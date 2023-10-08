Гайич о 2:2 с «Спартаком»: «Обменял бы свои два гола на победу. ЦСКА мог забивать больше, но пропустил в концовке»
Милан Гайич высказался о ничьей со «Спартаком».
В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2). Гайич отметился дублем.
«У нас были моменты, могли забивать еще. Но пропустили в концовке – такие игры бывают, но все равно хорошее дерби.
Это мой первый дубль в карьере. Я знал, что вратарь стал далеко от ворот, пробил, и все получилось, слава Богу. Буду ли теперь бомбардиром ЦСКА постоянно? Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», – сказал защитник ЦСКА.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Гайич — супер-молодец. 3 гола в 2 матчах
Милан 2 классных гола забил, а Роша и Обляков поучаствовали в них )
Жаль, что не довели до победы…
А еще не свистнул 3 момента которые повлияли бы на итоговый счет
Так что радуйся отскоку