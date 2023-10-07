«Торпедо» вернуло лидерство на Западе после 7:1 с «Динамо». Команда Ларионова выиграла 11 из 15 игр сезона КХЛ
«Торпедо» вновь возглавило таблицу Западной конференции.
Команда тренера Игоря Ларионова победила московское «Динамо» (7:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нижегородский клуб забил шесть голов. В составе команды четыре очка набрал 21-летний нападающий Василий Атанасов (3+1).
«Торпедо» занимает первое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 очка. Столько же баллов набрал «Локомотив», который находится на второй позиции в конференции.
Нижегородцы одержали 11 побед в 14 матчах регулярного чемпионата.
https://youtu.be/TvdWki2wxa0?si=G5CBzXZgKWHa6S58