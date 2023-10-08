У ЦСКА 1 победа за 7 последних туров Мир РПЛ. Сегодня – ничья со «Спартаком»
ЦСКА потерял очки в 6 из 7 последних матчей в Мир РПЛ.
Сегодня Владимира Федотова сегодня сыграла вничью со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре.
Начиная с 19 августа армейцы в чемпионате России 5 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственная победа – над «Балтикой» (1:0) 30 сентября.
В следующей игре ЦСКА выступит в гостях у «Рубина» – это произойдет 21 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Трио Роша - Гайич - Обляков вообще сегодня сделало всё 2 гола ЦСКА !
Игра очень нравилась, могли еще забивать и спокойно доигрывать матч.
Но последние 15 минут начали тянуть время и Спартак за это наказал …
Грустно очень отдавать такой победный результат в последние минуты - могли закончить с серией из ничьих сегодня …
Личка тоже в Динамо, мягко говоря, не блещет
Но уволить надо только Абаскаля, причем срочно!
Спартак совершил 7 ударов по воротам, 4 из которых пришлись в створ.
Где «2 удара (1 рикошет) 2 гола» что-то не видно )