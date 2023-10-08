Пиоли про 1:0 с «Дженоа»: «Триумф менталитета и характера, я доволен «Миланом». Пулишич хотел стать в ворота, но он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Дженоа Оливье Жиру Майк Меньян Кристиан Пулишич Футбол

Стефано Пиоли прокомментировал игру Оливье Жиру в воротах в матче с «Дженоа».

Форвард занял место Майка Меньяна, удаленного в добавленное ко второму тайму время. Сразу после этого генуэзцы, исполнив штрафной удар, попали в перекладину, а спустя несколько минут Жиру сам помешал сопернику пробить по воротам, бросившись ему навстречу и выбив мяч рукой в сторону.

«Подобного никогда не было. Стать в ворота хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Оли.

На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами.

Из последних 8 матчей 5 – выездные, и то, что мы сейчас находимся в таком положении («Милан» возглавил таблицу Серии А – прим. Sports.ru), радует нас. Но мы знаем, что еще многое мы можем – и должны – делать лучше.

Смотреть в таблицу еще рано. За скудетто поборются 3-4 команды. Но такой результат полезен для самооценки после серии тяжелых матчей.

В матче с «Интером» (1:5) все пошло не так, как надо, но мы не могли просто закончить сезон на этом. Нам повезло, что сразу была возможность вернуться на поле в Лиге чемпионов, так что мы смогли переключиться Теперь же нас ждет перерыв, и мы согласны на него, потому что многим надо отдохнуть», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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hulk&boloto
Жиру великий!
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Легато
Пулишич в Милане конечно на фоне своей игры в Челси значительно прибавил
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Artem89S
Этот матч как сельская свадьба, сначала все вроде как даже в пиджаках, чинно сидят, потом заваливается дядя Федор с бутылью самогона и пошло-драка, рваные баяны и перевернутые столы))))
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Артём Никулин
Ответ Легато
Пулишич в Милане конечно на фоне своей игры в Челси значительно прибавил
В «Челси» он и с тренерами нормальными поработать не смог. Постоянно какую-то чехарду выкидывали, Тухель так вообще его ставил крайним защитником. Пришел к Пиоли, который ставит хороший футбол и знает позицию Кристиана, и поперло
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Artem89S
Ответ Alex Rhea
да просто уровни чемпа несопоставимы (в отдельных играх да - итальянские гранды могут и не уступать английским)
Что за бред..
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