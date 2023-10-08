Оливье Жиру поделился впечатлениями от игры в воротах «Милана».

Форвард занял место , удаленного в добавленное ко второму тайму время в матче против « » (1:0). Сразу после этого генуэзцы, исполнив штрафной удар, попали в перекладину, а спустя несколько минут сам помешал сопернику пробить по воротам, бросившись ему навстречу и выбив мяч рукой в сторону.

«Со мной такого никогда не было. Я горжусь командой. Я совершил отличный сэйв, но также мне по-настоящему повезло, я благодарен перекладине. Мы бились как львы, я рад победе.

У нас с Калабрией возник момент неуверенности, так что я набрался смелости и решил встать в ворота. Я почувствовал, что это надо сделать, и все прошло хорошо. Мы подняли головы и теперь вышли на первое место в таблице.

А футболка Меньяна теперь моя», – сказал форвард « » в интервью Sky Sport Italia.

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