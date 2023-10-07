«Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир». Вяльбе, Легков, Поветкин, Авербух поздравили Путина с днем рождения

Теги Александр Поветкин Илья Авербух Александр Легков Владимир Путин Елена Вяльбе Лыжи

Российские спортсмены и чиновники поздравили с днем рождения Владимира Путина.

Президенту РФ сегодня исполнился 71 год. 

Елена Вяльбе: «У нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу! Спорт стал развиваться. Мы, наверное, первые в мире, кто строит такое огромное количество всевозможного нового жилья. Крымский мост, который просто у нас всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в одно время с таким руководителем страны». 

Александр Поветкин: «Поздравляю с днем рождения! Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир. Вы делаете все для процветания нашей страны, мирной жизни и будущего наших детей. Желаю долгих лет и крепкого здоровья».

Илья Авербух: «Вот уже девять лет мы работаем в ледовом дворце «Айсберг» каждый летний сезон именно благодаря тому, что вы предложили воплотить, как казалось тогда, эту сумасшедшую идею. Именно благодаря вам миллионы людей смогли увидеть выступления лучших спортсменов нашей страны».

Александр Легков: «В России было очень много событий, которые стали возможно только благодаря вашей силе и политической воле. Самое яркое событие не только в моей жизни, но и в жизни многих спортсменов и болельщиков связано с Олимпиадой в Сочи».

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73 комментария

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Мясник из Блавикена
Шакалье поздравляет Шер-Хана, а потом будут плакать, когда народ с них спросит за поддержку этого узурпатора
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Hardy
действительно, у нас столько перемен, "благодаря..."🤮🤢 хорошо, что интернет все помнит, надеюсь они ещё успеют ответить за все) про "уважает весь мир" тоже забавно)
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Olga.t
Лизоблюды у государственной кормушки.
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Куколд24
КРИНЖ
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Vitto
Какой народ? Никто не спросит...
Это сейчас. Когда ВВП уйдёт на "заслуженный" отдых(не важно, вперёд ногами, в тюрьму, или просто аля Хрущёв) - спросят с мелких лизунов. Кто-то карьеры лишится, кто-то в неизвестность падёт, а кто-то и переедет в места не столь отдаленные.
Слишком он кашу большую заварил, что бы не досталось никому.
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Sutekh Hexen
Позорище.
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Free Walker
"Вы делаете все для процветания нашей страны, мирной жизни и будущего наших детей"
Сюрреализм какой-то.
Ведь это реальные люди.
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Заборостроитель
ПЕРЕМЕН!
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bellyashe
запоминайте сегодня имена «поздравителей», чтобы потом эти ребята не оправдывались, что они на самом деле ничего и никого не поддерживали)
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Gena Verdel
Ложь, лизание, лесть
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Антиглор17
Рыгающий смайлик
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Анатолий Magicbrain
Перепись гибкопозвоночных объявляется открытой! Они теперь в порыве выслужиться по головам друг друга ползти будут лишь бы в первых рядах поздравить!)
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Kuryanin
Что делает эта спортивная новость на нашем политическом сайте?
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E1viN
Ну с др. Всем миром желаем ему одного
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Melnikov1968
Не испытываю гордости по отношению к президенту. Говорите от своего лица, не стоит думать за народ.
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Щеглот
Путина не уважают во всем мире, как вальбе говорит, а разыскивают во всем мире, чтобы судить. Как бы есть разница.
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Иван Иванов
Сами не противно от всего что они говорят?
А самое главное зачем?
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Сольвейг
Это же реально 37- й год и последующие до 53 г. Непомерное восхваление одними, страх у других, у третьих ненависть. Когда же этому конец? Выберемся ли мы из этой пучины? Умные люди сейчас не могут раскрыть рта, а подхалимы, вроде эих,произносят позорные речи.
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Bambuk Bambuk
Почему стыдно мне, а не этим ж...лизам?
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76er
Про Крымский мост на слуху - это да, это Вяльбе актуально задвинула 8)
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OUTLAWS
Гойда)))
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Злобный Конь
В США , на Западе также спортсмены поздравляют президентов?
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Дмитрий Осипов
А ты поздравил Путина?!
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Александр Чарлин
Заглот засчитан
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VictorVallecano
Нормально Кличко поветкину насовал - страна в состоянии войны, а он про мирную жизнь рассказывает.
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