Пеп считает, что одевается лучше Артеты: «Я более элегантен. Жена подбирает мне идеальные наряды!»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола стиль Футбол

Пеп Гвардиола не считает, что Микель Артета похож на него.

«Нет, вовсе нет. Я одеваюсь лучше. Я более элегантен. Моя жена постоянно подбирает мне идеальные наряды! Я не вижу в нем ничего общего со мной.

Его отец и мать совсем другие! Все успехи, которые он имеет, принадлежат Микелю и его людям в «Арсенале» – это их заслуга, а не моя, однозначно», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Сергей Максимюк
клопп будет ревновать, если пеп плавно переключится на артету в плане этих прикольных игр)
+16
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+15
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svetqa
Пеп очень стильный, а Артета всегда выглядит как преподаватель физики
+15
-1
+14
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Джавез Тилл
Самый элегантный Венгер 😂
+8
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Дмитрий
Мостовой Александр: Карпин элегантнее Абаскаля. Он Габбану носит уже 25 лет, а Гильермо глор стоун Айлендс.
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majestic1980
Наггельсман про стиль Пепу и Артете - А ну-ка подержите мое пиво!
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Le_Chiffre
Не хитрое дело в stoneisland наряжаться
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Андрей Кастуев
Лысый шарлатан начал ментально ломать соперника через колено задолго до матча...
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enechipo
Ну прической сравниться не может, вот на одежду и переключился. ))
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ML26
Ответ Сергей Максимюк
клопп будет ревновать, если пеп плавно переключится на артету в плане этих прикольных игр)
Не думаю, что у них в этом плане что-то получится)
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majestic1980
Ответ Джавез Тилл
Самый элегантный Венгер 😂
Наггельсман же
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Александр Зубков
Ответ svetqa
Пеп очень стильный, а Артета всегда выглядит как преподаватель физики
Ну хоть не физкультуры.
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