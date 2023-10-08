Жиру об игре в воротах «Милана»: «Я совершил отличный сэйв. Футболка Меньяна теперь моя»
Оливье Жиру поделился впечатлениями от игры в воротах «Милана».
Форвард занял место Майка Меньяна, удаленного в добавленное ко второму тайму время в матче против «Дженоа» (1:0). Сразу после этого генуэзцы, исполнив штрафной удар, попали в перекладину, а спустя несколько минут Жиру сам помешал сопернику пробить по воротам, бросившись ему навстречу и выбив мяч рукой в сторону.
«Со мной такого никогда не было. Я горжусь командой. Я совершил отличный сэйв, но также мне по-настоящему повезло, я благодарен перекладине. Мы бились как львы, я рад победе.
У нас с Калабрией возник момент неуверенности, так что я набрался смелости и решил встать в ворота. Я почувствовал, что это надо сделать, и все прошло хорошо. Мы подняли головы и теперь вышли на первое место в таблице.
А футболка Меньяна теперь моя», – сказал форвард «Милана» в интервью Sky Sport Italia.
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