«Торпедо» вернуло лидерство на Западе после 7:1 с «Динамо». Команда Ларионова выиграла 11 из 15 игр сезона КХЛ

«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.

Команда тренера победила московское « » (7:1) в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде нижегородский клуб забил шесть голов. В составе команды четыре очка набрал 21-летний нападающий Василий Атанасов (3+1).

« » занимает первое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 очка. Столько же баллов набрал «Локомотив», который находится на второй позиции в конференции.

Нижегородцы одержали 11 побед в 14 матчах регулярного чемпионата.