Гайич о 2:2 с «Спартаком»: «Обменял бы свои два гола на победу. ЦСКА мог забивать больше, но пропустил в концовке»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Милан Гайич высказался о ничьей со «Спартаком».

В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2). Гайич отметился дублем.

«У нас были моменты, могли забивать еще. Но пропустили в концовке – такие игры бывают, но все равно хорошее дерби.

Это мой первый дубль в карьере. Я знал, что вратарь стал далеко от ворот, пробил, и все получилось, слава Богу. Буду ли теперь бомбардиром ЦСКА постоянно? Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», – сказал защитник ЦСКА.

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17 комментариев

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MarkAntoniy
Ответ thesuperdrum
По сути ЦСКА должен был выигрывать. Как по мне, Федотов сам отдал победу непонятными заменами. Судья нарисовал откуда-то 7 минут. Но винить можно только себя. Надо играть до финального свистка. Гайич — супер-молодец. 3 гола в 2 матчах
Согласен, замены ослабили команду. Но в этом и есть корень зла, усиливать со скамейки практически не кем
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MarkAntoniy
Считаю что мы, ЦСКА, заслужили победу в этом матче. Нужно было дожимать, когда Спартак откровенно поплыл после второго мяча, пропуская раз за разом контратаки. В итоге в конце матча непонятное истеричное выбивание мяча, паника, суета и... случилось что случилось. Обидно. Кстати, непонятно откуда там нарисовал судья 7 минут, но это так, к слову
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Андрей Андреев
Ответ Сергей Терешин
Почему не кто не пишет про добавленное время? 7 минут. Это как? Откуда такое добавочные время?
Сколько замен было, сколько игроки цска лежали на поле, вы это неучитываете ?
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thesuperdrum
По сути ЦСКА должен был выигрывать. Как по мне, Федотов сам отдал победу непонятными заменами. Судья нарисовал откуда-то 7 минут. Но винить можно только себя. Надо играть до финального свистка.
Гайич — супер-молодец. 3 гола в 2 матчах
+5
-4
+1
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Кирилл
Сегодня 22 номер забит 2 гола - магия двоек )

Милан 2 классных гола забил, а Роша и Обляков поучаствовали в них )
Жаль, что не довели до победы…
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igls54
Милан упустил победу в матче со Спартаком
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ZECA
А могли и пропустить больше, не?)
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kk7t89ymwh
Не вижа разницы играй джикия или нет
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Сергей Терешин
Почему не кто не пишет про добавленное время? 7 минут. Это как? Откуда такое добавочные время?
+1
-1
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пьяный воин
А зачем надо выпускать было 2 метровое бревно АГАПОВА.из под каторогонам забили гол¡!
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АланСмити
Ответ Кирилл
Сегодня 22 номер забит 2 гола - магия двоек ) Милан 2 классных гола забил, а Роша и Обляков поучаствовали в них ) Жаль, что не довели до победы…
Костя Генич, это ты?
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Mu5ta
Ответ Алексей Шукалов
а Левников под спартачами играл
За Абаскаля
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laver13@yandex.ru
Ответ MarkAntoniy
Считаю что мы, ЦСКА, заслужили победу в этом матче. Нужно было дожимать, когда Спартак откровенно поплыл после второго мяча, пропуская раз за разом контратаки. В итоге в конце матча непонятное истеричное выбивание мяча, паника, суета и... случилось что случилось. Обидно. Кстати, непонятно откуда там нарисовал судья 7 минут, но это так, к слову
Нарисовал? )) Ваши там на машинах по полю разъезжали не мало
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Mu5ta
Ответ laver13@yandex.ru
Нарисовал? )) Ваши там на машинах по полю разъезжали не мало
Именно нарисовал
А еще не свистнул 3 момента которые повлияли бы на итоговый счет
Так что радуйся отскоку
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