«Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ 8 матчей при Постекоглу. Сегодня победили «Лутон», играя в меньшинстве тайм

«Тоттенхэм» не проиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ.

В 8-м туре чемпионата Англии команда Энджа Постекоглу обыграла «Лутон» – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.

«Тоттенхэм» не потерпел ни одного поражения в АПЛ после назначения Постекоглу – у него 6 побед и 2 ничьих. «Шпоры» набрали 20 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ, но все конкуренты провели на одну игру меньше.

Следующий матч в рамках лиги «Тоттенхэм» проведет 23 октября – против «Фулхэма».

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