Чемпионат Германии. «Гладбах» сыграет с «Майнцем»
«Боруссия из Менхенгладбаха в пятницу примет «Майнц» в 7-м туре Бундеслиги.
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Унионом», «РБ Лейпциг» – с «Бохумом».
В воскресенье «Байер» встретится на своем поле с «Кельном», «Бавария» будет противостоять «Фрайбургу».
Чемпионат Германии
7-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 21.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 20.30, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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