21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх
Василий Атанасов сделал хет-трик в матче против «Динамо».
Московское «Динамо» и «Торпедо» (1:5, второй период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
21-летний нападающий нижегородцев Василий Атанасов набрал 4 (3+1) очка по ходу матча.
Форвард оформил хет-трик, забросив шайбы на 18-й, 24-й и 27-й минутах встречи. Также он стал соавтором гола Игоря Ларионова-младшего.
Таким образом, Атанасов теперь набрал 17 (10+7) баллов за результативность в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Надеюсь, Ларионов поможет ему раскрыть весь потенциал
Главное, чтобы вротенберг до него не добрался