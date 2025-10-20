  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
27

37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач

Артем Дзюба лидирует по числу передач под удар в этом сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Акрона» отдал 20 пасов под удар с игры в текущем розыгрыше чемпионата России – больше, чем любой другой игрок лиги. Кроме того, в матче с «Пари НН» (1:0) 37-летний футболист сделал 6 таких передач – это его лучший показатель за 4,5 года. 

Ближе всего к Дзюбе по этому показателю находятся Эдуард Сперцян из «Краснодара» (19 пасов под удар), Матеус Алвес из ЦСКА (18), Максим Петров из «Балтики» и Мойзес Барбоза из ЦСКА (по 17). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoАртем Дзюба
logoАкрон
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoМаксим Петров
logoКраснодар
logoМатеус Алвес
logoЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо» («СЭ»)
913 минут назад
Мостовой о том, что Абаскаль скучает по России: «Посоветовал бы ему возглавить «Чайку» или «Уфу». А если серьезно, забудьте о нем. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб?»
2732 минуты назад
Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
2146 минут назад
Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»
2455 минут назад
Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»
36сегодня, 16:37
Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»
39сегодня, 16:23
Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)
41сегодня, 16:01
Спортсу’’ нужен frontend-разработчик – создавать интерфейсы для миллионов болельщиков. Приходите к нам работать!
сегодня, 16:00Вакансия
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
20сегодня, 15:58
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
13сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тимур Гурцкая: «Баринов – легенда «Локо», ему неприятно, что на 3-й год подряд по контракту он может получить 1 млн, играя 70% матчей. Клуб должен прогнуться под такого игрока»
1 минуту назад
Альварес перед игрой с «Арсеналом»: «Атлетико» может победить любую команду. Мы становимся сильнее с каждым матчем»
10 минут назад
Шмейхель после 2:1 с «Ливерпулем»: «Приведите Аморима, я хочу его расцеловать! Это его главная победа в «МЮ» – раньше мы не видели, чтобы все игроки боролись»
321 минуту назад
Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»
521 минуту назад
Феликс об игре с Роналду: «Это нечто особенное, все знают, на что он способен. Иногда соперники концентрируются на Криштиану и оставляют другим больше пространства»
332 минуты назад
Ташуев о «Балтике» в РПЛ: «Может побороться за титул. Вспомните «Лестер» – тогда тоже все говорили, что он не станет чемпионом»
447 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Чайку» в гостях, «Факел» против «Ротора», «Торпедо» играет с «Шинником»
2249 минут назадLive
В заявлении «Ноттингема» об увольнении Постекоглу 39 слов – по одному на каждый день работы тренера
5сегодня, 16:39
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
сегодня, 16:37Live
Пономарев о Станковиче: «Никто не будет сожалеть, если он уйдет в сборную Сербии. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на скамейке, выкрикивал, показывал жесты»
13сегодня, 16:23