Сборная Франции добавила Жиру в список вратарей команды после сэйва в Серии А: «Пришлось обновить 😂🧤»
Сборная Франции добавила Оливье Жиру в список вратарей команды.
37-летний форвард «Милана» занял место вратаря в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» (1:0).
На 6-й добавленной минуте вратарь миланцев Майк Меньян в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.
Вместо него в ворота встал Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.
«Итак, нам пришлось обновить список. 😂
Оливье Жиру 🧤😜», – говорится в соцсети «трехцветных».
Форвард миланцев присоединился к своему одноклубнику Меньяну, а также Альфонсу Ареоля из «Вест Хэма» и Брису Самба из «Ланса», включенным в состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к Евро-2024.
Фото: соцсеть сборной Франции
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