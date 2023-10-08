«Спартак» не побеждает 3 матча – 2 поражения и ничья. Такая же серия была в августе
«Спартак» не может победить на протяжении трех матчей.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля вырвала ничью в матче против ЦСКА (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Перед этим она была разгромлена «Крыльями Советов» (0:4) в чемпионате и «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.
В текущем сезоне у москвичей уже была серия из трех игр без побед – в августе.
22 октября «Спартак» примет «Пари НН» в рамках Мир РПЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну и удар Промеса - загляденье. Хотя и был перед ним игрок, сумел раскачать и пробить. Блеск!
ЦСКА все пытался через левый фланг играть: два гола оттуда пришли и Файзуллаева туда запускали в забеги. Денисов не успевал накрыть в обоих эпизодах с голом. У ЦСКА все-таки поумнее игра была, могли бы выиграть.
Но я рад, что Спартак наказал их за такие откроенные затяжки. Будто ходить разучились, начали на машинках кататься.
Хороший футбол получился!
Видели как он хлопает???
А как одевается стильно!!!
А какая причёска классная у него 🤭
А то там усатый уже сидит и ждет. Нельзя пускать его в Спартак!
«я тебя знаю, ты сам себя знаешь и я знаю , что ты знаешь, что я знаю»