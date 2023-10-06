Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Альмерии», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Гранадой» – в воскресенье
«Атлетик» примет «Альмерию» в стартовом матче 9-го тура Ла Лиги.
В субботу «Жирона» сыграет с «Кадисом» в гостях, «Реал» будет противостоять «Осасуне».
В воскресенье «Атлетико» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, а завершится тур матчем «Гранада» – «Барселона».
9-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 7 октября, 15.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 7 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 7 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 8 октября, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.15, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 8 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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