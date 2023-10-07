21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх

Теги Торпедо видео КХЛ Динамо Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов сделал хет-трик в матче против «Динамо».

Московское «Динамо» и «Торпедо» (1:5, второй период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

21-летний нападающий нижегородцев Василий Атанасов набрал 4 (3+1) очка по ходу матча.

Форвард оформил хет-трик, забросив шайбы на 18-й, 24-й и 27-й минутах встречи. Также он стал соавтором гола Игоря Ларионова-младшего.

Таким образом, Атанасов теперь набрал 17 (10+7) баллов за результативность в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

15 комментариев

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Vićtor Diaź
Атанасов топарь
Надеюсь, Ларионов поможет ему раскрыть весь потенциал
Главное, чтобы вротенберг до него не добрался
+16
-1
+15
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Aysaf Zakiyev
Ответ saXon
Этот живчик задрафтован?
нет
+4
0
+4
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Radik_2.0
у кого то 21 и 17 летние игроки разрывают, у кого то молодёжь "должна сделать шаг вперёд" уже не первый год и всё никак не сделает этот шаг. Торпедо красавцы
+2
0
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saXon
Этот живчик задрафтован?
+2
-1
+1
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The Normal One
@sports принципиально опаздывает с корректным отображением результата? в матче 1-7 у спортса 1-5
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Фёдор Кузнецов
Два дня подряд хет-трик от молодого. игрока который либо не выбран на драфте либо поздно выбран
+1
0
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newyork13
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Radik_2.0
Ответ The Normal One
@sports принципиально опаздывает с корректным отображением результата? в матче 1-7 у спортса 1-5
на спортсе абсолютно никакой онлайн в хоккее уже лет 10 и их видимо всё устраивает. ведение онлайн статистики у них на аутсорсе, то есть спортс за такую "работу" ещё кому то и деньги платит, прикинь)))
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badr
Сейчас в перерыве давал комменты, ну на Гретцки лицом точно похож, а ещё и игрой, молодчик.
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Russ Ivan
Рома, как профессиональный падальщик, уже где-то рядом...
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BlackHen
Ответ Vićtor Diaź
Атанасов топарь Надеюсь, Ларионов поможет ему раскрыть весь потенциал Главное, чтобы вротенберг до него не добрался
Вася не дурак, поедет в НХЛ из Торпедо
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Фёдор Кузнецов
Ответ The Normal One
@sports принципиально опаздывает с корректным отображением результата? в матче 1-7 у спортса 1-5
Это обычное о спортса, тут это постоянно, автор года вообще минут 20-30 после года не отображается
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