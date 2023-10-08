ЦСКА не обыгрывает «Спартак» 4 матча подряд. У красно-синих 2 поражения и 2 ничьих
ЦСКА не смог обыграть «Спартак» в 4-м матче подряд.
В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2).
В трех предыдущих матчах против «Спартака» во всех турнирах ЦСКА дважды терпел поражение. Еще один матч завершился вничью.
Последний раз ЦСКА обыгрывал «Спартак» в феврале 2022 года (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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И это при том, что у ЦСКА в тройке ЦЗ выходит Мухин, который начинал сезон вообще в нападении )
Ну у вас в тройке ЦЗ выходит Мухин, который профильный опорник. У нас в зашите выходит Денисов, который профильно не футболист.
Окей, давай без перевода стрелок. Денисов профильно центральный полузащитник, не надо фантазировать. Он всегда играл опорника и восьмерку. И в основе он начинал с центра, но потом им заткнули дыру на фланге и забыли про эту позицию.
Денисов профильно правый защитник - не переводите стрелки )