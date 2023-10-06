Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Альмерии», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Гранадой» – в воскресенье

«Атлетик» примет «Альмерию» в стартовом матче 9-го тура Ла Лиги.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, «Реал» будет противостоять «Осасуне».

В воскресенье « » примет « » Арсена Захаряна, а завершится тур матчем «Гранада» – «Барселона».

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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