«Ростов» 7 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Карпина вела 2:0 в 3 из 4 последних игр

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Футбол

«Ростов» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 7 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Краснодару» (2:3) в 11-м туре. В последний раз она побеждала 12 августа, с тех пор – 4 поражения и 3 ничьих.

Примечательно, что «Ростов» вел с разницей в два гола в 3 из 4 последних игр в чемпионате, но всякий раз упускал преимущество.

В следующем туре клуб примет «Ахмат» – это произойдет 22 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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Lyelik
Сафонов и Кордоба поставили на разные команды.
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Bring Me The Horizon
Краснодар
Браво
Чемпионская игра и характер!
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Cat Behemoth
Тренеришку пора отправлять в Европу, куда он так сватает футболистов. В его любимой Эстонии ему самое оно по уровню будет.
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Сергей48
Крутейший матч! 👍Краснодар первые и лучшие на сегодня 💪 никто не поспорит ✌️🏆
+9
-2
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Xm.md
Валера увлекся созданием цирка в сборной и совсем забил на Ростов, да и левых пенок больше не завозят
+10
-3
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сергей2907
краснодар красавцы
+5
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luu
Ответ Faust Doc
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Да там не только нюхнул!
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Наверное Карпин виноват, что Комличенко ворота перепутал.
Комличенко на замену не Карпуша выпустил и поменял лучшего игрока Голенкова?
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Владимир Маркин
Спасибо соседи за топ игру, удачи вам в дальнейших играх!!!
+4
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Пинающий Достоинства
Ну и?
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Кокич
Ростов в этом сезоне регулярно рассыпается, выигрывая по ходу матча.
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Иван Есев
Пора увольнять Карпина, пущай молодёжку тренирует!
Так сливать матчи надо ещё уметь
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
А в ляпах Сафонова виноват Ивич, такая логика?
При какой логике? Сафонов основной вратарь и капитан. Комличенко выходит на замену вместо Голенкова, через которого шла игра. В чем сходство? Зато уже еле бегающего Ионова до последнего держал
+2
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remmor
Ответ Xm.md
Валера увлекся созданием цирка в сборной и совсем забил на Ростов, да и левых пенок больше не завозят
Ещё и Комличенко не в те ворота бить начал
+1
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Maksud
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ростов подсел в концовке. Голенков наелся, его меняют на 77 минуте в надежде, что Комличенко будет цепляться за мячи впереди.Он вместо этого сразу жёлтую получает и в свои забивает, но виноват во всем Карпин.
Тренер отвечает за игру до и после замен, а не отдельный игрок. Краснодар вообще-то подарил Карпуше два гола, иначе и тех не было бы. А прошлом сезоне где б Карпин был без 20-ти пеналей? Ни одному другому тренеру таких подарков не было
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Давид Agabekyan
Комличенко на замену не Карпуша выпустил и поменял лучшего игрока Голенкова?
А в ляпах Сафонова виноват Ивич, такая логика?
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Мукунку хороший
На двух стульях не усидишь)
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Juriy_FCZ
Валера им в перерыве хоть что-то говорит вообще?😁
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Кирилл Польский
Валере в Эстонию пора. Характера 0. Системно сливать игры с +2, что ещё надо? И на этом фоне почти наверняка очень весело сыграет сборная с быдло объяснениями "а чё вы хотите?" С таким бэкграундом только в Спартак..)
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spawn0
Ростов уже рядом с ФНЛ маячит, пора выводы делать.
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Жорж Бу
Эх, Валера, а я верил.
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Александр Павлов
Валера верим!!!!!
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Direct free kick
Физрука Валеру унижают
+3
-3
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Leshiiy
Мелехин с такой игрой должен ехать в аренду.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Maksud
Тренер отвечает за игру до и после замен, а не отдельный игрок. Краснодар вообще-то подарил Карпуше два гола, иначе и тех не было бы. А прошлом сезоне где б Карпин был без 20-ти пеналей? Ни одному другому тренеру таких подарков не было
Зачем мне прошлый сезон? Да, согласен, пенальти дали Ростову до фига. Это проблемы Краснодара, что подарили 2гола, Ростов вообще в свои забил. Ростов был лучше в первом тайме и по делу переигрывал Краснодар. Это тоже работа тренера, нужно быть обьективным,а не всех собак на Карпина спускать.
+1
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