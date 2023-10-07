После ошибки Сафонова «Краснодар» пропустил от «Ростова» на 24-й: Ионов перехватил пас вратаря. На 36-й Матвей отдал передачу в ноги Мохеби
Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче «Краснодара» с «Ростовом».
На 24-й минуте голкипер «Краснодара» попытался отдать передачу на левый фланг, где находился защитник Лукас Оласа.
Полузащитник Алексей Ионов ее перехватил, сделал передачу в центр штрафной площади, и хавбек Данил Глебов открыл счет.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
На 36-й минуте Сафонов едва не допустил вторую результативную ошибку: он плохо обработал мяч у штанги и отдал мяч в ноги Мохаммаду Мохеби. Александр Черников в подкате не дал Ионову забить в пустые ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Смешно, когда его называют преемником Акинфеева
Он и до гола чуть не привёз
а мне тут пытались доказать, что это лучший вратарь России)))))))
Вообще чемпион(если он претендует на этот титул), не должен терять очки против... Ростова, да еще нынешнего. Просто смотрим таблицу. Негоже проигрывать команде из второй половины таблицы.