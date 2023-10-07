Бывшая жена Бивола – боксеру: «Вы говорили, что я сама себя ударила. Подонки! Дети видели все! Две недели я ходила со ссадинами»

Бывшая жена Бивола обвинила мужа в побоях.

«Он и раньше меня бил! Ты со своим отцом сидел и говорил моему отцу, что я сама себя ударила! Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию... 3 мая 2023 год. Дети видели все!

Две недели я ходила со ссадинами. Пока ты получал звание «Боксер года», – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

Бывшая жена Бивола – боксеру: «Я сделала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! И вот как ты поступил со мной?»

Бывшая жена Бивола – Дмитрию: «Прощай, моя любовь. Надеюсь встретиться в следующей жизни»