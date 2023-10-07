После ошибки Сафонова «Краснодар» пропустил от «Ростова» на 24-й: Ионов перехватил пас вратаря. На 36-й Матвей отдал передачу в ноги Мохеби

Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче «Краснодара» с «Ростовом».

На 24-й минуте голкипер «Краснодара» попытался отдать передачу на левый фланг, где находился защитник Лукас Оласа.

Полузащитник Алексей Ионов ее перехватил, сделал передачу в центр штрафной площади, и хавбек Данил Глебов открыл счет.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

На 36-й минуте Сафонов едва не допустил вторую результативную ошибку: он плохо обработал мяч у штанги и отдал мяч в ноги Мохаммаду Мохеби. Александр Черников в подкате не дал Ионову забить в пустые ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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