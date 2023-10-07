После ошибки Сафонова «Краснодар» пропустил от «Ростова» на 24-й: Ионов перехватил пас вратаря. На 36-й Матвей отдал передачу в ноги Мохеби

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия Краснодар Лукас Оласа Матвей Сафонов Александр Черников Данил Глебов Мохаммад Мохеби Футбол

Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче «Краснодара» с «Ростовом».

На 24-й минуте голкипер «Краснодара» попытался отдать передачу на левый фланг, где находился защитник Лукас Оласа.

Полузащитник Алексей Ионов ее перехватил, сделал передачу в центр штрафной площади, и хавбек Данил Глебов открыл счет.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

На 36-й минуте Сафонов едва не допустил вторую результативную ошибку: он плохо обработал мяч у штанги и отдал мяч в ноги Мохаммаду Мохеби. Александр Черников в подкате не дал Ионову забить в пустые ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник
Смешно, когда его называют преемником Акинфеева
Он и до гола чуть не привёз
+45
-9
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Так если он косячник, то вроде отлично вписывается в преемники, разве нет? После чм Акинфеев превратился в нечто святое и люди стали забывать все его косяки, а на новые принято не обращать внимание.
+50
-21
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Так он сам себя и называет приемником.. Все остальные называют его шутом)
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
мистер привоз снова взялся за свою работу.
а мне тут пытались доказать, что это лучший вратарь России)))))))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
И снова сафонов чуть не привёз 😂
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasta
Краснодар начал чокерить или еще рано?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Эх жалко, что Ионов не исполнил в левую девятку.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Сифонов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Хочет быть как белый Онана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FEZ10
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Акинфеева красоты тоже не надо забывать
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Сафонов он такой. То вроде лучший и вдруг бац!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Если в этом сезоне Краснодар не выиграет титул при затянувшейся перестройке в Зените, то станет нашим Тоттенхэмом или Байером. Кстати у тех пока тоже хорошие шансы что-то выиграть по старту сезона)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Ему бы у Онана поучиться играть ногами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Сафонову ещё повезло, что 1 пропустил. Так 2 привоза от него за тайм, ужасно играет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Семак не может, Матвей поможет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Даёшь Стасика в ворота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasta
Краснодар уже давно тусуется "около титула" и стабильно чокерит из года в год. Если вдруг они упустят шанс в этом году, когда для них все так удачно совпало... Ну в таком случае это будут уже официально задекларированные чокеры, которые вполне возможно никогда не выиграют чемпионат вообще. Обычно Зенит дает шанс раз в 4-5 лет, и его надо использовать(Спартак и Локо справились например).

Вообще чемпион(если он претендует на этот титул), не должен терять очки против... Ростова, да еще нынешнего. Просто смотрим таблицу. Негоже проигрывать команде из второй половины таблицы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOT_B_yHTAX
И вот его хотели продать Зениту за 30 млн евро? Шта?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Вратарь???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Как будто Акинфеев не привозил. Но в любом случае до Акинфеева ему ещё далеко
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Убрать его с ворот надо за него 2 гола пропустили акцева надо ставить защиту надо менять 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Преемник Песьякова и Селихова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ расформировать московские кабинеты
у игаряна уйма привозов и дикая лень не прыгать за мячом.зато на защиту нормально орёт
Прям экперД вратарского мастерства поглядите ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
forsp
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
Акинфеев в его годы Лиссабон брал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
Ответ Bring Me The Horizon
Сафонов тот ещё косячник Смешно, когда его называют преемником Акинфеева Он и до гола чуть не привёз
хорошо что Игорь не косячил в ровных ситуациях, да?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий