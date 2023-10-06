Пеп считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками «Сити» в АПЛ: «Нужно 10 игр, чтобы оценивать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает «Арсенал» и «Ливерпуль» соперниками в АПЛ.

– «Арсенал» будет главным конкурентом «Ман Сити» в этом сезоне?

– Безусловно, вместе с «Ливерпулем».

Чтобы анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые 10 игр. Мы еще не провели по 10 матчей.

Надо подождать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

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13 комментариев

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Просто Я
Ответ Liquidozz
Спарс тоже, не понимаю почему пеп их скипнул
потому что он не слепой и видит как они добывают свои победы - очень много везения. Да и запаса прочности там не так много, есть 11-12 игроков, которые тянут идеи Постекоглу, но когда начинается ротация, они снова превращаются в старый-добрый ТТХ. К тому же, в прошлом году Конте к этому моменту имел те же 17 очков. Результат мы все видели) Им бы пока просто 4-ку заскочить, а не о чемпионстве думать
+9
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+9
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Денис Давыдов
Ответ Liquidozz
А для чего им ротация, они вроде не в Европе. Для АПЛ состава хватает, стиль очень свежий и атакующий. Короче, пошумят я думаю, и за тарелку поборются.
Только если за посудную
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+3
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elan_
Нормально Пеп Тоттенхэм протролил с его 2-м местом. "Не обращайте внимание - это временно".
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Просто Я
Ответ Liquidozz
А для чего им ротация, они вроде не в Европе. Для АПЛ состава хватает, стиль очень свежий и атакующий. Короче, пошумят я думаю, и за тарелку поборются.
а если кто-то сломается? Перишич и Соломон уже на 3+ месяца отлетели. У них в атаке осталось 4.5 игрока. Вылетит Сон или Меддисон - это конец, там вся игра на них держится.
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Озил, озю и буду озить
Ответ Liquidozz
Спарс тоже, не понимаю почему пеп их скипнул
Кто?
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MU4evainmyheart!!!
Ответ charly001
У ливера появилась скамейка , особенно среди атакующих игроков которые могут исполнить , а арсенал будет рядом но не сможет
а в полузащите? Вроде и купили игроков, но ведь многих и отпустили. Зимой надо усиляться Ливерпулю, чтобы и дальше быть в гонке.
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