«Ростов» 7 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Карпина вела 2:0 в 3 из 4 последних игр
«Ростов» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 7 матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Краснодару» (2:3) в 11-м туре. В последний раз она побеждала 12 августа, с тех пор – 4 поражения и 3 ничьих.
Примечательно, что «Ростов» вел с разницей в два гола в 3 из 4 последних игр в чемпионате, но всякий раз упускал преимущество.
В следующем туре клуб примет «Ахмат» – это произойдет 22 октября.
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Браво
Чемпионская игра и характер!
Так сливать матчи надо ещё уметь