Лантратов дважды взял пенальти в матче с «Уралом» – Ишков перебивал. У вратаря «Локо» 10 сэйвов после 30 ударов с точки в РПЛ
Илья Лантратов дважды отбил пенальти в матче с «Уралом».
«Локомотив» играет с «Уралом» в 11-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 68-й минуте матча арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в пользу команды из Екатеринбурга за игру Наира Тикнизяна рукой.
Полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал 11-метровый – вратарь «Локо» Илья Лантратов отразил удар, прыгнув в левую от себя сторону.
Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – игрок «Локо» вбежал в штрафную до удара. Ишков снова не сумел забить с точки – голкипер еще раз обил его удар.
Всего на счету Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти в Мир РПЛ, еще 4 удара пришлись мимо ворот.
В текущем розыгрыше чемпионата пенальти в его ворота назначали 4 раза, но при этом был забит всего один гол.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив».
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Отраженные пенальти в РПЛ с момента дебюта Ильи Лантратова в лиге в 2020 году:
10 - Илья Лантратов🚂
4 - Игорь Акинфеев🐴
4 - Егор Бабурин⚙️
4 - Иван Ломаев🐭
4 - Сергей Песьяков🚜
Если сравнивать с вратарями из топ-10 лиг Европы на этом отрезке, ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче» (7).
Кстати, а можно перебивать пенальти другим игроком, правила это не запрещают?
Виктор Михалыч, ну как так?