Дайте Абаскалю поработать!!!!! Видели как он хлопает??? А как одевается стильно!!! А какая причёска классная у него 🤭
И Федотова не забудьте оставить. Глядишь кроме Гаича ещё пару палок стрельнёт и гений тактики ещё пару ничеек сгоняет на шальных голах.
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+3
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Мукунку хороший
Абаскаль- бегущий по лезвию бритвы 2023)
+2
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Biatlon1st
Надеюсь, эта ничья позволит сохранить Абаскаля..
А то там усатый уже сидит и ждет. Нельзя пускать его в Спартак!
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Nikolay Romanenko
Может я предвзят, но я не понимаю, что в старте делает Мозес. С ним как в меньшинстве играем
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Мукунку хороший
Ответ kaka10
ЦСКА потерял очки в матче с середняком
Таблицу посмотри.. Петросян.. Федотову привет от Медины)
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Алексей Спартаковский
всем поклонникам рыжего физрука посвящается, а таковые к сожалению еще остались
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arspurs9
Ответ Строган Колянов
там во втором голе - Мартинсу большой привет
Мартинс ошибся с обработкой, для него это редкость. Зато для Денисова садиться в лужу стало нормой.
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sbuivol
После матча Абаскаль половину зарплаты отдал Медине...
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Блуждающий странник
Без этого гола Абаскаля отправили бы в отставку после матча. Ничья и два забитых, но Спартак как команда ничего не показал. Один гол чисто из-за Квинси, второй из-за убогой игры ЦСКА в обороне. Что ЦСКА что Спартак мертвые, у ЦСКА стоит отметить было пару комбинаций и Файзулаев топ, а у Спартака как у команды отметить нечего
+7
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limitforever
Ответ Bring Me The Horizon
Дайте Абаскалю поработать!!!!! Видели как он хлопает??? А как одевается стильно!!! А какая причёска классная у него 🤭
А как прыгает, как кричит? Сразу видна серьезная тренерская школа Испании и Швейцарии!
+6
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Александр Воронцов
Ответ unreality
Мега отскок, но кони сами виноваты, надо было добивать. Но этот отскок только в минус - Абаскаля пока не уволят 😁
надо чтоб до матча с Локомотивом продержался, такой Спартак нам нужен)
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Федя Артёмов
Гайич перед матчем говорит Денисову:
«я тебя знаю, ты сам себя знаешь и я знаю , что ты знаешь, что я знаю»
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Ganibale
Гол Медины по-моему спас Абаскаля…
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Ветер
Ответ sbuivol
После матча Абаскаль половину зарплаты отдал Медине...
Вторую Промесу.
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Магомед Саид Амирханов
Докатились на машинках,не дотянули до победы 🤣
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