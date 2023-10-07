Главный судья игры «Дженоа» – «Милан» принял несколько важных решений в концовке.

На 87-й минуте вингер «россонери» открыл счет в матче 8-го тура Серии А, воспользовавшись навесом . При этом мяч, возможно, попал 25-летнему футболисту в верхнюю часть руки, отскочив от ноги.

Рефери Марко Пиччинини, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал гол.

На 6-й добавленной минуте вратарь «Милана» в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику , выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.

Вместо него в ворота встал форвард . Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

Изображение: кадр из трансляции

Также в последние минуты голкипер «Дженоа» Жозеп Мартинес, отправившийся в штрафную «Милана» на угловой, получил вторую желтую карточку, мешая провести контратаку.

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