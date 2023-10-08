Сборная Франции добавила Жиру в список вратарей команды после сэйва в Серии А: «Пришлось обновить 😂🧤»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Оливье Жиру Альфонс Ареоля Брис Самба Майк Меньян ахахаха Футбол

Сборная Франции добавила Оливье Жиру в список вратарей команды.

37-летний форвард «Милана» занял место вратаря в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» (1:0). 

На 6-й добавленной минуте вратарь миланцев Майк Меньян в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.

Вместо него в ворота встал Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

«Итак, нам пришлось обновить список. 😂

Оливье Жиру 🧤😜», – говорится в соцсети «трехцветных». 

Форвард миланцев присоединился к своему одноклубнику Меньяну, а также Альфонсу Ареоля из «Вест Хэма» и Брису Самба из «Ланса», включенным в состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к Евро-2024.

Фото: соцсеть сборной Франции

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13 комментариев

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Артур Артур
СММщик хорош
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Отец Абду
Лучший вратарь в истории Милана... Не пропустил ни одного гола:)
+34
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Алексей Иванов
Я задремал вчера во время матча) проснулся а Жиру в перчатках бегает) думаю сон
+19
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Spaten
Оливьен Жиртез
+14
0
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KaaTim
Ответ Штаны Габора Кирая
Дожили, у французов уже даже вратари чёрные. Раньше хоть Льорис и Бартез были.
Ну а что делать, если они в спорт лучше?
+7
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Иван Новиков
По цвету не отличить от других вратарей.
+3
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Штаны Габора Кирая
Дожили, у французов уже даже вратари чёрные. Раньше хоть Льорис и Бартез были.
+7
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Олег Акимов
Топ :)
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Всеволод Бобров
Ответ KaaTim
Ну а что делать, если они в спорт лучше?
в каком месте они лучше? или тебе напомнить кто их в финале чемпионата мира обыграл?
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llolishe
Боули-я понял кто главная трансферная цель следующего трансферного окна для Челси
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Ихарь Окенфэйлов
Белый в африканской сборной выглядит белой вороной :)
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Direct free kick
Ответ Штаны Габора Кирая
Дожили, у французов уже даже вратари чёрные. Раньше хоть Льорис и Бартез были.
Бернар Лама пхах
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spartak-v
Ответ Штаны Габора Кирая
Дожили, у французов уже даже вратари чёрные. Раньше хоть Льорис и Бартез были.
Стив Манданда: Ну да, ну да...
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