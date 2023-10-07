«Торпедо» вернуло лидерство на Западе после 7:1 с «Динамо». Команда Ларионова выиграла 11 из 15 игр сезона КХЛ

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Хоккей

«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.

Команда тренера Игоря Ларионова победила московское «Динамо» (7:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нижегородский клуб забил шесть голов. В составе команды четыре очка набрал 21-летний нападающий Василий Атанасов (3+1).

«Торпедо» занимает первое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 очка. Столько же баллов набрал «Локомотив», который находится на второй позиции в конференции.

Нижегородцы одержали 11 побед в 14 матчах регулярного чемпионата.

16 комментариев

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Евгений Ахиллес
жгите парни!!!! вы лучшие!
+16
-1
+15
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Серый
В гостях😳
+11
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Сергей
Молодцы ребята, подстать тренеру.
+7
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+7
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Dundee
Нижний👊🔥
https://youtu.be/TvdWki2wxa0?si=G5CBzXZgKWHa6S58
+6
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SP M
Красавцы! Такой хоккей нам нужен!
+5
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Андрей Ш
Завтра в новостях: Ротенберг -отдайте нам Атанасова,мы сделаем супер сборную)))
+5
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FCKUZBASS
Фига се. Вот это спектакль от Торпедо! люди из разных регионов начали болеть за них.👏👏👏
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Johanson8987
Круто,, очень круто. Я рад что ларик может утереть нос каждому кто считает(вротенберг) что можно скупать всех и быть в лидерах. Болел ска. Торпедо невероятные!!
+4
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Hgg Hhg
Ответ FCKUZBASS
Фига се. Вот это спектакль от Торпедо! люди из разных регионов начали болеть за них.👏👏👏
Из разных стран. Я с Эстонии и уже полтора сезона смотрю все матчи торпедо.
+4
0
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serg wyxa
Молодцы ребята! На очереди Ярославль.
+3
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Владислав Пиотровский
Можно с хорошей головой побеждать хороший бюджет👍 Ларионовым успехов и в дальнейшем👍
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Виталий Макеев
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ТОРПЕДО С ПРЕКРАСНОЙ ПОБЕДОЙ. ОПУСТИЛО ДИНАМО ДО ПОЗОРИЩА. НУ ЭТОГО СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ. ПРОФЕССОР ЭТО УМ, А АЛЕША , ЭТО ПОЗОРИЩЕ. ДУМАЮ МОЖЕТ ТЕПЕРЬ ОН УЙДЕТ . НО ВРЯТЛИ ОН ЖЕ НЕ МУЖИК.
+3
-2
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Матроскин52
Молодцы парни! Дали кислороду болельщикам !
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Огюст
Атака Торпедовцев в пух и прах разбила защиту Динамо !
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Павел Зюзин
Ответ Серый
В гостях😳
Там почти как дома на стадионе было
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