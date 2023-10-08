Сборная Франции добавила Жиру в список вратарей команды после сэйва в Серии А: «Пришлось обновить 😂🧤»

Сборная Франции добавила Оливье Жиру в список вратарей команды.

37-летний форвард «Милана» занял место вратаря в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» (1:0).

На 6-й добавленной минуте вратарь миланцев в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.

Вместо него в ворота встал Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

«Итак, нам пришлось обновить список. 😂

🧤😜», – говорится в соцсети «трехцветных».

Форвард миланцев присоединился к своему одноклубнику Меньяну, а также из «Вест Хэма» и из «Ланса», включенным в состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к Евро-2024.

Фото: соцсеть сборной Франции

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