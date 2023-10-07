Ротенберг о Кубке Первого канала: «Наши ребята – настоящие патриоты, свитер сборной – честь. Постараемся показать яркий и атакующий хоккей, как в Суперсерии»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о руководстве сборной на Кубке Первого канала.

Турнир состоится в Санкт-Петербурге. Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга выступит на турнире.

«Кубок Первого канала в Петербурге! Нашу страну на традиционном декабрьском турнире будет представлять «Россия 25».

Хочу поблагодарить за доверие лично президента ФХР Владислава Третьяка и членов Тренерского Совета: председателя Бориса Майорова, Аркадия Ротенберга, Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Владимира Юрзинова, Павла Буре, Игоря Тузика, Зинэтулу Билялетдинова, Алексея Кудашова, Валерия Брагина, Олега Браташа, Владимира Крикунова и Сергея Светлова.

Мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков. Для наших молодых хоккеистов это отличный шанс в серьезной борьбе проявить себя.

Мы прекрасно понимаем, насколько плотный и трудный календарь в КХЛ. Многие опытные игроки играют практически без пауз, времени на восстановление у них очень мало.

Но наши молодые ребята еще во время турне по регионам показали, что готовы играть на самом высоком уровне. Для них это возможность сделать следующий шаг вперед.

С составом мы определимся позднее, но не сомневаюсь, что все, кого мы пригласим, с радостью откликнутся на вызов.

Наши ребята настоящие патриоты, они понимают, что надевать свитер сборной страны – огромная честь.

Постараемся показать такой же яркий и атакующий хоккей, как и во время Суперсерии», – написал Роман Ротенберг.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

38 комментариев

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Гоша Пугач
Какой же это кринж...
+40
-2
+38
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атоммаш
А соперники хоть будут на этом кубке?
+25
-2
+23
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dvs-66
Не ну суперсерия с Белорруами, Китаем и Казахами даже покруче Канады в 1972 году. Эспозто просто лузер по сравнению с Ян Минси и Чшу Цзыань. (Это кстати реальные игроки Куньлуня и сборной)
+20
0
+20
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Розе Ротенбергино
Роман там будет обрабатывать игроков из других клубов перейти в СКА. В сторону Атанасова 100 процентов закинет удочку.
+9
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+9
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Сергей Вольфрам
Классно ему - живет в своем выдуманном,маленьком комфортном мирке,хочешь тренер,хочешь Йозе Марино...
+8
0
+8
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HRYNDEL
Как в суперсерии .... Гагагагагагагагага 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+7
0
+7
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Ильмир Зайнапов
Остапа несло
+5
0
+5
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heivani
Интересно было бы узнать,что он подразумевает под словом патриот? Видимо,это те хоккеисты,которые играют под его руководящем началом.
+3
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+3
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al
Ответ Человек_Легенда
Комментарий удален пользователем
насчёт "вменяемый" я бы так не обольщался
+3
0
+3
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Василий Мартыхин
Так-то Суперсерию выиграла Канада..
+2
0
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Ronis
«Нас ждут великие дела!» - сказал Остап Бендер.
+2
0
+2
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HRYNDEL
Походу Рома в чате минусы лепит, тем кто ржёт над ним!!!
+1
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личные рекорды это не хоккей
400к зелени и по мерсу, патриотов складывать некуда будет, за I pad играй сам
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Костя Кот
кошмар и испанский стыд. немного ненависти
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Сидни Кросби 2
Играть сборной под руководством Ротана это позор.
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Сергей
Ротенберг от слова рот, поэтому его и несёт
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Пинающий Достоинства
Какая супер серия….?!
Ну хватит уже демократические выборы, суперсерии, Е-мобиль и тд…
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Зубы Дзюбы
Под каким газом они все находятся?
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Чюйский мох
🤡
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путин вовка
Как же я с него угораю)))
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Евгений Кириенко
Во время игр сборной будут выходные объявлять?
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Артемий Полозов
В любом случае, получить вызов в компанию лучших это большой респект для молодых игроков, большой аванс в психологическом плане.
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J-12
патриоты Ротенберга? Это не сборная страны, это команда игрушка
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личные рекорды это не хоккей
Серега Бобровский, включи его в чат ваш НХЛовский , пусть он там про патриотизм рассказывает , куда идти там единогласно подскажут
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Юрий Николаич
Молодых конечно надо брать, пусть отжигают по полной
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