Лантратов дважды взял пенальти в матче с «Уралом» – Ишков перебивал. У вратаря «Локо» 10 сэйвов после 30 ударов с точки в РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Урал Сергей Карасев Илья Лантратов Илья Ишков Футбол

Илья Лантратов дважды отбил пенальти в матче с «Уралом».

«Локомотив» играет с «Уралом» в 11-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 68-й минуте матча арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в пользу команды из Екатеринбурга за игру Наира Тикнизяна рукой. 

Полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал 11-метровый – вратарь «Локо» Илья Лантратов отразил удар, прыгнув в левую от себя сторону.

Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – игрок «Локо» вбежал в штрафную до удара. Ишков снова не сумел забить с точки – голкипер еще раз обил его удар. 

Всего на счету Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти в Мир РПЛ, еще 4 удара пришлись мимо ворот.

В текущем розыгрыше чемпионата пенальти в его ворота назначали 4 раза, но при этом был забит всего один гол. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив». 

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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55 комментариев

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Roman
Ответ Пинающий Достоинства
Лантратов конечно звездой может стать..
Он лучший в Европе по количеству отбитых пенальти с момента своего дебюта в РПЛ
+55
-1
+54
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Пинающий Достоинства
Лантратов конечно звездой может стать..
+54
-1
+53
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Taddy Brain
Ответ </c/>
Ишков пробил очень плохо...
Говорят судья виноват, надо было в третий раз дать перебить, а то Гончаренко будет в молчуна играть)
+53
-18
+35
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Roman
Ответ Roman
Он лучший в Европе по количеству отбитых пенальти с момента своего дебюта в РПЛ
🚂Лантратов взял 10 из 30 пенальти в РПЛ

Отраженные пенальти в РПЛ с момента дебюта Ильи Лантратова в лиге в 2020 году:

10 - Илья Лантратов🚂
4 - Игорь Акинфеев🐴
4 - Егор Бабурин⚙️
4 - Иван Ломаев🐭
4 - Сергей Песьяков🚜

Если сравнивать с вратарями из топ-10 лиг Европы на этом отрезке, ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче» (7).
+32
-2
+30
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Garikus89
Живое воплощение фразы "слабоумие и отвага", самоуверенность на грани с безумием. Причем пробил ровно так же и ровно туда же, а это в итоге стоило команде двух очков)
+28
-3
+25
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remmor
Ответ Garikus89
Живое воплощение фразы "слабоумие и отвага", самоуверенность на грани с безумием. Причем пробил ровно так же и ровно туда же, а это в итоге стоило команде двух очков)
кто его вообще бить поставил? Пацану 18 лет, а в составе Бикфалви есть, но нет, бить даём пацану.

Кстати, а можно перебивать пенальти другим игроком, правила это не запрещают?
+18
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Снегири и суперклей
И выглядит, как игрок медиалиги, и играет так же. Гонора - вагон. Умений - чуть
+21
-5
+16
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Serega Ac-Milan
Лантратов просто лучший ! Молодца
+12
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Локуся
Вот кого в реал надо было на замену Куртуа
+7
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Kudim41
Ответ Taddy Brain
Говорят судья виноват, надо было в третий раз дать перебить, а то Гончаренко будет в молчуна играть)
Пшшшшшшшш……охладиться нужно кому-то
+6
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Ишков пробил очень плохо...
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Камил Мамедов
Ответ remmor
не, я спрашивал, можно ли СМЕНИТЬ БЬЮЩЕГО при перебивке, разрешают ли это правила? Вот тут мог ли быть второй раз не Ишков?
можно, Ростов в том сезоне с Торпедо два раза перебивал, три разных исполнителя было
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Фут.Боль
Ответ Roman
🚂Лантратов взял 10 из 30 пенальти в РПЛ Отраженные пенальти в РПЛ с момента дебюта Ильи Лантратова в лиге в 2020 году: 10 - Илья Лантратов🚂 4 - Игорь Акинфеев🐴 4 - Егор Бабурин⚙️ 4 - Иван Ломаев🐭 4 - Сергей Песьяков🚜 Если сравнивать с вратарями из топ-10 лиг Европы на этом отрезке, ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче» (7).
Тут один писал, что Илья очень посредственный вратарь) Не помню ник, к счастью)
+5
-1
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Ден Ден
Молодец, Илья! Статистика отличная!)
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rembrandao
Для Месси штрафной как пенальти, для Лантратова пенальти как штрафной.
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b0rke5
Твоя команда заработала пенальти. У соперника один из лучших вратарей "пенальтистов" в России, да и по статистике чуть ли не в Европе. И пенальти идёт бить 18-летний новичок, который только недавно начал играть за основу.

Виктор Михалыч, ну как так?
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remmor
Ответ Garikus89
Можно хоть десять раз перебивать, если партнеры дают. А вот почему при наличии Кулакова и Бикфалви бил Ишков - это я хз)
не, я спрашивал, можно ли СМЕНИТЬ БЬЮЩЕГО при перебивке, разрешают ли это правила? Вот тут мог ли быть второй раз не Ишков?
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2vdhrvmmzf
А зачем у Урала пацан 18летний пенки бьет?
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Зубы Дзюбы
Выбор бьющего такой себе у. Урала. Румын не мог?
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Taddy Brain
Судья не помог команде немого тренера, предлагаю взять обет молчания)
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Aleksandr Danilov
Ответ rembrandao
Выскажу непопулярное мнение: Лантратов - лучший вратарь РФПЛ на данный момент. Он нереально тащит, но при этом допускает меньше ошибок, чем Сафонов.
Почему не популярное? Ты же не про Беленова сказал, а об вратаре сборной
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ericssons
Ответ b0rke5
Твоя команда заработала пенальти. У соперника один из лучших вратарей "пенальтистов" в России, да и по статистике чуть ли не в Европе. И пенальти идёт бить 18-летний новичок, который только недавно начал играть за основу. Виктор Михалыч, ну как так?
Поэтому он уже и не тренер ЦСКА. Часто ошибается в выборе состава, пенальтистов, с заменами и т.д.
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Эндрю81
Ответ ericssons
Поэтому он уже и не тренер ЦСКА. Часто ошибается в выборе состава, пенальтистов, с заменами и т.д.
О чем вы говорите? Он никогда не ошибается! Вокруг него все, он - никогда. Это его тренерское кредо.
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Я всех их сделал
Ответ Игорь Хвостов
а в 18 лет до ворот не допнуть мячишко что ли?.....можно и в 30 бить хреново
Допнуть и в 10 лет не проблема, тут вопрос именно в хладнокровности и нервах - может быть на тренировке этот пацан 100 из 100 кладёт, а в игре и против очень опытного в этих делах вратаря хватил мандраж, хотя это по сути рядовой матч чемпионата и твоя команда ведёт, но даже при таких комфортных условиях не смог сильно в угол пробить, или технично вратаря обмануть. Опыт тут очень важен, либо нужно обладать огромной уверенностью в себе (не путать с самоуверенностью, ничем не подкреплённой), например как Мбаппе, который в 18 лет в свой первый взрослый сезон разрывал Сити и Боруссию в плей-офф ЛЧ, и сухую серию Буффона прервал, там уверенности и наглости было через край, парень знал что он сможет и его никто не остановит, и его партнёры это знали, что Киллиан уже монстр. А здесь просто ошибка тренера и игроков, доверивших решить возможно ключевой момент матча совершенно зелёному пацану.
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CoMoBo3
Говорящая фамилия, конечно 😎
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