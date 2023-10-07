Лантратов дважды взял пенальти в матче с «Уралом» – Ишков перебивал. У вратаря «Локо» 10 сэйвов после 30 ударов с точки в РПЛ

Илья Лантратов дважды отбил пенальти в матче с «Уралом».

«Локомотив» играет с « » в 11-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 68-й минуте матча арбитр назначил пенальти в пользу команды из Екатеринбурга за игру Наира Тикнизяна рукой.

Полузащитник «Урала» не реализовал 11-метровый – вратарь « » отразил удар, прыгнув в левую от себя сторону.

Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – игрок «Локо» вбежал в штрафную до удара. Ишков снова не сумел забить с точки – голкипер еще раз обил его удар.

Всего на счету Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти в Мир РПЛ, еще 4 удара пришлись мимо ворот.

В текущем розыгрыше чемпионата пенальти в его ворота назначали 4 раза, но при этом был забит всего один гол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив».

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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