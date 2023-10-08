У ЦСКА 1 победа за 7 последних туров Мир РПЛ. Сегодня – ничья со «Спартаком»

ЦСКА потерял очки в 6 из 7 последних матчей в Мир РПЛ.

Сегодня Владимира Федотова сегодня сыграла вничью со « » (2:2) в 11-м туре.

Начиная с 19 августа армейцы в чемпионате России 5 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственная победа – над «Балтикой» (1:0) 30 сентября.

В следующей игре выступит в гостях у «Рубина» – это произойдет 21 октября.

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