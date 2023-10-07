«Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ 8 матчей при Постекоглу. Сегодня победили «Лутон», играя в меньшинстве тайм
«Тоттенхэм» не проиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ.
В 8-м туре чемпионата Англии команда Энджа Постекоглу обыграла «Лутон» – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.
«Тоттенхэм» не потерпел ни одного поражения в АПЛ после назначения Постекоглу – у него 6 побед и 2 ничьих. «Шпоры» набрали 20 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ, но все конкуренты провели на одну игру меньше.
Следующий матч в рамках лиги «Тоттенхэм» проведет 23 октября – против «Фулхэма».
- Дата проведения
- 7 октября, 14.30, «Кенилворт Роуд»
- Гол:
- 0:1 – 52 ван де Вен.
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Лутон –
Камински, Берк, Локьер (Баркли, 81), Андерсен (Менджи, 59), Даути, Раддок-Мпанзу (Чонг, 67), Накамба, Браун (Берри, 66), Моррис, Адебайо (Вудроу, 67), Огбене.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 82), Мэддисон (Скипп, 76), Биссума, Кулусевски (Велис, 90), Сарр, Сон Хын Мин (Эмерсон, 76), Ришарлисон (Хейбьерг, 46).
- Удаление:
- Биссума (45).
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