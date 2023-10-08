«Спартак» не побеждает 3 матча – 2 поражения и ничья. Такая же серия была в августе

«Спартак» не может победить на протяжении трех матчей.

Сегодня команда вырвала ничью в матче против (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Перед этим она была разгромлена «Крыльями Советов» (0:4) в чемпионате и «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

В текущем сезоне у москвичей уже была серия из трех игр без побед – в августе.

22 октября « » примет «Пари НН» в рамках Мир .

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