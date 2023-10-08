Гайич о 2:2 с «Спартаком»: «Обменял бы свои два гола на победу. ЦСКА мог забивать больше, но пропустил в концовке»

Милан Гайич высказался о ничьей со «Спартаком».

В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и « » сыграли вничью (2:2). Гайич отметился дублем.

«У нас были моменты, могли забивать еще. Но пропустили в концовке – такие игры бывают, но все равно хорошее дерби.

Это мой первый дубль в карьере. Я знал, что вратарь стал далеко от ворот, пробил, и все получилось, слава Богу. Буду ли теперь бомбардиром ЦСКА постоянно? Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», – сказал защитник ЦСКА.

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