«Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир». Вяльбе, Легков, Поветкин, Авербух поздравили Путина с днем рождения

Российские спортсмены и чиновники поздравили с днем рождения Владимира Путина.

Президенту РФ сегодня исполнился 71 год.

: «У нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу! Спорт стал развиваться. Мы, наверное, первые в мире, кто строит такое огромное количество всевозможного нового жилья. Крымский мост, который просто у нас всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в одно время с таким руководителем страны».

Александр Поветкин: «Поздравляю с днем рождения! Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир. Вы делаете все для процветания нашей страны, мирной жизни и будущего наших детей. Желаю долгих лет и крепкого здоровья».

: «Вот уже девять лет мы работаем в ледовом дворце «Айсберг» каждый летний сезон именно благодаря тому, что вы предложили воплотить, как казалось тогда, эту сумасшедшую идею. Именно благодаря вам миллионы людей смогли увидеть выступления лучших спортсменов нашей страны».

: «В России было очень много событий, которые стали возможно только благодаря вашей силе и политической воле. Самое яркое событие не только в моей жизни, но и в жизни многих спортсменов и болельщиков связано с Олимпиадой в Сочи».