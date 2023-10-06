Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Альмерии», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Гранадой» – в воскресенье

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«Атлетик» примет «Альмерию» в стартовом матче 9-го тура Ла Лиги.

 В субботу «Жирона» сыграет с «Кадисом» в гостях, «Реал» будет противостоять «Осасуне». 

В воскресенье «Атлетико» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, а завершится тур матчем «Гранада» – «Барселона».

Чемпионат Испании

9-й тур

Атлетик – Альмерия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Жирона
Дата проведения
7 октября, 15.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Осасуна
Дата проведения
7 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Валенсия
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Райо Вальекано
Дата проведения
7 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Лас-Пальмас
Дата проведения
8 октября, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Реал Сосьедад
Дата проведения
8 октября, 17.15, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Бетис
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Хетафе
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Барселона
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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1 комментарий

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