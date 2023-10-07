Вратарей «Милана» и «Дженоа» удалили в добавленное время. Жиру встал в ворота и спас «россонери» в концовке

Теги Милан серия А Италия дисквалификации судьи Дженоа Оливье Жиру Калеб Экубан Майк Меньян Кристиан Пулишич Жозеп Мартинес Юнус Муса Марко Пиччинини Футбол

Главный судья игры «Дженоа» – «Милан» принял несколько важных решений в концовке.

На 87-й минуте вингер «россонери» Кристиан Пулишич открыл счет в матче 8-го тура Серии А, воспользовавшись навесом Юнуса Мусы. При этом мяч, возможно, попал 25-летнему футболисту в верхнюю часть руки, отскочив от ноги.

Рефери Марко Пиччинини, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал гол.

На 6-й добавленной минуте вратарь «Милана» Майк Меньян в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.

Вместо него в ворота встал форвард Оливье Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

Изображение: кадр из трансляции

Также в последние минуты голкипер «Дженоа» Жозеп Мартинес, отправившийся в штрафную «Милана» на угловой, получил вторую желтую карточку, мешая провести контратаку.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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39 комментариев

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Taaor
Те кому повезло наблюдать за этой концовкой, долго ее не забудут))
+87
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rossoneri*
Жиру этот матч на всю жизнь запомнит! Золотая перчатка в конце сезона должна быть его))

Концовка этой игры это как симбиоз Леонардо да Винчи и Антонио Вивальди - шедевр!
+46
0
+46
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Gustavo Tiburzi
Касание довольно спорное там. Игроки Дженоа после пропущенного гола даже не аппелировали к судье!
+21
-4
+17
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Блуждающий странник
Ответ rossoneri*
Жиру этот матч на всю жизнь запомнит! Золотая перчатка в конце сезона должна быть его)) Концовка этой игры это как симбиоз Леонардо да Винчи и Антонио Вивальди - шедевр!
Я сам запомню этот матч на всю жизнь) сначала казалось жесткий ватокат без моментов, но кто бы знал..)
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whereissuso
Почему бы не приложить фото, где прекрасно видно, что нет у Пулишича никакой руки?
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Алексей Игоревич
Жиру и в сборной Франции может вместо Меньяна в ворота встать)))
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kaka10
В динамике показалось, что подработал рукой. Но на двух повторах видно плечо, а рука оттопыривается по инерции, но касания не было вроде.

Вар видимо также усмотрели
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Roman Araslanov
Легенды вратарского цеха: Андрей Тихонов, Кайл Уокер, Оливье Жиру
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Streetbor
я думал после концовки МЮ - Брентфорд меня уже не удивить :) Футбол - это кайф!!
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Блуждающий странник
Может в глаза долблюсь, но там отчетливо видел попадание мяча в корпус, а не руку. Нормального повтора так и не показали с нужного ракурса, видимо нет такого. Думаю если бы сыграл рукой, то кто-то из игроков Дженоа это заметил. Хорошо, что засчитали, а то лишили бы такой мемной концовки. Со старухой без Меньяна и Тео будет трудно
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No Comment
Жиру лучший вратарь в истории футбола! Которому не забил не один клуб мира и не одна сборная мира! 😉
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Ебздрогыч
Я помню Спартак играл с Силкеборгом в 96 году, удалили Нигматуллина и в ворота встал Андрей Тихонов, и как он намертво взял удар датчанина, как будто всегда в раме играл. Очень яркое впечатление детства!
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Игорь Новиков
Так-то Жиру получше Онана в воротах смотрится.
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закрыт по беспределу
Всегда знал, что Жиру крутой дядька.
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Trash Talking
Раньше говорили "Жирного на ворота!", теперь говорят "Жиру на ворота!"
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Papa Paolo
Там не очевидная рука, никто из игроков Дженоа даже не оспаривал в момент гола.

А вот почему удалили Майка, хотя он был первый на мяче, вот это вопрос.

Но самая боль, что который матч подряд против (Юве или Интера) в этом случае с Юве, у Милана не будет всей обоймы.

Основного кипера и левого защитника, их не заменить !
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Аа Еее
я сегодня получил от этого матча столько эмоций, а сэйв жиру это была вишенка на тортике.фантастическая концовка и во многом благодаря судье и вар,впрочем вратарю женоа должна была быть жёлтая.
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Игорь Новиков
Так-то Жиру получше Онана в воротах смотрится.
И ногами лучше играет
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chernika from S-Pb
всё верно: жирный - на ворота
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Zlatan Ibra
Блин, что там за замес-то случился?))
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Favorit
Концовка 🔥🔥🔥
Майк тупанул. Это же основа: пока защитник бодается - стой в раме. Мог покалечить соперника.
А Жиру в конце это просто спектакль!
Было круто ♥️🖤
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7000$
Оливье Тихонов)
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Reshal Hafizov
это новый камавинга!
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jerry40
Ответ Ебздрогыч
Я помню Спартак играл с Силкеборгом в 96 году, удалили Нигматуллина и в ворота встал Андрей Тихонов, и как он намертво взял удар датчанина, как будто всегда в раме играл. Очень яркое впечатление детства!
Тоже сразу этот момент вспомнился
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-=Flawlsess=-
Ответ Taaor
Те кому повезло наблюдать за этой концовкой, долго ее не забудут))
К сожалению, переключился на Севилью - Райо Вальекано, но там тоже хорошая концовка вышла)
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