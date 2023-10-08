Пеп считает, что одевается лучше Артеты: «Я более элегантен. Жена подбирает мне идеальные наряды!»

Пеп Гвардиола не считает, что Микель Артета похож на него.

«Нет, вовсе нет. Я одеваюсь лучше. Я более элегантен. Моя жена постоянно подбирает мне идеальные наряды! Я не вижу в нем ничего общего со мной.

Его отец и мать совсем другие! Все успехи, которые он имеет, принадлежат Микелю и его людям в «Арсенале» – это их заслуга, а не моя, однозначно», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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