«Ростов» 7 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Карпина вела 2:0 в 3 из 4 последних игр

«Ростов» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 7 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила « » (2:3) в 11-м туре. В последний раз она побеждала 12 августа, с тех пор – 4 поражения и 3 ничьих.

Примечательно, что « » вел с разницей в два гола в 3 из 4 последних игр в чемпионате, но всякий раз упускал преимущество.

В следующем туре клуб примет «Ахмат» – это произойдет 22 октября.

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