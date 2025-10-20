37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
Артем Дзюба лидирует по числу передач под удар в этом сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Акрона» отдал 20 пасов под удар с игры в текущем розыгрыше чемпионата России – больше, чем любой другой игрок лиги. Кроме того, в матче с «Пари НН» (1:0) 37-летний футболист сделал 6 таких передач – это его лучший показатель за 4,5 года.
Ближе всего к Дзюбе по этому показателю находятся Эдуард Сперцян из «Краснодара» (19 пасов под удар), Матеус Алвес из ЦСКА (18), Максим Петров из «Балтики» и Мойзес Барбоза из ЦСКА (по 17).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
