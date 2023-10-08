Пиоли про 1:0 с «Дженоа»: «Триумф менталитета и характера, я доволен «Миланом». Пулишич хотел стать в ворота, но он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру»

Стефано Пиоли прокомментировал игру Оливье Жиру в воротах в матче с «Дженоа».

Форвард занял место , удаленного в добавленное ко второму тайму время. Сразу после этого генуэзцы, исполнив штрафной удар, попали в перекладину, а спустя несколько минут сам помешал сопернику пробить по воротам, бросившись ему навстречу и выбив мяч рукой в сторону.

«Подобного никогда не было. Стать в ворота хотел , но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Оли.

На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами.

Из последних 8 матчей 5 – выездные, и то, что мы сейчас находимся в таком положении («Милан» возглавил таблицу Серии А – прим. Sports.ru), радует нас. Но мы знаем, что еще многое мы можем – и должны – делать лучше.

Смотреть в таблицу еще рано. За скудетто поборются 3-4 команды. Но такой результат полезен для самооценки после серии тяжелых матчей.

В матче с «Интером» (1:5) все пошло не так, как надо, но мы не могли просто закончить сезон на этом. Нам повезло, что сразу была возможность вернуться на поле в Лиге чемпионов, так что мы смогли переключиться Теперь же нас ждет перерыв, и мы согласны на него, потому что многим надо отдохнуть», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.

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