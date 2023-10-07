21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх

Василий Атанасов сделал хет-трик в матче против «Динамо».

Московское « » и « » (1:5, второй период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

21-летний нападающий нижегородцев набрал 4 (3+1) очка по ходу матча.

Форвард оформил хет-трик, забросив шайбы на 18-й, 24-й и 27-й минутах встречи. Также он стал соавтором гола Игоря Ларионова-младшего.

Таким образом, Атанасов теперь набрал 17 (10+7) баллов за результативность в 15 матчах регулярного чемпионата .