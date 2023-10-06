Пеп считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками «Сити» в АПЛ: «Нужно 10 игр, чтобы оценивать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул»
Пеп Гвардиола считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками в АПЛ.
– «Арсенал» будет главным конкурентом «Ман Сити» в этом сезоне?
– Безусловно, вместе с «Ливерпулем».
Чтобы анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые 10 игр. Мы еще не провели по 10 матчей.
Надо подождать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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