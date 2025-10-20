Ташуев о «Балтике» в РПЛ: «Может побороться за титул. Вспомните «Лестер» – тогда тоже все говорили, что он не станет чемпионом»

Сергей Ташуев заявил, что «Балтика» может бороться за золото чемпионата России.

Команда тренера Андрея Талалаева набрала 23 очка в 12 турах и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка.

«Балтика » вполне может побороться за чемпионство. Вспомните «Лестер », тогда тоже все говорили, что он не станет чемпионом.

Я очень хорошо знаю Талалаева и его способность работать. Также в калининградском клубе есть три неплохих нападающих, уровень игры у них повышается благодаря тренеру», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Ташуев.