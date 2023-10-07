«Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ 8 матчей при Постекоглу. Сегодня победили «Лутон», играя в меньшинстве тайм

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Лутон Эндж Постекоглу Ив Биссума Футбол

«Тоттенхэм» не проиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ.

В 8-м туре чемпионата Англии команда Энджа Постекоглу обыграла «Лутон» – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.

«Тоттенхэм» не потерпел ни одного поражения в АПЛ после назначения Постекоглу – у него 6 побед и 2 ничьих. «Шпоры» набрали 20 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ, но все конкуренты провели на одну игру меньше. 

Следующий матч в рамках лиги «Тоттенхэм» проведет 23 октября – против «Фулхэма». 

Лутон – Тоттенхэм 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 октября, 14.30, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 52 ван де Вен.
ЛутонКамински, Берк, Локьер (Баркли, 81), Андерсен (Менджи, 59), Даути, Раддок-Мпанзу (Чонг, 67), Накамба, Браун (Берри, 66), Моррис, Адебайо (Вудроу, 67), Огбене.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 82), Мэддисон (Скипп, 76), Биссума, Кулусевски (Велис, 90), Сарр, Сон Хын Мин (Эмерсон, 76), Ришарлисон (Хейбьерг, 46).
Предупреждения:
Локьер (19), Моррис (34), Биссума (38), Хейбьерг (68).
Удаление:
Биссума (45).

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8 комментариев

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corazón blanco
Лутон- чистые лифтеры. Слабейшая за долгие годы команда в АПЛ.
+8
-2
+6
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Noxxx Leon
Великий Анж пришёл))
+2
-1
+1
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Блуждающий странник
Крутая ачивка. Постекоглу сделал невозможное, а именно привил Тоттенхэму характер. Бывали периоды когда они играли хорошо, но чтоб Тоттенхэм был командой такого не было со временм Поччеттино
+1
0
+1
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