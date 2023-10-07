Ротенберг о Кубке Первого канала: «Наши ребята – настоящие патриоты, свитер сборной – честь. Постараемся показать яркий и атакующий хоккей, как в Суперсерии»

Роман Ротенберг высказался о руководстве сборной на Кубке Первого канала.

Турнир состоится в Санкт-Петербурге. Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга выступит на турнире.

«Кубок Первого канала в Петербурге! Нашу страну на традиционном декабрьском турнире будет представлять «Россия 25».

Хочу поблагодарить за доверие лично президента ФХР Владислава Третьяка и членов Тренерского Совета: председателя Бориса Майорова, Аркадия Ротенберга, Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Владимира Юрзинова, Павла Буре, Игоря Тузика, Зинэтулу Билялетдинова, Алексея Кудашова, Валерия Брагина, Олега Браташа, Владимира Крикунова и Сергея Светлова.

Мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков. Для наших молодых хоккеистов это отличный шанс в серьезной борьбе проявить себя.

Мы прекрасно понимаем, насколько плотный и трудный календарь в КХЛ. Многие опытные игроки играют практически без пауз, времени на восстановление у них очень мало.

Но наши молодые ребята еще во время турне по регионам показали, что готовы играть на самом высоком уровне. Для них это возможность сделать следующий шаг вперед.

С составом мы определимся позднее, но не сомневаюсь, что все, кого мы пригласим, с радостью откликнутся на вызов.

Наши ребята настоящие патриоты, они понимают, что надевать свитер сборной страны – огромная честь.

Постараемся показать такой же яркий и атакующий хоккей, как и во время Суперсерии», – написал Роман Ротенберг.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан