37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач

Артем Дзюба лидирует по числу передач под удар в этом сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Акрона » отдал 20 пасов под удар с игры в текущем розыгрыше чемпионата России – больше, чем любой другой игрок лиги. Кроме того, в матче с «Пари НН» (1:0) 37-летний футболист сделал 6 таких передач – это его лучший показатель за 4,5 года.

Ближе всего к Дзюбе по этому показателю находятся Эдуард Сперцян из «Краснодара » (19 пасов под удар), Матеус Алвес из ЦСКА (18), Максим Петров из «Балтики» и Мойзес Барбоза из ЦСКА (по 17).