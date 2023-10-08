ЦСКА не обыгрывает «Спартак» 4 матча подряд. У красно-синих 2 поражения и 2 ничьих

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА не смог обыграть «Спартак» в 4-м матче подряд.

В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2).

В трех предыдущих матчах против «Спартака» во всех турнирах ЦСКА дважды терпел поражение. Еще один матч завершился вничью.

Последний раз ЦСКА обыгрывал «Спартак» в феврале 2022 года (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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38 комментариев

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arspurs9
Абаскаля уже все смешали с помоями. Как там у Федотова? То, что у ЦСКА худший сезон в обороне за 30 лет - норм?)
+29
-16
+13
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Кирилл
Ответ arspurs9
Абаскаля уже все смешали с помоями. Как там у Федотова? То, что у ЦСКА худший сезон в обороне за 30 лет - норм?)
Только вот у ЦСКА разница по забитым/пропущенным +2, а у Спартака -2 )

И это при том, что у ЦСКА в тройке ЦЗ выходит Мухин, который начинал сезон вообще в нападении )
+13
-3
+10
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_deno_
Справедливости ради, сегодня были максимально близки. Сколько раз Макси спас…
+10
-1
+9
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arspurs9
Ответ Кирилл
Только вот у ЦСКА разница по забитым/пропущенным +2, а у Спартака -2 ) И это при том, что у ЦСКА в тройке ЦЗ выходит Мухин, который начинал сезон вообще в нападении )
А причем тут Спартак, если речь про ЦСКА?
Ну у вас в тройке ЦЗ выходит Мухин, который профильный опорник. У нас в зашите выходит Денисов, который профильно не футболист.
+10
-2
+8
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madaev
Неделя спасения физруков на 90+
+8
-2
+6
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Валерий Петров
Агапов тухлый игрок в обороне,а Заболотный это вообще нападающий от одного слова на х.
+6
0
+6
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Рома Емельченков
Ничья имени Агапова и Мовсесьяна. Первый днище, второй притащил это тело за деньги.
+5
0
+5
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Mihamoscow
Отскочили и Спартак и Абаскаль , Агапов никакой вообще … Обидно отдали победу , ЦСКА намного интереснее выглядит …
+7
-2
+5
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Рома Емельченков
Ничья имени Агапова и Мовсесьяна. Первый днище, второй притащил это тело за деньги.
Ничья имени Денисова. Сколько можно ставить его в основу?
+2
0
+2
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Eugene88
Ответ Emirhan Amirov
Комментарий удален модератором
Это сообщение сгенерировано очень плохой нейросетью?
+2
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Николай Минкин
Ответ xc56ms67yn
Рыжий радовался как победе в ЛЧ))
Ну а что ж ему, плакать что ли? Дерби всё-таки!
+2
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Николай Минкин
Ответ xc56ms67yn
Комментарий удален модератором
Это карма. Нечего с 60 минуты время тянуть)))
+2
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savik-A.M.
Ответ Eugene88
Это сообщение сгенерировано очень плохой нейросетью?
или по просто - узбеком )
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Йети!Ёпти!
Ответ Рома Емельченков
Ничья имени Агапова и Мовсесьяна. Первый днище, второй притащил это тело за деньги.
Реинкарнация Васина…
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arspurs9
Ответ Кирилл
А при чем тогда Абаскаль в вашем изначальном комментарии если речь про ЦСКА ?) Денисов профильно правый защитник - не переводите стрелки )
Это был вопрос.

Окей, давай без перевода стрелок. Денисов профильно центральный полузащитник, не надо фантазировать. Он всегда играл опорника и восьмерку. И в основе он начинал с центра, но потом им заткнули дыру на фланге и забыли про эту позицию.
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Ильдар Фарукшин
Пошли все на... КБ не лучший матч. Главное был уверен на все 100 % что дожмем. Соболь очень важен все увидели. Очень не хватило. Наш дельфин лучший. Орали Шамар не нужен. Лучше был бы на лавке. Пригодился бы
+3
-2
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Spartacus Pro
Денисов сделал все, чтобы ЦСКА победил в этот раз, выложился на 100%.
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Сергей48
Сегодня победила «дружба», как сказали бы советские комментаторы!🤝
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xc56ms67yn
Ответ arspurs9
Абаскаля уже все смешали с помоями. Как там у Федотова? То, что у ЦСКА худший сезон в обороне за 30 лет - норм?)
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sergspartak
Ответ Ильдар Фарукшин
Пошли все на... КБ не лучший матч. Главное был уверен на все 100 % что дожмем. Соболь очень важен все увидели. Очень не хватило. Наш дельфин лучший. Орали Шамар не нужен. Лучше был бы на лавке. Пригодился бы
там Мелешин на лавке, он не хуже. Хотя для конкуренции можно было оставить, но скорее Бальде, он поумнее игрок
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Алексей Ненахов
Ответ arspurs9
Абаскаля уже все смешали с помоями. Как там у Федотова? То, что у ЦСКА худший сезон в обороне за 30 лет - норм?)
Ну этих трогать нельзя , они в своём Колизее ,так ещё такая топовая статистка у них
+3
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suka1989
Ответ _deno_
Справедливости ради, сегодня были максимально близки. Сколько раз Макси спас…
Сколько ? По моему 1 раз , где по итогу был бы офсайд
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Эдуард Андре
У Абаскаля видимо Денисов любимчик.Даже отдохнуть редко дает.Несмотря на явные ошибки и привозы.Что в команде больше игроков нету на его позицию?Так наиграй кого то.А то складывается впечатление он незаменим.Топ игрок из игр выйдет...🤔
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Spartacus Pro
У нас Денисова тренирует Джикия. Только два футболиста поворачивают ноги в сторону ворот при ударе соперника. Джикия тоже постоянно по воротам нашим бьёт в противоход вратарю, даже забивал. Плюс Денисову все равно кто сзади, он принципиально не смотрит назад, типо все равно успею. Джикию на лавку посадили, следующий Денисов.
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Кирилл
Ответ arspurs9
А причем тут Спартак, если речь про ЦСКА? Ну у вас в тройке ЦЗ выходит Мухин, который профильный опорник. У нас в зашите выходит Денисов, который профильно не футболист.
А при чем тогда Абаскаль в вашем изначальном комментарии если речь про ЦСКА ?)

Денисов профильно правый защитник - не переводите стрелки )
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