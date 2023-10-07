Вратарей «Милана» и «Дженоа» удалили в добавленное время. Жиру встал в ворота и спас «россонери» в концовке
Главный судья игры «Дженоа» – «Милан» принял несколько важных решений в концовке.
На 87-й минуте вингер «россонери» Кристиан Пулишич открыл счет в матче 8-го тура Серии А, воспользовавшись навесом Юнуса Мусы. При этом мяч, возможно, попал 25-летнему футболисту в верхнюю часть руки, отскочив от ноги.
Рефери Марко Пиччинини, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал гол.
На 6-й добавленной минуте вратарь «Милана» Майк Меньян в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.
Вместо него в ворота встал форвард Оливье Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.
Изображение: кадр из трансляции
Также в последние минуты голкипер «Дженоа» Жозеп Мартинес, отправившийся в штрафную «Милана» на угловой, получил вторую желтую карточку, мешая провести контратаку.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Концовка этой игры это как симбиоз Леонардо да Винчи и Антонио Вивальди - шедевр!
Вар видимо также усмотрели
А вот почему удалили Майка, хотя он был первый на мяче, вот это вопрос.
Но самая боль, что который матч подряд против (Юве или Интера) в этом случае с Юве, у Милана не будет всей обоймы.
Основного кипера и левого защитника, их не заменить !
Майк тупанул. Это же основа: пока защитник бодается - стой в раме. Мог покалечить соперника.
А Жиру в конце это просто спектакль!
Было круто ♥️🖤