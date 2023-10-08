У ЦСКА 1 победа за 7 последних туров Мир РПЛ. Сегодня – ничья со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА потерял очки в 6 из 7 последних матчей в Мир РПЛ.

Сегодня Владимира Федотова сегодня сыграла вничью со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре.

Начиная с 19 августа армейцы в чемпионате России 5 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственная победа – над «Балтикой» (1:0) 30 сентября.

В следующей игре ЦСКА выступит в гостях у «Рубина» – это произойдет 21 октября.

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25 комментариев

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Илья Егоров
Не понимаю людей, кто хочет уволить Федотова. У нас в защите Мухин, Набабкин и Агапов. Тут никто не поможет.
+25
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Кирилл
Матч вышел очень хороший в первые 80 минут: атаковали, разыгрывали комбинации, поймали игровую волну.
Трио Роша - Гайич - Обляков вообще сегодня сделало всё 2 гола ЦСКА !
Игра очень нравилась, могли еще забивать и спокойно доигрывать матч.

Но последние 15 минут начали тянуть время и Спартак за это наказал …
Грустно очень отдавать такой победный результат в последние минуты - могли закончить с серией из ничьих сегодня …
+25
-2
+23
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Макс1996
Ответ Direct free kick
Нужно расформировать зенит для начала
Хорошая идея!
+8
-1
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Александр Воронцов
Федотов вообще лучший тренер в лиге наряду с Ивичем. С таким составом играет в оч хороший футбол
+6
-1
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Direct free kick
Ответ Макс1996
Комментарий скрыт
Нужно расформировать зенит для начала
+6
-3
+3
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Sajres_Smit
но увольнять надо Абаскаля, а не Федотова, так ведь?
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Kuzmichhh
Ответ Илья Егоров
Не понимаю людей, кто хочет уволить Федотова. У нас в защите Мухин, Набабкин и Агапов. Тут никто не поможет.
В большей степени проблемы не с ЦЗ, а с опорной зоной. Зделар и Мендес игроки которые не умеют ровным счётом ничего, ни мяч двигать между линиями ни обороняться. Нужен хотя бы один хороший опорник, уровня того же Гбамена, ну или он сам.
+4
-1
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Илья Егоров
Ответ Sajres_Smit
но увольнять надо Абаскаля, а не Федотова, так ведь?
Да
+3
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Spartakus1984
Ответ Кирилл
Матч вышел очень хороший в первые 80 минут: атаковали, разыгрывали комбинации, поймали игровую волну. Трио Роша - Гайич - Обляков вообще сегодня сделало всё 2 гола ЦСКА ! Игра очень нравилась, могли еще забивать и спокойно доигрывать матч. Но последние 15 минут начали тянуть время и Спартак за это наказал … Грустно очень отдавать такой победный результат в последние минуты - могли закончить с серией из ничьих сегодня …
Соглашусь ,по игре у ЦСКА все было отлично ,доминировали над нами, обидная ничья, понимаю.
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Гриша
Так а чё про них не пишете??? Один Спартак и Мостовые весь месяц
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Alex Metallov
у ЦСКА колоссальные проблемы с защитой. Зимой нужно двоих игроков в центр обороны брать. Игра в атаке налажена. Голов много забиваем, но если пропускать по 2-3 гола за игру, то будешь играть вничью.
+3
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Мусик хочет водочки
Игра была ровна - играли два говна !
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Серёга Соколов
Ответ suka1989
2 удара (1 рикошет) 2 гола , ничья заслуженный итог этого Дерби
Ты о каком матче? У кого два удара?
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Блиняш
будут ли вбросы по Федотову от Ивана Карпова?
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Viktor Sinyavskiy
Вот даже интересно. А никто не хочет поистерить, поспрашивать, хотя бы вопросом задаться, почему Федотов еще работает!? Такая серия у команды, 1 победа в 7 матчах, не пора ли уволять!?

Личка тоже в Динамо, мягко говоря, не блещет

Но уволить надо только Абаскаля, причем срочно!
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ Кирилл
Матч вышел очень хороший в первые 80 минут: атаковали, разыгрывали комбинации, поймали игровую волну. Трио Роша - Гайич - Обляков вообще сегодня сделало всё 2 гола ЦСКА ! Игра очень нравилась, могли еще забивать и спокойно доигрывать матч. Но последние 15 минут начали тянуть время и Спартак за это наказал … Грустно очень отдавать такой победный результат в последние минуты - могли закончить с серией из ничьих сегодня …
Особенно, когда вместо подачи углового, они начали тянуть время
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Кирилл
Ответ suka1989
2 удара (1 рикошет) 2 гола , ничья заслуженный итог этого Дерби
ЦСКА совершил 9 ударов по воротам, 5 из которых пришлись в створ ворот.
Спартак совершил 7 ударов по воротам, 4 из которых пришлись в створ.

Где «2 удара (1 рикошет) 2 гола» что-то не видно )
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avcgloronalduMU
с такими сериями команды в Европе были бы на вылет
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_Mr.Green_
Ответ Kuzmichhh
В большей степени проблемы не с ЦЗ, а с опорной зоной. Зделар и Мендес игроки которые не умеют ровным счётом ничего, ни мяч двигать между линиями ни обороняться. Нужен хотя бы один хороший опорник, уровня того же Гбамена, ну или он сам.
согласен. видел как давали импульс атаке и Роша и Мойзес, но опорников постоянно не видно. за год с лишним можно делать уже смелый вывод - посредственные игроки. а своих не продвигаем
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Евгений Волгушев
Ответ Илья Егоров
Не понимаю людей, кто хочет уволить Федотова. У нас в защите Мухин, Набабкин и Агапов. Тут никто не поможет.
Если это тот Агапов, который из Глухаря, тогда точно капец.
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Сергей Лепехин
Драматургия. Дубль Гайича. Точка бывшего армейца.
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