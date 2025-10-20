У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции

«Серик Беледиеспор» не побеждает на протяжении четырех матчей.

Команда Сергея Юрана уступила «Амеду » (1:2) в Первой лиге Турции.

До этого была серия из трех ничьих подряд. Последняя победа датируется 19 сентября.

Сейчас «Серик» с 13 очками занимает 13-е место в чемпионате.

Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)

Юран о возможном увольнении из «Серика»: «Моя задача – сохранить команду в Первой лиге. Руководство даже удивляется, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место»