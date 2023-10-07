Бывшая жена Бивола – боксеру: «Вы говорили, что я сама себя ударила. Подонки! Дети видели все! Две недели я ходила со ссадинами»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывшая жена Бивола обвинила мужа в побоях.

«Он и раньше меня бил! Ты со своим отцом сидел и говорил моему отцу, что я сама себя ударила! Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию... 3 мая 2023 год. Дети видели все!

Две недели я ходила со ссадинами. Пока ты получал звание «Боксер года», – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

 

Бывшая жена Бивола – боксеру: «Я сделала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! И вот как ты поступил со мной?»

Бывшая жена Бивола – Дмитрию: «Прощай, моя любовь. Надеюсь встретиться в следующей жизни»

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12 комментариев

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Denis0017
Другой вопрос в том, кто главный подонок? Твой папа?
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Zagashtok
Эта особа сама же и показывает почему он от неё ушёл.
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Vićtor Diaź
По всем этим постам видно, что у неё фляга свистит. Натурально. У человека проблемы с головой
+4
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Dmitriy Racheev
Судя по фото, Бивол разучился бить
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Растиньяк
Она не понимает, что, если бы он ее реально ударил, она бы этого уже не писала
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superhren13
а че с ней такое то?она же пол имущества получит,там несколько лямов долларов
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tehno
Бьёт и царапается...
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