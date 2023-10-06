Пеп считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками «Сити» в АПЛ: «Нужно 10 игр, чтобы оценивать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул»

Пеп Гвардиола считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками в АПЛ.

– « » будет главным конкурентом « » в этом сезоне?

– Безусловно, вместе с « ».

Чтобы анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые 10 игр. Мы еще не провели по 10 матчей.

Надо подождать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул, – сказал главный тренер «Сити» .

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