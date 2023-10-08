Камбэки «Краснодара» и «МЮ», Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1», Жиру сыграл в воротах «Милана», разгром от «Реала» с дублем Беллингема и другие новости

1. Краснодар» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Кордобы на 95-й минуте – 3:2! Даже ошибки Матвея Сафонова не помешали «быкам». «Ростов» же 7 матчей не побеждает в Мир РПЛ, при этом команда Карпина вела 2:0 в 3 из 4 последних игр. У «Краснодара» 27 очков после 11 туров РПЛ – лучший результат в истории клуба.

«Урал» на 96-й минуте упустил победу над «Локомотивом» (2:2). Лантратов дважды взял пенальти после того, как 18-летний хавбек «Урала» Ишков перебивал 11-метровый. После обратной замены Ишков заплакал.

«Зенит» в гостях нанес поражение «Сочи» (2:0). Южане проиграли 6 матчей РПЛ подряд с общим счетом 1:11 и идут последними в таблице. «Балтика» обыграла «Оренбург» благодаря голу Гузины – 1:0.

2. Макс Ферстаппен досрочно стал трехкратным чемпионом «Формулы-1». Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы обогнать напарника по «Ред Булл». Ферстаппен обогнал Алонсо по титулам и вышел на второе место среди действующих пилотов. А спринт выиграл Пиастри.

3. Роскошный сюжет в чемпионате Италии: нападающий «Милана» Оливье Жиру встал в ворота «Милана» после удаления Майка Меньяна и спас клуб в концовке! В итоге «россонери» обыграли «Дженоа» (у которой тоже удалили голкипера) со счетом 1:0.

В других матчах дня «Ювентус» обыграл «Торино» (2:0), «Интер» вел 2:0, но упустил победу над «Болоньей» – 2:2.

4. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брентфорда» (2:1) в 8-м туре АПЛ. Манкунианцы почти весь матч проигрывали 0:1, но Скотт Мактоминей, вышедший на замену на 87-й минуте, забил на 93-й и 97-й минутах.

«Челси» разнес «Бернли» (4:1), впервые забив 4 гола при Почеттино, «Тоттенхэм» обыграл «Лутон» (1:0, играя в меньшинстве тайм. Все результаты тура – здесь.

5. «Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Динамо» со счетом 7:1. 21-летний Атанасов сделал хет-трик. «Северсталь» разгромила «Сочи» 10:1, Коростелев сделал хет-трик и набрал 4 очка. «Авангард» уступил «Трактору» (1:4), у команды Кравеца 6 поражений в 8 последних матчах. «Куньлунь» проиграл «Спартаку» (3:4).

6. «Реал» разгромил «Осасуну» (4:0) в матче 9-го тура Ла Лиги и лидирует в чемпионате. Джуд Беллингем сделал дубль, он лидирует в списке бомбардиров и обогнал Роналду по «гол+пас» за 10 матчей за «Реал» во всех турнирах. Все результаты тура можно изучить здесь.

7. Даниил Медведев обыграл Кристиана Гарина во втором круге турнира ATP в Шанхае. Людмила Самсонова победила Елену Рыбакину в полуфинале в Пекине.

8. МЛС. «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» (0:1) и лишился шансов на выход в плей-офф, Месси вышел на замену при 0:0.

9. «Рома» уволит Моуринью в случае поражения от «Кальяри», пишет Corriere dello Sport. Босс клуба Фридкин хотел убрать тренера уже после 1:4 от «Дженоа».

10. В Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд и «Унион» сыграли 4:2, «Лейпциг» и «Бохум» не забили, «Вердер» уступил «Хоффенхайму». Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси сделал хет-трик в матче с «Вольфсбургом» (3:1) и установил рекорд Бундеслиги, забив 13 мячей в 7 первых матчах сезона. Он лучший бомбардир топ-5 лиг.

11. Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан.

12. 2Drots вылетели в четвертьфинале Медиалиги, проиграв «Эгриси» Уткина. «Дроты» впервые не дошли до финала.

13. Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники.

14. «Бернабеу» – лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo. «Сан-Сиро» – 5-й, «Камп Ноу» – 6-й, «Энфилд» – 15-й.

15. Кубок мира по регби-2023. Уэльс победил Грузию, Англия обыграла Самоа с разницей в одно очко, Ирландия одолела Шотландию.

16. Bellator 300. Крис Сайборг победила Кэт Зингано техническим нокаутом в первом раунде и другие результаты.

17. Выставка НХЛ. «Вашингтон» с голом Овечкина уступил «Коламбусу» (2:4), «Аризона» разгромила «Анахайм» (7:1), чью единственную шайбу забросил Минтюков. Все результаты – здесь.

Цитаты дня.

Павел Кулижников: «Я не буду выступать в нейтральном статусе – это вытирание ног о нас. Только если сам Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе – нет»

Путина с днем рождения поздравили Вяльбе, Легков, Поветкин, Авербух: «Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир»

Валерий Карпин: «Ростов» пропустил дебильные голы после идеального 1-го тайма. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал – вот и вся игра у команды»

Бывшая жена Бивола – боксеру: «Вы говорили, что я сама себя ударила. Подонки! Дети видели все! Две недели я ходила со ссадинами»

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Наши ребята – настоящие патриоты, свитер сборной – честь. Постараемся показать яркий и атакующий хоккей, как в Суперсерии»

Мостовой об учебе на тренера: «Я 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то, конечно, я интересная персона. Люди не играли в футбол и говорят про какие-то слепые зоны»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию