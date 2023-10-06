Чемпионат Германии. «Гладбах» сыграет с «Майнцем»

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«Боруссия из Менхенгладбаха в пятницу примет «Майнц» в 7-м туре Бундеслиги.

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Унионом», «РБ Лейпциг» – с «Бохумом».

В воскресенье «Байер» встретится на своем поле с «Кельном», «Бавария» будет противостоять «Фрайбургу».

Чемпионат Германии

7-й тур

Боруссия М – Майнц
Дата проведения
6 октября, 21.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Унион
Дата проведения
7 октября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Бохум
Дата проведения
7 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Дармштадт
Дата проведения
7 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Вольфсбург
Дата проведения
7 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Хоффенхайм
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Везерштадион»
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Байер – Кельн
Дата проведения
8 октября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Фрайбург
Дата проведения
8 октября, 18.30, «Альянц-Арена»
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Айнтрахт Ф – Хайденхайм
Дата проведения
8 октября, 20.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария

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Купидон в Подгузнике
Майнцу пора во вторую бундеслигу 😌
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Собака-буддист
Будет ли у униона 7 поражение подрят?
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