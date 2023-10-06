Чемпионат Германии. «Гладбах» сыграет с «Майнцем»

«Боруссия из Менхенгладбаха в пятницу примет «Майнц» в 7-м туре Бундеслиги.

В субботу дортмундская « » сыграет дома с « », « » – с « ».

В воскресенье « » встретится на своем поле с «Кельном», «Бавария» будет противостоять «Фрайбургу».

Чемпионат Германии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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