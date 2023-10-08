ЦСКА не обыгрывает «Спартак» 4 матча подряд. У красно-синих 2 поражения и 2 ничьих

ЦСКА не смог обыграть «Спартак» в 4-м матче подряд.

В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА и « » сыграли вничью (2:2).

В трех предыдущих матчах против «Спартака» во всех турнирах ЦСКА дважды терпел поражение. Еще один матч завершился вничью.

Последний раз ЦСКА обыгрывал «Спартак» в феврале 2022 года (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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